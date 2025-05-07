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Казахстан назвал основные достижения ЕАЭС за 10 лет
Казахстан назвал основные достижения ЕАЭС за 10 лет - 07.05.2025, ПРАЙМ
Казахстан назвал основные достижения ЕАЭС за 10 лет
Казахстан назвал основными достижениями ЕАЭС за 10 лет создание общего рынка товаров и единые условия торговли, сообщили РИА Новости в министерстве торговли и... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T05:37+0300
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2025-05-07T05:37+0300
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алексей оверчук
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АСТАНА, 7 мая - ПРАЙМ. Казахстан назвал основными достижениями ЕАЭС за 10 лет создание общего рынка товаров и единые условия торговли, сообщили РИА Новости в министерстве торговли и интеграции республики.
В мае ЕАЭС отмечает 10-летие с момента создания. Как ранее заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, за прошедшее десятилетие в ЕАЭС создана благоприятная среда для развития торговли, взаимодействия и для реализации четырёх свобод, заложенных в базовых документах объединения - свободы перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.
"Основные достижения и выгоды в рамках Евразийского экономического союза. В первую очередь, можно констатировать успешное продвижение в процессе формирования общего рынка товаров. В рамках ЕАЭС отменено таможенное декларирование. Это позволяет обеспечить беспрепятственное движение товаров, сокращая временные и финансовые издержки бизнеса. Созданы единые условия торговли, при которых не взимаются таможенные пошлины и сборы, не применяются нетарифные меры при взаимной торговле между государствами – членами ЕАЭС", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в сфере технического регулирования, казахстанские предприниматели освобождены от выполнения дополнительных требований к безопасности продукции (кроме содержащихся в техрегламентах) и проведения дополнительных процедур оценки соответствия. Уточняется, что на сегодня достаточно получить сертификат соответствия в одной из стран ЕАЭС по единой форме, чтобы свободно торговать в четырёх других странах ЕАЭС.
По данным казахстанского минторговли, на сегодня приняты 52 технических регламента, из них вступили в силу 48, они охватывают порядка 90% продукции, обращаемой на общем рынке ЕАЭС, а сертификаты о санитарной, ветеринарной и фитосанитарной безопасности, выданные в государствах-членах ЕАЭС, взаимно признаются.
"Участие Республики Казахстан в государственных закупках государств-членов ЕАЭС открывает перед отечественным бизнесом рынок с объёмом порядка 135 миллиардов долларов", - добавили в минторговли республики.
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мировая экономика, россия, казахстан, рф, алексей оверчук, еаэс
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, РФ, Алексей Оверчук, ЕАЭС
Казахстан назвал основные достижения ЕАЭС за 10 лет
Казахстан назвал основные достижения ЕАЭС за десять лет
АСТАНА, 7 мая - ПРАЙМ. Казахстан назвал основными достижениями ЕАЭС за 10 лет создание общего рынка товаров и единые условия торговли, сообщили РИА Новости в министерстве торговли и интеграции республики.
В мае ЕАЭС отмечает 10-летие с момента создания. Как ранее заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, за прошедшее десятилетие в ЕАЭС создана благоприятная среда для развития торговли, взаимодействия и для реализации четырёх свобод, заложенных в базовых документах объединения - свободы перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.
"Основные достижения и выгоды в рамках Евразийского экономического союза. В первую очередь, можно констатировать успешное продвижение в процессе формирования общего рынка товаров. В рамках ЕАЭС отменено таможенное декларирование. Это позволяет обеспечить беспрепятственное движение товаров, сокращая временные и финансовые издержки бизнеса. Созданы единые условия торговли, при которых не взимаются таможенные пошлины и сборы, не применяются нетарифные меры при взаимной торговле между государствами – членами ЕАЭС", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в сфере технического регулирования, казахстанские предприниматели освобождены от выполнения дополнительных требований к безопасности продукции (кроме содержащихся в техрегламентах) и проведения дополнительных процедур оценки соответствия. Уточняется, что на сегодня достаточно получить сертификат соответствия в одной из стран ЕАЭС по единой форме, чтобы свободно торговать в четырёх других странах ЕАЭС.
По данным казахстанского минторговли, на сегодня приняты 52 технических регламента, из них вступили в силу 48, они охватывают порядка 90% продукции, обращаемой на общем рынке ЕАЭС, а сертификаты о санитарной, ветеринарной и фитосанитарной безопасности, выданные в государствах-членах ЕАЭС, взаимно признаются.
"Участие Республики Казахстан в государственных закупках государств-членов ЕАЭС открывает перед отечественным бизнесом рынок с объёмом порядка 135 миллиардов долларов", - добавили в минторговли республики.