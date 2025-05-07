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Межгосударственные отношения России и Монголии
Межгосударственные отношения России и Монголии - 07.05.2025, ПРАЙМ
Межгосударственные отношения России и Монголии
Президент России Владимир Путин встретится с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом в среду. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T01:41+0300
2025-05-07T01:41+0300
2025-05-07T01:41+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретится с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом в среду.
Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Монголии.
Российско-монгольские отношения опираются на многолетнюю историю двустороннего взаимодействия, отличаются традиционным добрососедством, носят всеобъемлющий характер, ориентированы на дальнейшее развитие в духе стратегического партнерства.
Первые правовые основы двустороннего сотрудничества между двумя странами были заложены 5 ноября 1921 года. В этот день в Москве было подписано Соглашение между правительством РСФСР и народным правительством Монголии об установлении дружественных отношений между двумя странами.
Формирование правовой основы отношений между Монголией и Россией продолжилось и в новых политических условиях - в 1993 году был подписан российско-монгольский Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве.
Двусторонние отношения также опираются на Улан-Баторскую (2000) и Московскую (2006) декларации, а также на Декларацию о развитии стратегического партнерства между Российской Федерацией и Монголией от 25 августа 2009 года. В 2019 году был подписан Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Монголией (вступил в силу 21 сентября 2020 года, заменил Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве (1993).
Всего на межгосударственном и межправительственном уровне подписано более 150 договоров и соглашений.
Регулярный характер носят контакты на высшем и высоком уровне.
28 августа 2017 года в рамках визита в Венгрию Владимир Путин встретился с президентом Монголии Халтмагийн Баттулгой, вступившим в должность в июле 2017 года. Встреча состоялась после церемонии открытия XXXI чемпионата мира по дзюдо в Будапеште.
7 сентября 2017 года Владимир Путин и Халтмагийн Баттулга провели встречу "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке.
Очередная встреча Владимира Путина с президентом Монголии Халтмагийн Баттулгой прошла 9 июня 2018 года "на полях" саммита ШОС в Циндао (Китай).
12 сентября 2018 года Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга провели встречу "на полях" экономического форума во Владивостоке.
Огромное значение для развития двустороннего сотрудничества имел официальный визит в Монголию президента России Владимира Путина 3 сентября 2019 года, в ходе которого глава российского государства принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию совместной победы на реке Халхин-Гол.
В ходе визита президент встретился с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром и с премьер-министром Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.
3-6 декабря 2019 года состоялся первый с 2010 года визит премьер-министра Монголии Ухнагийн Хурэлсуха в Россию. В рамках визита прошли переговоры с главой правительства России (2012-2020) Дмитрием Медведевым. Ухнагийн Хурэлсух также был принят президентом России Владимиром Путиным.
10 июня 2021 года Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ухнагийн Хурэлсуху по случаю победы на выборах президента Монголии.
3 сентября 2021 года Ухнагийн Хурэлсух в онлайн-формате принял участие в пленарной сессии Восточного экономического форума.
16 декабря 2021 года президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух посетил Москву с рабочим визитом. В Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и Ухнагийн Хурэлсуха. В рамках визита Ухнагийн Хурэлсух также встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
7 сентября 2022 года Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке. Глава правительства Монголии также принял участие в пленарном заседании Восточного экономического форума.
17 октября 2023 года президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом в Пекине на полях международного форума "Один пояс, один путь".
3 июля 2024 года очередная встреча Владимира Путина с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом состоялась на полях саммита ШОС в Астане (Казахстан).
2-3 сентября 2024 года Владимир Путин по приглашению президента Монголии Ухнагийн Хурэлсуха посетил с официальным визитом Монголию. Состоялись встречи президента России с председателем Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Кроме того, Владимир Путин принял участие в торжествах по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе: возложил венок к памятнику Георгию Жукову и выступил на приеме. Глава Российского государства также посетил школу Улан-Баторского филиала РЭУ имени Г. В. Плеханова.
