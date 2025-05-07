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Нефть дорожает после публикации статистики API по снижению запасов в США

Нефть дорожает после публикации статистики API по снижению запасов в США - 07.05.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает после публикации статистики API по снижению запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром растут после публикации статистики от Американского института нефти (API) по снижению объема запасов в США, свидетельствуют... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T08:40+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром растут после публикации статистики от Американского института нефти (API) по снижению объема запасов в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.34 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,9%, до 62,71 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 1,08%, до 59,73 доллара. В ночь на среду API опубликовал свою оценку объема запасов нефти в США. Согласно представленным данным, коммерческие запасы этого сырья в стране за неделю по 2 мая сократились на 4,49 миллиона баррелей. Инвесторы ожидают позднее в этот же день выхода еженедельных данных по объему запасов нефти от управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. Прогнозируется, что за указанную неделю их объем снизился на 2,5 миллиона баррелей - до 437,9 миллиона. Аналитики также обратили внимание на вышедший во вторник ежемесячный краткосрочный прогноз по рынку нефти от управления энергетической информации министерства. Организация повысила прогноз по спросу на нефть в мире на 2025 год на 70 тысяч баррелей в сутки - до 103,71 миллиона баррелей в сутки. Также был понижен прогноз средней добычи нефти в США по итогам текущего года на 90 тысяч баррелей в сутки - до 13,42 миллиона баррелей в сутки.

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нефть, рынки, сша, москва