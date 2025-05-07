https://1prime.ru/20250507/putin-857337206.html
Путин начнет серию встреч с зарубежными лидерами
Путин начнет серию встреч с зарубежными лидерами - 07.05.2025, ПРАЙМ
Путин начнет серию встреч с зарубежными лидерами
Президент России Владимир Путин в среду начнет серию встреч с зарубежными лидерами - гостями Парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T00:17+0300
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2025-05-07T00:17+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду начнет серию встреч с зарубежными лидерами - гостями Парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне переговорами с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, в графике президента РФ также двусторонние встречи с лидерами Кубы, Монголии и Конго.
Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин 7 мая проведет переговоры с Мадуро, который посетит РФ с официальным визитом. Как отметили в Кремле, по итогам встречи на высшем уровне будет подписан договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО РФ И ВЕНЕСУЭЛЫ
В ходе переговоров Путин и Мадуро обсудят текущее состояние и перспективы развития взаимодействия во всех сферах: политической, торгово-экономической, финансовой, научно-технической и культурно-гуманитарной. Как отметили в Кремле накануне встречи, Венесуэла является стратегическим партнером и союзником России. Растет взаимный товарооборот, в 2024 году показатель прибавил 64%, в том числе за счет увеличения взаимных поставок агропромышленного комплекса. На повестке целый ряд проектов в энергетике, промышленности, медицине и фармацевтике, в сфере информационных технологий и в космосе.
Путин и Мадуро во время встречи в Москве обменяются мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня. Президент Венесуэлы не раз выражал поддержку позиции РФ в отстаивании многополярного мира. Так, после телефонного разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом в феврале Мадуро выразил надежду, что "мир продолжит движение в сторону многоцентричности, многополярности, где уважаются культура, самобытность и право на существование всех народов Юга". В том же выступлении президент Венесуэлы назвал Путина "старшим братом".
Россия и Венесуэла активно координируют усилия в рамках ОПЕК+, взаимодействуют на площадке ООН. Москва и Каракас вместе выступают против односторонних санкционных мер, подчеркивают недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенных стран. Москва приветствует интерес Каракаса к работе БРИКС и ЕАЭС.
Как раз на саммите БРИКС в Казани в 2024 году состоялась предыдущая очная встреча Путина и Мадуро. В 2025 году лидеры провели переговоры по видео-конференц-связи, приуроченные к 80-летию установления дипотношений.
ПЕРЕГОВОРЫ С ЛИЕДРАМИ КУБЫ, МОНГОЛИИ И КОНГО
Путин в среду также проведет три встречи с лидерами Кубы, Монголии и Конго, которые приглашены в Москву на мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в рамках своего визита в РФ уже посетил Санкт-Петербург. Его встреча с Путиным будет приурочена к 65-летию восстановления отношений между Москвой и Гаваной после кубинской революции.
В ходе встречи Путина с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом будут обсуждаться основные направления дальнейшего развития отношений, отметили в Кремле. Путин посещал Монголию в сентябре прошлого года, провел переговоры с руководством страны, а также принял участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. Кроме того, российский президент подчеркнул, что Москва помнит об ощутимой поддержке монгольского народа в годы Великой Отечественной войны.
Президент Конго Дени Сассу-Нгессо регулярно посещает Россию. В 2024 году в Москве состоялись переговоры, приуроченные к 60-летию дипотношений. Лидер Конго получил из рук российского президента награду - орден Почета. В 2023 Сассу-Нгессо приезжал в Санкт-Петербург на саммит "Россия - Африка". Однажды Нгессо на встрече с Путиным вспоминал и о более ранних визитах в Москву: как рассказывал сам лидер Конго, он приезжал на похороны генсека СССР Леонида Брежнева. Путин подчеркивал, что отношения РФ и Конго основаны на "традициях дружбы, взаимного понимания, поддержки друг друга", а торгово-экономические связи двух стран "заметно развиваются".
МАРАФОН МЕЖДУНАРОДНЫХ ВСТРЕЧ
В графике президента России Владимира Путина более 15 встреч с зарубежными лидерами, которые приглашены в Москву на Парад Победы. Контакты с зарубежными представителями запланированы на четыре дня празднований: 7, 8, 9 и 10 мая. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, в эти дни состоятся три официальных визита иностранных лидеров в Россию. Ряд бесед президента пройдут "на ногах". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о графике Путина на 7-10 мая, отмечал, что предстоят не дни, а напряженные рабочие сутки.
Восьмого мая международная программа продолжится российско-китайскими переговорами. Девятого мая после Парада Победы Путин проведет встречу с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, кроме того, предстоят беседы с главами Египта, Сербии, Узбекистана и Словакии. А 10 мая в графике российского лидера переговоры с генеральным секретарем ЦК компартии Вьетнама, лидерами Лаоса, Зимбабве, Палестины, Буркина-Фасо, Абхазии и Южной Осетии.