Поддерживаются контакты по линии правительств двух стран.
25 октября 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ "на полях" саммита глав правительств государств – членов ШОС в Бишкеке (Киргизия).
25 декабря 2023 года состоялась встреча заместителя председателя правительства РФ Александра Новака с министром энергетики Монголии Баттогтохын Чойжилсурэном.
6 февраля 2024 года российская делегация под руководством заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука посетила Улан-Батор. В рамках визита он был принят президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, провел переговоры с вице-премьером – министром экономики и развития Монголии Чимэдийн Хурэлбатаром.
14 марта 2024 года Алексей Оверчук провел рабочую встречу с вице-премьером - министром экономики и развития Монголии Чимэдийн Хурэлбатаром в Москве.
7 июня 2024 года делегация Монголии во главе с вице-министром экономики и развития Гантумур Тувдэндоржем приняла участие в работе XXVII Петербургского международного экономического форума. Состоялась встреча с вице-премьером Алексеем Оверчуком.
16 октября 2024 года глава российского правительства Михаил Мишустин в рамках проходившего в Исламабаде (Пакистан) заседания Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества принял участие в трехсторонней встречи с главами правительств Китая и Монголии - премьером Госсовета КНР Ли Цяном и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ Также Мишустин провел двусторонние переговоры с премьером Монголии.
Развиваются контакты по линии парламентов, советов безопасности, министерств, региональных властей и политических партий.
23-25 сентября 2023 года председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин посетил с официальным визитом в Монголию. Состоялись встречи с председателем Великого государственного Хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. В ходе визита Вячеслав Володин был принят президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. Делегация российских парламентариев приняла участие в первом заседании Комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Великого государственного Хурала Монголии, которое прошло под председательством Вячеслава Володина и Гомбожавын Занданшатара. Планируется, что второе заседание комиссии состоится в начале лета 2025 года в Иркутске.
Поддерживаются отношения по линии внешнеполитических ведомств двух стран.
5 июля 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Улан-Батор с рабочим визитом. Состоялись переговоры с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэгом. Сергей Лавров также был принят президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, председателем Великого Государственного Хурала Гомбожавын Занданшатаром и премьер-министром Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.
3 июля 2024 года в Астане (Казахстан) "на полях" заседания Совета глав государств-членов ШОС состоялась встреча министров иностранных дел России, Китая и Монголии - Сергея Лаврова, Ван И и Батмунхийн Батцэцэга.
Поддерживается активное взаимодействие, по линии ООН, ОБСЕ, ШОС и на других глобальных и региональных площадках, проводятся плановые консультации на уровне заместителей министров и директоров профильных департаментов внешнеполитических ведомств.
Важную роль играет механизм взаимодействия между Россией, Китаем и Монголией, запущенный в ходе первого саммита лидеров трех государств 11 сентября 2014 года в Душанбе. Реализация "Дорожной карты" развития сотрудничества между тремя странами и других совместных документов, принятых "на полях" саммита Шанхайской Организации Сотрудничества 9 июля 2015 года в Уфе, а также подписанной в Ташкенте в июне 2016 года Программы создания экономического коридора Россия - Монголия - Китай призвана обеспечить условия для дальнейшего углубления взаимовыгодных связей в трехстороннем формате.
Очередная трехсторонняя встреча лидеров России, Монголии и Китая прошла 15 сентября 2022 года "на полях" саммита ШОС в Самарканде (Узбекистан).
Россия является одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии. В 2023 году, по данным монгольской Национальной статистической комиссии, товарооборот с Россией составил 2,5 миллиарда долларов. На монгольский экспорт пришлось 112,7 миллиона долларов, на импорт - 2,4 миллиарда долларов.
В 2023 году на Россию пришлось 25,8% от общего объема импорта в Монголию. В структуре экспорта Монголии на долю РФ пришлось 0,7%.
