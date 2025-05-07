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Мишустин оценил качество российской сельхозтехники

Мишустин оценил качество российской сельхозтехники - 07.05.2025, ПРАЙМ

Мишустин оценил качество российской сельхозтехники

Качество отечественной сельхозтехники улучшается год за годом, однако в условиях беспрецедентных санкций против России необходимо четко измерять качество... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T10:47+0300

2025-05-07T10:47+0300

2025-05-07T10:47+0300

россия

сельское хозяйство

михаил мишустин

росагролизинг

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Качество отечественной сельхозтехники улучшается год за годом, однако в условиях беспрецедентных санкций против России необходимо четко измерять качество продукта, который предлагается аграриям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду глава правительства встретился с генеральным директором АО "Росагролизинг" Павлом Косовым. "Знаю, что качество нашей техники сегодня гораздо лучше. Год за годом идет процесс улучшения эффективности всех технических характеристик. Но в промышленном суверенитете в пору беспрецедентных санкций, которыми на сегодняшний день ограничиваются и поставки, и возможности взаимодействия с другим странами, необходимо четко измерять качество того продукта, который вы предлагаете аграриям", – сказал Мишустин. Глава правительства напомнил о важности прямой обратной связи с клиентами, которые пользуются услугами "Росагролизинга". "Росагролизинг" – государственная лизинговая компания, которая является лидером рынка лизинга в агросегменте. Основная задача организации – обеспечение отечественных сельхозпроизводителей современной техникой и высокотехнологичным оборудованием.

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россия, сельское хозяйство, михаил мишустин, росагролизинг