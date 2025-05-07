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Минфин оценил объем недополученных нефтегазовых доходов - 07.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250507/minfin-857363029.html
Минфин оценил объем недополученных нефтегазовых доходов
Минфин оценил объем недополученных нефтегазовых доходов - 07.05.2025, ПРАЙМ
Минфин оценил объем недополученных нефтегазовых доходов
Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе-апреле 2025 года превысили базовый уровень, однако есть риски их снижения из-за ослабления ценовой конъюнктуры; по... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T14:03+0300
2025-05-07T14:04+0300
экономика
нефть
москва
антон силуанов
минфин
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе-апреле 2025 года превысили базовый уровень, однако есть риски их снижения из-за ослабления ценовой конъюнктуры; по итогам 2025 года Минфин РФ ожидает 447 миллиардов рублей недополученных нефтегазовых доходов после обновления прогноза социально-экономического развития вследствие снижения цен на нефть, сообщает министерство. "Поступление нефтегазовых доходов в январе-апреле текущего года… сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, однако существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры. В соответствии с обновленными параметрами прогноза социально-экономического развития вследствие снижения цен на нефть по итогам 2025 года ожидаются недополученные нефтегазовые доходы в размере 447 млрд рублей", - говорится в материалах на сайте министерства. Во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил журналистам, что Минфин потратит 447 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия дефицита бюджета в 2025 году, но не планирует дополнительных займов на рынке или увеличения расходов сверх роста ненефтегазовых доходов. Правительство РФ ранее одобрило законопроект, уточняющий показатели бюджета РФ на 2025 год. При этом показатели на 2026-2027 годы не меняются. Приоритеты бюджета также сохраняются, включая соцподдержку граждан и финансовое обеспечение обороны и безопасности страны. Согласно законопроекту, дефицит федерального бюджета в 2025 году увеличится до 3,8 триллиона рублей, или 1,7% ВВП, доходы снизятся до 38,506 триллиона рублей. При этом нефтегазовые доходы ожидаются в размере 8,317 триллиона рублей, а ненефтегазовые вырастут до 30,189 триллиона рублей.
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нефть, москва, антон силуанов, минфин
Экономика, Нефть, МОСКВА, Антон Силуанов, Минфин
14:03 07.05.2025 (обновлено: 14:04 07.05.2025)
 
Минфин оценил объем недополученных нефтегазовых доходов

Минфин ожидает 447 миллиарда рублей недополученных нефтегазовых доходов

© РИА Новости . Роман Галкин | Перейти в медиабанкМинистерство финансов РФ.
Министерство финансов РФ. - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Роман Галкин
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе-апреле 2025 года превысили базовый уровень, однако есть риски их снижения из-за ослабления ценовой конъюнктуры; по итогам 2025 года Минфин РФ ожидает 447 миллиардов рублей недополученных нефтегазовых доходов после обновления прогноза социально-экономического развития вследствие снижения цен на нефть, сообщает министерство.
"Поступление нефтегазовых доходов в январе-апреле текущего года… сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, однако существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры. В соответствии с обновленными параметрами прогноза социально-экономического развития вследствие снижения цен на нефть по итогам 2025 года ожидаются недополученные нефтегазовые доходы в размере 447 млрд рублей", - говорится в материалах на сайте министерства.
Во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил журналистам, что Минфин потратит 447 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия дефицита бюджета в 2025 году, но не планирует дополнительных займов на рынке или увеличения расходов сверх роста ненефтегазовых доходов.
Правительство РФ ранее одобрило законопроект, уточняющий показатели бюджета РФ на 2025 год. При этом показатели на 2026-2027 годы не меняются. Приоритеты бюджета также сохраняются, включая соцподдержку граждан и финансовое обеспечение обороны и безопасности страны.
Согласно законопроекту, дефицит федерального бюджета в 2025 году увеличится до 3,8 триллиона рублей, или 1,7% ВВП, доходы снизятся до 38,506 триллиона рублей. При этом нефтегазовые доходы ожидаются в размере 8,317 триллиона рублей, а ненефтегазовые вырастут до 30,189 триллиона рублей.
#Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
Минфин оценил выплаты нефтяникам по топливному демпферу в апреле
12:08
 
ЭкономикаНефтьМОСКВААнтон СилуановМинфин
 
 
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