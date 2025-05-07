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Мишустин оценил качество российской сельхозтехники - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Мишустин оценил качество российской сельхозтехники
Мишустин оценил качество российской сельхозтехники - 07.05.2025, ПРАЙМ
Мишустин оценил качество российской сельхозтехники
Качество отечественной сельхозтехники улучшается год за годом, однако в условиях беспрецедентных санкций против России необходимо четко измерять качество... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T10:47+0300
2025-05-07T10:47+0300
россия
сельское хозяйство
михаил мишустин
росагролизинг
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Качество отечественной сельхозтехники улучшается год за годом, однако в условиях беспрецедентных санкций против России необходимо четко измерять качество продукта, который предлагается аграриям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду глава правительства встретился с генеральным директором АО "Росагролизинг" Павлом Косовым. "Знаю, что качество нашей техники сегодня гораздо лучше. Год за годом идет процесс улучшения эффективности всех технических характеристик. Но в промышленном суверенитете в пору беспрецедентных санкций, которыми на сегодняшний день ограничиваются и поставки, и возможности взаимодействия с другим странами, необходимо четко измерять качество того продукта, который вы предлагаете аграриям", – сказал Мишустин. Глава правительства напомнил о важности прямой обратной связи с клиентами, которые пользуются услугами "Росагролизинга". "Росагролизинг" – государственная лизинговая компания, которая является лидером рынка лизинга в агросегменте. Основная задача организации – обеспечение отечественных сельхозпроизводителей современной техникой и высокотехнологичным оборудованием.
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россия, сельское хозяйство, михаил мишустин, росагролизинг
РОССИЯ, Сельское хозяйство, Михаил Мишустин, Росагролизинг
10:47 07.05.2025
 
Мишустин оценил качество российской сельхозтехники

Мишустин: качество российской сельхозтехники улучшается год за годом

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Качество отечественной сельхозтехники улучшается год за годом, однако в условиях беспрецедентных санкций против России необходимо четко измерять качество продукта, который предлагается аграриям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В среду глава правительства встретился с генеральным директором АО "Росагролизинг" Павлом Косовым.
"Знаю, что качество нашей техники сегодня гораздо лучше. Год за годом идет процесс улучшения эффективности всех технических характеристик. Но в промышленном суверенитете в пору беспрецедентных санкций, которыми на сегодняшний день ограничиваются и поставки, и возможности взаимодействия с другим странами, необходимо четко измерять качество того продукта, который вы предлагаете аграриям", – сказал Мишустин.
Глава правительства напомнил о важности прямой обратной связи с клиентами, которые пользуются услугами "Росагролизинга".
"Росагролизинг" – государственная лизинговая компания, которая является лидером рынка лизинга в агросегменте. Основная задача организации – обеспечение отечественных сельхозпроизводителей современной техникой и высокотехнологичным оборудованием.
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РОССИЯСельское хозяйствоМихаил МишустинРосагролизинг
 
 
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