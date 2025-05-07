https://1prime.ru/20250507/neft-857375800.html
Цены на нефть немного ускорили снижение
Цены на нефть немного ускорили снижение - 07.05.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть немного ускорили снижение
Мировые цены на нефть в среду вечером слегка усилили снижение после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T18:20+0300
2025-05-07T18:20+0300
2025-05-07T18:20+0300
энергетика
нефть
сша
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/54/838645438_0:71:3059:1791_1920x0_80_0_0_6d1fd3eae0fb777f5aadcc43de59ee75.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером слегка усилили снижение после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.06 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,55%, до 61,81 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,37%, до 58,87 доллара. До выхода данных Brent дешевел до 62 долларов, WTI - до 58,95 доллара. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 2 мая снизились чуть сильнее прогнозов - на 2 миллиона баррелей, до 438,4 миллиона. В то же время запасы бензина неожиданно выросли - на 0,2 миллиона баррелей, до 225,7 миллиона. А запасы дистиллятов сократились меньше ожиданий - на 1,1 миллиона баррелей, до 106,7 миллиона. Трейдеры также оценивают ситуацию вокруг торговых отношений США и Китая. Ранее сообщалось, что торговый представитель США Джеймисон Грир посетит Швейцарию на текущей неделе, где встретится с коллегой из КНР для обсуждения вопросов торговли. Аналитики опасаются вероятности того, что напряженная ситуация между странами может усугубиться. "Существует опасение, что торговые переговоры в Швейцарии с Китаем могут оказать обратный эффект", - цитирует агентство Блумберг директора по фьючерсам на энергоносители Mizuho Securities Роберта Яугера (Robert Yawger). Он также добавил, что давление на котировки нефти оказывает ожидание того, что Федеральная резервная система (ФРС) в ближайшее время не планирует понижение учетной ставки. Итоги майского заседания регулятора будут опубликованы позднее в среду, аналитики закладывают сохранение ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%.
https://1prime.ru/20250507/neft-857374116.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/54/838645438_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_09710dcf9bec308a35a88bd33a78737a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, рынок
Энергетика, Нефть, США, Рынок
Цены на нефть немного ускорили снижение
Цены на нефть немного ускорили снижение после выхода данных о запасах в США
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером слегка усилили снижение после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.06 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,55%, до 61,81 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,37%, до 58,87 доллара. До выхода данных Brent дешевел до 62 долларов, WTI - до 58,95 доллара.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 2 мая снизились чуть сильнее прогнозов - на 2 миллиона баррелей, до 438,4 миллиона. В то же время запасы бензина неожиданно выросли - на 0,2 миллиона баррелей, до 225,7 миллиона. А запасы дистиллятов сократились меньше ожиданий - на 1,1 миллиона баррелей, до 106,7 миллиона.
Добыча нефти в США за неделю сократилась на 98 тысяч баррелей в сутки
Трейдеры также оценивают ситуацию вокруг торговых отношений США и Китая. Ранее сообщалось, что торговый представитель США Джеймисон Грир посетит Швейцарию на текущей неделе, где встретится с коллегой из КНР для обсуждения вопросов торговли. Аналитики опасаются вероятности того, что напряженная ситуация между странами может усугубиться.
"Существует опасение, что торговые переговоры в Швейцарии с Китаем могут оказать обратный эффект", - цитирует агентство Блумберг директора по фьючерсам на энергоносители Mizuho Securities Роберта Яугера (Robert Yawger).
Он также добавил, что давление на котировки нефти оказывает ожидание того, что Федеральная резервная система (ФРС) в ближайшее время не планирует понижение учетной ставки. Итоги майского заседания регулятора будут опубликованы позднее в среду, аналитики закладывают сохранение ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%.