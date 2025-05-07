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Путин начнет серию встреч с зарубежными лидерами

Путин начнет серию встреч с зарубежными лидерами - 07.05.2025, ПРАЙМ

Путин начнет серию встреч с зарубежными лидерами

Президент России Владимир Путин в среду начнет серию встреч с зарубежными лидерами - гостями Парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T00:17+0300

2025-05-07T00:17+0300

2025-05-07T00:17+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду начнет серию встреч с зарубежными лидерами - гостями Парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне переговорами с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, в графике президента РФ также двусторонние встречи с лидерами Кубы, Монголии и Конго. Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин 7 мая проведет переговоры с Мадуро, который посетит РФ с официальным визитом. Как отметили в Кремле, по итогам встречи на высшем уровне будет подписан договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО РФ И ВЕНЕСУЭЛЫ В ходе переговоров Путин и Мадуро обсудят текущее состояние и перспективы развития взаимодействия во всех сферах: политической, торгово-экономической, финансовой, научно-технической и культурно-гуманитарной. Как отметили в Кремле накануне встречи, Венесуэла является стратегическим партнером и союзником России. Растет взаимный товарооборот, в 2024 году показатель прибавил 64%, в том числе за счет увеличения взаимных поставок агропромышленного комплекса. На повестке целый ряд проектов в энергетике, промышленности, медицине и фармацевтике, в сфере информационных технологий и в космосе. Путин и Мадуро во время встречи в Москве обменяются мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня. Президент Венесуэлы не раз выражал поддержку позиции РФ в отстаивании многополярного мира. Так, после телефонного разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом в феврале Мадуро выразил надежду, что "мир продолжит движение в сторону многоцентричности, многополярности, где уважаются культура, самобытность и право на существование всех народов Юга". В том же выступлении президент Венесуэлы назвал Путина "старшим братом". Россия и Венесуэла активно координируют усилия в рамках ОПЕК+, взаимодействуют на площадке ООН. Москва и Каракас вместе выступают против односторонних санкционных мер, подчеркивают недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенных стран. Москва приветствует интерес Каракаса к работе БРИКС и ЕАЭС. Как раз на саммите БРИКС в Казани в 2024 году состоялась предыдущая очная встреча Путина и Мадуро. В 2025 году лидеры провели переговоры по видео-конференц-связи, приуроченные к 80-летию установления дипотношений. ПЕРЕГОВОРЫ С ЛИЕДРАМИ КУБЫ, МОНГОЛИИ И КОНГО Путин в среду также проведет три встречи с лидерами Кубы, Монголии и Конго, которые приглашены в Москву на мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в рамках своего визита в РФ уже посетил Санкт-Петербург. Его встреча с Путиным будет приурочена к 65-летию восстановления отношений между Москвой и Гаваной после кубинской революции. В ходе встречи Путина с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом будут обсуждаться основные направления дальнейшего развития отношений, отметили в Кремле. Путин посещал Монголию в сентябре прошлого года, провел переговоры с руководством страны, а также принял участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. Кроме того, российский президент подчеркнул, что Москва помнит об ощутимой поддержке монгольского народа в годы Великой Отечественной войны. Президент Конго Дени Сассу-Нгессо регулярно посещает Россию. В 2024 году в Москве состоялись переговоры, приуроченные к 60-летию дипотношений. Лидер Конго получил из рук российского президента награду - орден Почета. В 2023 Сассу-Нгессо приезжал в Санкт-Петербург на саммит "Россия - Африка". Однажды Нгессо на встрече с Путиным вспоминал и о более ранних визитах в Москву: как рассказывал сам лидер Конго, он приезжал на похороны генсека СССР Леонида Брежнева. Путин подчеркивал, что отношения РФ и Конго основаны на "традициях дружбы, взаимного понимания, поддержки друг друга", а торгово-экономические связи двух стран "заметно развиваются". МАРАФОН МЕЖДУНАРОДНЫХ ВСТРЕЧ В графике президента России Владимира Путина более 15 встреч с зарубежными лидерами, которые приглашены в Москву на Парад Победы. Контакты с зарубежными представителями запланированы на четыре дня празднований: 7, 8, 9 и 10 мая. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, в эти дни состоятся три официальных визита иностранных лидеров в Россию. Ряд бесед президента пройдут "на ногах". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о графике Путина на 7-10 мая, отмечал, что предстоят не дни, а напряженные рабочие сутки. Восьмого мая международная программа продолжится российско-китайскими переговорами. Девятого мая после Парада Победы Путин проведет встречу с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, кроме того, предстоят беседы с главами Египта, Сербии, Узбекистана и Словакии. А 10 мая в графике российского лидера переговоры с генеральным секретарем ЦК компартии Вьетнама, лидерами Лаоса, Зимбабве, Палестины, Буркина-Фасо, Абхазии и Южной Осетии. Всего Москва ожидает 29 иностранных лидеров на параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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