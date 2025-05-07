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Временные ограничения в аэропортах Москвы задержали 17 рейсов - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Временные ограничения в аэропортах Москвы задержали 17 рейсов
Временные ограничения в аэропортах Москвы задержали 17 рейсов - 07.05.2025, ПРАЙМ
Временные ограничения в аэропортах Москвы задержали 17 рейсов
Временные ограничения в аэропортах Москвы привели к задержке вылета 17 рейсов авиакомпании "Уральские авиалинии", сообщает в среду пресс-служба перевозчика. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T07:39+0300
2025-05-07T07:39+0300
бизнес
россия
екатеринбург
москва
сочи
аэропорт внуково
аэропорт шереметьево
уральские авиалинии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – ПРАЙМ. Временные ограничения в аэропортах Москвы привели к задержке вылета 17 рейсов авиакомпании "Уральские авиалинии", сообщает в среду пресс-служба перевозчика. "Из-за временных ограничений, введённых этой ночью в московских аэропортах, 12 рейсов вынужденно приземлились на "запасных" аэродромах, 17 рейсов были задержаны", - говорится в сообщении. Уточняется, что задержаны к вылету рейсы из столицы в Екатеринбург, Сочи, Читу, Ош, Куляб и Душанбе и обратно. Авиакомпания отметила, что в настоящее время отправляет самолёты по фактической ситуации. Ограничения в столичных аэропортах "Внуково" и "Домодедово" были введены в 18.19 мск вторника, в аэропорту "Шереметьево" - в 01.00 мск среды. В 04.07 мск их сняли во "Внуково", в "Шереметьево" - в 05.30 мск.
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бизнес, россия, екатеринбург, москва, сочи, аэропорт внуково, аэропорт шереметьево, уральские авиалинии
Бизнес, РОССИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ, МОСКВА, СОЧИ, аэропорт Внуково, аэропорт Шереметьево, Уральские авиалинии
07:39 07.05.2025
 
Временные ограничения в аэропортах Москвы задержали 17 рейсов

Временные ограничения в аэропортах Москвы привели к задержке вылета 17 рейсов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – ПРАЙМ. Временные ограничения в аэропортах Москвы привели к задержке вылета 17 рейсов авиакомпании "Уральские авиалинии", сообщает в среду пресс-служба перевозчика.
"Из-за временных ограничений, введённых этой ночью в московских аэропортах, 12 рейсов вынужденно приземлились на "запасных" аэродромах, 17 рейсов были задержаны", - говорится в сообщении.
Уточняется, что задержаны к вылету рейсы из столицы в Екатеринбург, Сочи, Читу, Ош, Куляб и Душанбе и обратно. Авиакомпания отметила, что в настоящее время отправляет самолёты по фактической ситуации.
Ограничения в столичных аэропортах "Внуково" и "Домодедово" были введены в 18.19 мск вторника, в аэропорту "Шереметьево" - в 01.00 мск среды. В 04.07 мск их сняли во "Внуково", в "Шереметьево" - в 05.30 мск.
 
БизнесРОССИЯЕКАТЕРИНБУРГМОСКВАСОЧИаэропорт Внуковоаэропорт ШереметьевоУральские авиалинии
 
 
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