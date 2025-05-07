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Добыча нефти в США за неделю сократилась на 98 тысяч баррелей в сутки - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Добыча нефти в США за неделю сократилась на 98 тысяч баррелей в сутки
Добыча нефти в США за неделю сократилась на 98 тысяч баррелей в сутки - 07.05.2025, ПРАЙМ
Добыча нефти в США за неделю сократилась на 98 тысяч баррелей в сутки
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 2 мая, сократилась на 98 тысяч баррелей в сутки - до 13,367 миллиона баррелей в день, следует из еженедельного... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T17:41+0300
2025-05-07T17:41+0300
энергетика
нефть
сша
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 2 мая, сократилась на 98 тысяч баррелей в сутки - до 13,367 миллиона баррелей в день, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,439 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в феврале добыча нефти в США составила 13,159 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в марте показатель составил 13,23 миллиона баррелей в сутки, в апреле - 13,33 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,21 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 6 мая понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 90 тысяч баррелей в день - до 13,42 миллиона баррелей в день, на 2026 год - на 70 тысяч баррелей в день, до 13,49 миллиона баррелей в день.
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нефть, сша
Энергетика, Нефть, США
17:41 07.05.2025
 
Добыча нефти в США за неделю сократилась на 98 тысяч баррелей в сутки

Минэнерго США: добыча нефти за неделю сократилась на 98 тысяч баррелей в сутки

© fotolia.com / Edelweiss%Нефтяные насосы
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© fotolia.com / Edelweiss
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 2 мая, сократилась на 98 тысяч баррелей в сутки - до 13,367 миллиона баррелей в день, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,439 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в феврале добыча нефти в США составила 13,159 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в марте показатель составил 13,23 миллиона баррелей в сутки, в апреле - 13,33 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,21 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 6 мая понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 90 тысяч баррелей в день - до 13,42 миллиона баррелей в день, на 2026 год - на 70 тысяч баррелей в день, до 13,49 миллиона баррелей в день.
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
Запасы нефти в США за неделю снизились сильнее прогноза
17:34
 
ЭнергетикаНефтьСША
 
 
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