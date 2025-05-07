https://1prime.ru/20250507/neft-857375800.html

Цены на нефть немного ускорили снижение

Цены на нефть немного ускорили снижение - 07.05.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть немного ускорили снижение

Мировые цены на нефть в среду вечером слегка усилили снижение после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов. | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T18:20+0300

2025-05-07T18:20+0300

2025-05-07T18:20+0300

энергетика

нефть

сша

рынок

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером слегка усилили снижение после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.06 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,55%, до 61,81 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,37%, до 58,87 доллара. До выхода данных Brent дешевел до 62 долларов, WTI - до 58,95 доллара. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 2 мая снизились чуть сильнее прогнозов - на 2 миллиона баррелей, до 438,4 миллиона. В то же время запасы бензина неожиданно выросли - на 0,2 миллиона баррелей, до 225,7 миллиона. А запасы дистиллятов сократились меньше ожиданий - на 1,1 миллиона баррелей, до 106,7 миллиона. Трейдеры также оценивают ситуацию вокруг торговых отношений США и Китая. Ранее сообщалось, что торговый представитель США Джеймисон Грир посетит Швейцарию на текущей неделе, где встретится с коллегой из КНР для обсуждения вопросов торговли. Аналитики опасаются вероятности того, что напряженная ситуация между странами может усугубиться. "Существует опасение, что торговые переговоры в Швейцарии с Китаем могут оказать обратный эффект", - цитирует агентство Блумберг директора по фьючерсам на энергоносители Mizuho Securities Роберта Яугера (Robert Yawger). Он также добавил, что давление на котировки нефти оказывает ожидание того, что Федеральная резервная система (ФРС) в ближайшее время не планирует понижение учетной ставки. Итоги майского заседания регулятора будут опубликованы позднее в среду, аналитики закладывают сохранение ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%.

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нефть, сша, рынок