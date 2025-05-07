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Медведев провел встречу с президентом Кубы - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Медведев провел встречу с президентом Кубы
Медведев провел встречу с президентом Кубы - 07.05.2025, ПРАЙМ
Медведев провел встречу с президентом Кубы
Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который также... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T16:52+0300
2025-05-07T16:52+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который также является первым секретарём ЦК Компартии республики. "Провёл встречу с первым секретарём ЦК Компартии Кубы (КПК), президентом Республики Куба Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом. Благодарны кубинским друзьям за участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "Вконтакте". Он отметил, что в этом контексте Россия ценит поддержку Кубой резолюции Генассамблеи ООН "Восьмидесятая годовщина окончания Второй мировой войны". Медведев подчеркнул, что уровень двусторонних отношений России и Кубы, основанных на крепком фундаменте дружбы, солидарности и взаимного уважения, продолжает оставаться высоким. Кроме того, Медведев выразил надежду, что визит Диас-Канеля Бермудеса в РФ будет полезен и для развития двусторонних отношений. "У нас очень хорошие межгосударственные отношения. Они носят регулярный характер. Все коллеги, правительство, все министерства работают", - сказал Медведев на встрече. Видеозапись беседы размещена на странице председателя "Единой России" во "ВКонтакте". Президент Кубы прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В среду также состоятся переговоры Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Политика, РОССИЯ, КУБА, РФ, МОСКВА, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Единая Россия, Совбез
16:52 07.05.2025
 
Медведев провел встречу с президентом Кубы

Зампред Совбеза Медведев провел встречу с президентом Кубы Диас-Канелем Бермудесом

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совета безопасности РФ Д. Медведев встретился с президентом Кубы М. Диасом-Канелем Бермудесом
Зампред Совета безопасности РФ Д. Медведев встретился с президентом Кубы М. Диасом-Канелем Бермудесом - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который также является первым секретарём ЦК Компартии республики.
"Провёл встречу с первым секретарём ЦК Компартии Кубы (КПК), президентом Республики Куба Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом. Благодарны кубинским друзьям за участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "Вконтакте".
Он отметил, что в этом контексте Россия ценит поддержку Кубой резолюции Генассамблеи ООН "Восьмидесятая годовщина окончания Второй мировой войны". Медведев подчеркнул, что уровень двусторонних отношений России и Кубы, основанных на крепком фундаменте дружбы, солидарности и взаимного уважения, продолжает оставаться высоким.
Кроме того, Медведев выразил надежду, что визит Диас-Канеля Бермудеса в РФ будет полезен и для развития двусторонних отношений.
"У нас очень хорошие межгосударственные отношения. Они носят регулярный характер. Все коллеги, правительство, все министерства работают", - сказал Медведев на встрече. Видеозапись беседы размещена на странице председателя "Единой России" во "ВКонтакте".
Президент Кубы прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В среду также состоятся переговоры Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с президентом РФ Владимиром Путиным.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
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ПолитикаРОССИЯКУБАРФМОСКВАДмитрий МедведевВладимир ПутинЕдиная РоссияСовбез
 
 
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