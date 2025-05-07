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Посол назвал Россию страной, формирующей повестку для многополярного мира - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Посол назвал Россию страной, формирующей повестку для многополярного мира
Посол назвал Россию страной, формирующей повестку для многополярного мира - 07.05.2025, ПРАЙМ
Посол назвал Россию страной, формирующей повестку для многополярного мира
Россия становится страной, формирующей глобальную повестку для многополярного мира, заявил РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T07:45+0300
2025-05-07T07:45+0300
экономика
россия
мировая экономика
москва
совбез
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия становится страной, формирующей глобальную повестку для многополярного мира, заявил РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Нам остается выиграть мир. Для этого созданы все условия, главное из которых - последовательное движение по пути запущенной Владимиром Владимировичем Путиным и ускоренной украинским конфликтом трансформации страны и всего общества на его собственных исторических основаниях. Речь идет о восстановлении исторической преемственности поколений, включая наследование и преображение нашей культурой всего лучшего в европейской и мировой культуре. Россия становится страной, формирующей глобальную повестку для многополярного мира", - написал Яковенко в статье для сайта РИА Новости ria.ru. По его мнению, Россия, реализуя в очередной раз свою стратегическую глубину, дарованную ей провидением, выходит на широкий оперативный простор в своем развитии и международном позиционировании на стороне угнетаемых стран и народов. "В полном соответствии с перспективными трендами мирового развития, включая одну из ведущих ролей в общих делах человечества, в решении на справедливой и равноправной основе всего комплекса глобальных вызовов и угроз", - отметил Яковенко. Полный текст статьи читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
россия, мировая экономика, москва, совбез
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, МОСКВА, Совбез
07:45 07.05.2025
 
Посол назвал Россию страной, формирующей повестку для многополярного мира

Посол Яковенко: Россия становится страной, формирующей повестку для многополярного мира

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия становится страной, формирующей глобальную повестку для многополярного мира, заявил РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"Нам остается выиграть мир. Для этого созданы все условия, главное из которых - последовательное движение по пути запущенной Владимиром Владимировичем Путиным и ускоренной украинским конфликтом трансформации страны и всего общества на его собственных исторических основаниях. Речь идет о восстановлении исторической преемственности поколений, включая наследование и преображение нашей культурой всего лучшего в европейской и мировой культуре. Россия становится страной, формирующей глобальную повестку для многополярного мира", - написал Яковенко в статье для сайта РИА Новости ria.ru.
По его мнению, Россия, реализуя в очередной раз свою стратегическую глубину, дарованную ей провидением, выходит на широкий оперативный простор в своем развитии и международном позиционировании на стороне угнетаемых стран и народов.
"В полном соответствии с перспективными трендами мирового развития, включая одну из ведущих ролей в общих делах человечества, в решении на справедливой и равноправной основе всего комплекса глобальных вызовов и угроз", - отметил Яковенко.
Полный текст статьи читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаМОСКВАСовбез
 
 
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