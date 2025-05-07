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В Кремле прокомментировали отношение Киева к инициативе о перемирии
В Кремле прокомментировали отношение Киева к инициативе о перемирии - 07.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали отношение Киева к инициативе о перемирии
Москва не слышала ни одного заявления из Киева, которое свидетельствует о готовности присоединиться к объявленному президентом Владимиром Путиным перемирию... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T18:29+0300
2025-05-07T18:29+0300
2025-05-07T18:29+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Москва не слышала ни одного заявления из Киева, которое свидетельствует о готовности присоединиться к объявленному президентом Владимиром Путиным перемирию сроком на три дня во время празднования 80-летия Победы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину."Киевский режим до сих пор не сделал ни одного заявления, в котором говорилось бы о готовности присоединиться к этой инициативе. Слышали много двусмысленных разных заявлений на разных уровнях и видим действия реальные", - отметил он.Песков подчеркнул, что киевский режим прекрасно знает об инициативе президента Путина об объявлении временного перемирия на праздничные дни".Он добавил, что Киев продолжает демонстрировать свою сущность. "Они продолжают демонстрировать свои неготовность и нежелание к миру, склонность к террористическим действиям", - сказал пресс-секретарь президента.По словам Пескова, попытки Киева наносить удары по мирным объектам РФ оправдывают продолжение специальной военной операции.Президент РФ Владимир Путин 28 апреля объявил перемирие в дни 80-летия Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.
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владимир путин, дмитрий песков, россия, украина
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, Дмитрий Песков, РОССИЯ, УКРАИНА
В Кремле прокомментировали отношение Киева к инициативе о перемирии
Песков: Киев не сделал ни одного заявления о готовности присоединиться к перемирию
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Москва не слышала ни одного заявления из Киева, которое свидетельствует о готовности присоединиться к объявленному президентом Владимиром Путиным перемирию сроком на три дня во время празднования 80-летия Победы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
"Киевский режим до сих пор не сделал ни одного заявления, в котором говорилось бы о готовности присоединиться к этой инициативе. Слышали много двусмысленных разных заявлений на разных уровнях и видим действия реальные", - отметил он.
Песков подчеркнул, что киевский режим прекрасно знает об инициативе президента Путина об объявлении временного перемирия на праздничные дни".
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Он добавил, что Киев продолжает демонстрировать свою сущность. "Они продолжают демонстрировать свои неготовность и нежелание к миру, склонность к террористическим действиям", - сказал пресс-секретарь президента.
По словам Пескова, попытки Киева наносить удары по мирным объектам РФ оправдывают продолжение специальной военной операции.
Президент РФ Владимир Путин 28 апреля объявил перемирие в дни 80-летия Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.