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Цены на нефть немного ускорили снижение - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250507/neft-857375800.html
Цены на нефть немного ускорили снижение
Цены на нефть немного ускорили снижение - 07.05.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть немного ускорили снижение
Мировые цены на нефть в среду вечером слегка усилили снижение после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T18:20+0300
2025-05-07T18:20+0300
энергетика
нефть
сша
рынок
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером слегка усилили снижение после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.06 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,55%, до 61,81 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,37%, до 58,87 доллара. До выхода данных Brent дешевел до 62 долларов, WTI - до 58,95 доллара. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 2 мая снизились чуть сильнее прогнозов - на 2 миллиона баррелей, до 438,4 миллиона. В то же время запасы бензина неожиданно выросли - на 0,2 миллиона баррелей, до 225,7 миллиона. А запасы дистиллятов сократились меньше ожиданий - на 1,1 миллиона баррелей, до 106,7 миллиона. Трейдеры также оценивают ситуацию вокруг торговых отношений США и Китая. Ранее сообщалось, что торговый представитель США Джеймисон Грир посетит Швейцарию на текущей неделе, где встретится с коллегой из КНР для обсуждения вопросов торговли. Аналитики опасаются вероятности того, что напряженная ситуация между странами может усугубиться. "Существует опасение, что торговые переговоры в Швейцарии с Китаем могут оказать обратный эффект", - цитирует агентство Блумберг директора по фьючерсам на энергоносители Mizuho Securities Роберта Яугера (Robert Yawger). Он также добавил, что давление на котировки нефти оказывает ожидание того, что Федеральная резервная система (ФРС) в ближайшее время не планирует понижение учетной ставки. Итоги майского заседания регулятора будут опубликованы позднее в среду, аналитики закладывают сохранение ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%.
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нефть, сша, рынок
Энергетика, Нефть, США, Рынок
18:20 07.05.2025
 
Цены на нефть немного ускорили снижение

Цены на нефть немного ускорили снижение после выхода данных о запасах в США

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером слегка усилили снижение после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.06 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,55%, до 61,81 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,37%, до 58,87 доллара. До выхода данных Brent дешевел до 62 долларов, WTI - до 58,95 доллара.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 2 мая снизились чуть сильнее прогнозов - на 2 миллиона баррелей, до 438,4 миллиона. В то же время запасы бензина неожиданно выросли - на 0,2 миллиона баррелей, до 225,7 миллиона. А запасы дистиллятов сократились меньше ожиданий - на 1,1 миллиона баррелей, до 106,7 миллиона.
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
Добыча нефти в США за неделю сократилась на 98 тысяч баррелей в сутки
17:41
Трейдеры также оценивают ситуацию вокруг торговых отношений США и Китая. Ранее сообщалось, что торговый представитель США Джеймисон Грир посетит Швейцарию на текущей неделе, где встретится с коллегой из КНР для обсуждения вопросов торговли. Аналитики опасаются вероятности того, что напряженная ситуация между странами может усугубиться.
"Существует опасение, что торговые переговоры в Швейцарии с Китаем могут оказать обратный эффект", - цитирует агентство Блумберг директора по фьючерсам на энергоносители Mizuho Securities Роберта Яугера (Robert Yawger).
Он также добавил, что давление на котировки нефти оказывает ожидание того, что Федеральная резервная система (ФРС) в ближайшее время не планирует понижение учетной ставки. Итоги майского заседания регулятора будут опубликованы позднее в среду, аналитики закладывают сохранение ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%.
 
ЭнергетикаНефтьСШАРынок
 
 
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