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Временные ограничения в аэропортах Москвы задержали 17 рейсов

Временные ограничения в аэропортах Москвы задержали 17 рейсов - 07.05.2025, ПРАЙМ

Временные ограничения в аэропортах Москвы задержали 17 рейсов

Временные ограничения в аэропортах Москвы привели к задержке вылета 17 рейсов авиакомпании "Уральские авиалинии", сообщает в среду пресс-служба перевозчика. | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T07:39+0300

2025-05-07T07:39+0300

2025-05-07T07:39+0300

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аэропорт шереметьево

уральские авиалинии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – ПРАЙМ. Временные ограничения в аэропортах Москвы привели к задержке вылета 17 рейсов авиакомпании "Уральские авиалинии", сообщает в среду пресс-служба перевозчика. "Из-за временных ограничений, введённых этой ночью в московских аэропортах, 12 рейсов вынужденно приземлились на "запасных" аэродромах, 17 рейсов были задержаны", - говорится в сообщении. Уточняется, что задержаны к вылету рейсы из столицы в Екатеринбург, Сочи, Читу, Ош, Куляб и Душанбе и обратно. Авиакомпания отметила, что в настоящее время отправляет самолёты по фактической ситуации. Ограничения в столичных аэропортах "Внуково" и "Домодедово" были введены в 18.19 мск вторника, в аэропорту "Шереметьево" - в 01.00 мск среды. В 04.07 мск их сняли во "Внуково", в "Шереметьево" - в 05.30 мск.

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