Всего Москва ожидает 29 иностранных лидеров на параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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россия, мировая экономика, москва, конго, венесуэла, владимир путин, николас мадуро, юрий ушаков, опек, оон, еаэс
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, МОСКВА, Конго, ВЕНЕСУЭЛА, Владимир Путин, Николас Мадуро, Юрий Ушаков, ОПЕК, ООН, ЕАЭС
Путин начнет серию встреч с зарубежными лидерами
Путин в среду начнет серию встреч с зарубежными лидерами
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду начнет серию встреч с зарубежными лидерами - гостями Парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне переговорами с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, в графике президента РФ также двусторонние встречи с лидерами Кубы, Монголии и Конго.
Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин 7 мая проведет переговоры с Мадуро, который посетит РФ с официальным визитом. Как отметили в Кремле, по итогам встречи на высшем уровне будет подписан договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО РФ И ВЕНЕСУЭЛЫ
В ходе переговоров Путин и Мадуро обсудят текущее состояние и перспективы развития взаимодействия во всех сферах: политической, торгово-экономической, финансовой, научно-технической и культурно-гуманитарной. Как отметили в Кремле накануне встречи, Венесуэла является стратегическим партнером и союзником России. Растет взаимный товарооборот, в 2024 году показатель прибавил 64%, в том числе за счет увеличения взаимных поставок агропромышленного комплекса. На повестке целый ряд проектов в энергетике, промышленности, медицине и фармацевтике, в сфере информационных технологий и в космосе.
Путин и Мадуро во время встречи в Москве обменяются мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня. Президент Венесуэлы не раз выражал поддержку позиции РФ в отстаивании многополярного мира. Так, после телефонного разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом в феврале Мадуро выразил надежду, что "мир продолжит движение в сторону многоцентричности, многополярности, где уважаются культура, самобытность и право на существование всех народов Юга". В том же выступлении президент Венесуэлы назвал Путина "старшим братом".
Россия и Венесуэла активно координируют усилия в рамках ОПЕК+, взаимодействуют на площадке ООН. Москва и Каракас вместе выступают против односторонних санкционных мер, подчеркивают недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенных стран. Москва приветствует интерес Каракаса к работе БРИКС и ЕАЭС.
Как раз на саммите БРИКС в Казани в 2024 году состоялась предыдущая очная встреча Путина и Мадуро. В 2025 году лидеры провели переговоры по видео-конференц-связи, приуроченные к 80-летию установления дипотношений.
ПЕРЕГОВОРЫ С ЛИЕДРАМИ КУБЫ, МОНГОЛИИ И КОНГО
Путин в среду также проведет три встречи с лидерами Кубы, Монголии и Конго, которые приглашены в Москву на мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в рамках своего визита в РФ уже посетил Санкт-Петербург. Его встреча с Путиным будет приурочена к 65-летию восстановления отношений между Москвой и Гаваной после кубинской революции.
В ходе встречи Путина с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом будут обсуждаться основные направления дальнейшего развития отношений, отметили в Кремле. Путин посещал Монголию в сентябре прошлого года, провел переговоры с руководством страны, а также принял участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. Кроме того, российский президент подчеркнул, что Москва помнит об ощутимой поддержке монгольского народа в годы Великой Отечественной войны.
Президент Конго Дени Сассу-Нгессо регулярно посещает Россию. В 2024 году в Москве состоялись переговоры, приуроченные к 60-летию дипотношений. Лидер Конго получил из рук российского президента награду - орден Почета. В 2023 Сассу-Нгессо приезжал в Санкт-Петербург на саммит "Россия - Африка". Однажды Нгессо на встрече с Путиным вспоминал и о более ранних визитах в Москву: как рассказывал сам лидер Конго, он приезжал на похороны генсека СССР Леонида Брежнева. Путин подчеркивал, что отношения РФ и Конго основаны на "традициях дружбы, взаимного понимания, поддержки друг друга", а торгово-экономические связи двух стран "заметно развиваются".
МАРАФОН МЕЖДУНАРОДНЫХ ВСТРЕЧ
В графике президента России Владимира Путина более 15 встреч с зарубежными лидерами, которые приглашены в Москву на Парад Победы. Контакты с зарубежными представителями запланированы на четыре дня празднований: 7, 8, 9 и 10 мая. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, в эти дни состоятся три официальных визита иностранных лидеров в Россию. Ряд бесед президента пройдут "на ногах". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о графике Путина на 7-10 мая, отмечал, что предстоят не дни, а напряженные рабочие сутки.
Восьмого мая международная программа продолжится российско-китайскими переговорами. Девятого мая после Парада Победы Путин проведет встречу с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, кроме того, предстоят беседы с главами Египта, Сербии, Узбекистана и Словакии. А 10 мая в графике российского лидера переговоры с генеральным секретарем ЦК компартии Вьетнама, лидерами Лаоса, Зимбабве, Палестины, Буркина-Фасо, Абхазии и Южной Осетии.
Всего Москва ожидает 29 иностранных лидеров на параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.