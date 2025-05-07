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Казахстан назвал основные достижения ЕАЭС за 10 лет - 07.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Казахстан назвал основные достижения ЕАЭС за 10 лет
Казахстан назвал основные достижения ЕАЭС за 10 лет - 07.05.2025, ПРАЙМ
Казахстан назвал основные достижения ЕАЭС за 10 лет
Казахстан назвал основными достижениями ЕАЭС за 10 лет создание общего рынка товаров и единые условия торговли, сообщили РИА Новости в министерстве торговли и... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T05:37+0300
2025-05-07T05:37+0300
экономика
мировая экономика
россия
казахстан
рф
алексей оверчук
еаэс
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АСТАНА, 7 мая - ПРАЙМ. Казахстан назвал основными достижениями ЕАЭС за 10 лет создание общего рынка товаров и единые условия торговли, сообщили РИА Новости в министерстве торговли и интеграции республики. В мае ЕАЭС отмечает 10-летие с момента создания. Как ранее заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, за прошедшее десятилетие в ЕАЭС создана благоприятная среда для развития торговли, взаимодействия и для реализации четырёх свобод, заложенных в базовых документах объединения - свободы перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. "Основные достижения и выгоды в рамках Евразийского экономического союза. В первую очередь, можно констатировать успешное продвижение в процессе формирования общего рынка товаров. В рамках ЕАЭС отменено таможенное декларирование. Это позволяет обеспечить беспрепятственное движение товаров, сокращая временные и финансовые издержки бизнеса. Созданы единые условия торговли, при которых не взимаются таможенные пошлины и сборы, не применяются нетарифные меры при взаимной торговле между государствами – членами ЕАЭС", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в сфере технического регулирования, казахстанские предприниматели освобождены от выполнения дополнительных требований к безопасности продукции (кроме содержащихся в техрегламентах) и проведения дополнительных процедур оценки соответствия. Уточняется, что на сегодня достаточно получить сертификат соответствия в одной из стран ЕАЭС по единой форме, чтобы свободно торговать в четырёх других странах ЕАЭС. По данным казахстанского минторговли, на сегодня приняты 52 технических регламента, из них вступили в силу 48, они охватывают порядка 90% продукции, обращаемой на общем рынке ЕАЭС, а сертификаты о санитарной, ветеринарной и фитосанитарной безопасности, выданные в государствах-членах ЕАЭС, взаимно признаются. "Участие Республики Казахстан в государственных закупках государств-членов ЕАЭС открывает перед отечественным бизнесом рынок с объёмом порядка 135 миллиардов долларов", - добавили в минторговли республики.
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мировая экономика, россия, казахстан, рф, алексей оверчук, еаэс
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, РФ, Алексей Оверчук, ЕАЭС
05:37 07.05.2025
 
Казахстан назвал основные достижения ЕАЭС за 10 лет

Казахстан назвал основные достижения ЕАЭС за десять лет

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АСТАНА, 7 мая - ПРАЙМ. Казахстан назвал основными достижениями ЕАЭС за 10 лет создание общего рынка товаров и единые условия торговли, сообщили РИА Новости в министерстве торговли и интеграции республики.
В мае ЕАЭС отмечает 10-летие с момента создания. Как ранее заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, за прошедшее десятилетие в ЕАЭС создана благоприятная среда для развития торговли, взаимодействия и для реализации четырёх свобод, заложенных в базовых документах объединения - свободы перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.
"Основные достижения и выгоды в рамках Евразийского экономического союза. В первую очередь, можно констатировать успешное продвижение в процессе формирования общего рынка товаров. В рамках ЕАЭС отменено таможенное декларирование. Это позволяет обеспечить беспрепятственное движение товаров, сокращая временные и финансовые издержки бизнеса. Созданы единые условия торговли, при которых не взимаются таможенные пошлины и сборы, не применяются нетарифные меры при взаимной торговле между государствами – членами ЕАЭС", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в сфере технического регулирования, казахстанские предприниматели освобождены от выполнения дополнительных требований к безопасности продукции (кроме содержащихся в техрегламентах) и проведения дополнительных процедур оценки соответствия. Уточняется, что на сегодня достаточно получить сертификат соответствия в одной из стран ЕАЭС по единой форме, чтобы свободно торговать в четырёх других странах ЕАЭС.
По данным казахстанского минторговли, на сегодня приняты 52 технических регламента, из них вступили в силу 48, они охватывают порядка 90% продукции, обращаемой на общем рынке ЕАЭС, а сертификаты о санитарной, ветеринарной и фитосанитарной безопасности, выданные в государствах-членах ЕАЭС, взаимно признаются.
"Участие Республики Казахстан в государственных закупках государств-членов ЕАЭС открывает перед отечественным бизнесом рынок с объёмом порядка 135 миллиардов долларов", - добавили в минторговли республики.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯКАЗАХСТАНРФАлексей ОверчукЕАЭС
 
 
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