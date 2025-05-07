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Президент Бразилии прибыл в Москву на мероприятия по случаю 9 мая

Президент Бразилии прибыл в Москву на мероприятия по случаю 9 мая - 07.05.2025, ПРАЙМ

Президент Бразилии прибыл в Москву на мероприятия по случаю 9 мая

омощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что президент России Владимир Путин проведет с бразильским коллегой встречу 9 мая, на которой обсудят ситуацию на... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T18:32+0300

2025-05-07T18:32+0300

2025-05-07T18:32+0300

лула да силва

бразилия

юрий ушаков

россия

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Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что президент России Владимир Путин проведет с бразильским коллегой встречу 9 мая, на которой обсудят ситуацию на Украине. В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.

бразилия

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лула да силва, бразилия, юрий ушаков, россия