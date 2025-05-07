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Казахстан намерен стать логистическим хабом ЕАЭС

Казахстан намерен стать логистическим хабом ЕАЭС - 07.05.2025, ПРАЙМ

Казахстан намерен стать логистическим хабом ЕАЭС

Казахстан, учитывая свою географию, намерен стать логистическим хабом ЕАЭС и выступать в качестве центра развития кооперации, сообщили РИА Новости в... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T07:36+0300

2025-05-07T07:36+0300

2025-05-07T07:36+0300

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АСТАНА, 7 мая - ПРАЙМ. Казахстан, учитывая свою географию, намерен стать логистическим хабом ЕАЭС и выступать в качестве центра развития кооперации, сообщили РИА Новости в министерстве торговли и интеграции республики. В мае ЕАЭС отмечает 10-летие с момента создания. Как ранее заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, за прошедшее десятилетие в ЕАЭС создана благоприятная среда для развития торговли, взаимодействия и для реализации четырёх свобод, заложенных в базовых документах объединения - свободы перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. "С учётом географического положения и континентальной замкнутости нашей страны мы позиционируем Казахстан как логистический хаб ЕАЭС. Для этого активно ведется работа по развитию транспортной инфраструктуры в направлениях "Восток - Запад", "Север – Юг", а также транскаспийского международного транспортного маршрута", - говорится в сообщении казахстанского минторговли. В то же время в ведомстве отметили, что Казахстан является самым большим и при этом наиболее отдаленным от моря государством, в рамках ЕАЭС существуют обязательства о предоставлении казахстанским перевозчикам внутренних железнодорожных тарифов в направлении морских портов (в основном Тамань, Усть-Луга и другие), которые позволяют сократить финансовые издержки казахстанского бизнеса. В ведомстве добавили, что в 2023 году в ЕАЭС приняты фундаментальные решения в целях финансовой поддержки промышленной кооперации, которые позволяют промышленным предприятиям реализовывать значимые проекты, сделав основной упор на многосторонние инициативы с интеграционным эффектом. По данным минторговли республики, источником финансирования является 10% от общей суммы поступлений в бюджеты государств-членов ЕАЭС от антидемпинговых пошлин, максимальный объем субсидии на один проект составляет 1,7 миллиардов тенге (3,3 миллиона долларов) в год, за пять лет это составит порядка 87 миллиардов тенге (169,1 миллиона долларов). "Казахстан, учитывая свою географию и возможности, намерен выступать в качестве центра развития кооперации", - отметили в минторговли Казахстана.

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мировая экономика, казахстан, рф, тамань, алексей оверчук, еаэс