По итогам 2024 года товарооборот между Россией и Монголией увеличился на 17,8% - до 2,59 миллиарда долларов. Коммерческие расчеты между двумя странами уже практически полностью осуществляются в альтернативных доллару и евро валютах.
Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них и др. Импорт представлен минеральными продуктами, текстилем и обувью, машинами, оборудованием и транспортными средствами и др. Экспортная доля Монголии в России составляет 3% от общей торговли, импорт из России в Монголию - 97%.
По данным Минэкономразвития России, более 70 российских регионов поддерживают с Монголией торгово-экономические связи. По результатам 2024 года наибольшую активность проявили Самарская, Иркутская, Кемеровская области, Алтайский край и Москва.
Важный механизм российско-монгольского взаимодействия - Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Очередное, 26-е заседание прошло в декабре 2024 года в Москве.
Существенный вклад в развитие монгольской экономики вносит совместное российско-монгольское предприятие АО "Улан-Баторская железная дорога" (УБЖД). На ее долю приходится порядка 80% всего внутреннего грузооборота и до 100% экспортно-импортных перевозок.
Реализуется долгосрочная программа развития УБЖД, рассчитанная на период до 2030 года. Проводится увеличение уставного капитала, повышается пропускная способность, и идет модернизация путей. Все эти меры позволяют увеличивать объемы грузоперевозок как двусторонних, так и транзитных между Россией и Китаем. Так, по сообщению РЖД, стороны подтвердили планы по увеличению объемов грузоперевозок по УБЖД до 50 миллионов тонн к 2030 году и до 90 миллионов тонн к 2050 году.
Перспективными проектами являются строительство газопровода из России в Китай через территорию Монголии, еще один проект связан с модернизацией ТЭЦ-3 в Улан-Баторе.
В феврале 2023 года стало известно, что российская сторона согласовала межправсоглашение по проекту модернизации ТЭЦ-3 в Улан-Баторе. 3 сентября 2024 года в ходе официального визита президента России Владимира Путина в Монголию было подписано Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Монголии о разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе. По сообщению директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, участие в реализации проекта примет РФПИ. Он предполагает вывод из эксплуатации устаревшего оборудования и ввод 350 мегаватт новых мощностей, что позволит повысить надежность снабжения жителей столицы Монголии тепловой и электрической энергией и сократить энергетический дефицит. Также, по словам президента РФ Владимира Путина, российская компания "Интер РАО" рассчитывает подключиться к модернизации и реконструкции станции.
Реализуется инициатива по строительству газопровода "Союз Восток" через Монголию в Китай. Разработка проектной документации газопровода протяженностью почти тысячу километров, который соединит Россию, Монголию и Китай, завершена и прошла государственную экспертизу. Стороны в целом готовы к началу строительных работ, как только будут оформлены окончательные контрактные договоренности между российским поставщиком и китайским покупателем. Российская сторона предлагает также Улан-Батору рассмотреть возможность дальнейшего использования этой инициативы в целях газификации самой Монголии.
Обсуждается проект строительства ГЭС "Эгийн-Гол" на притоке реки Селенга, которая, в свою очередь, впадает в Байкал. В настоящее время ведется совместная работа по организации комплексных исследований для оценки влияния проекта ГЭС на озеро Байкал и реку Селенга.
В сентябре 2024 года был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством окружающей среды и изменения климата Монголии и министерством природных ресурсов и экологии России о сотрудничестве в области сохранения озера Байкал и реки Селенга. Следующий этап реализации проекта начнется только по окончании научно-исследовательской работы.
В сентябре 2024 года было подписано соглашение между правительством Монголии и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов. По словам главы Минэнерго РФ Сергея Цивилева, документ предусматривает поставку из России около 1,8 миллиона тонн нефтепродуктов и 60 тысяч тонн авиакеросина в год. В 2023 году более 90% бензина и дизеля поступило на монгольский рынок именно из России.
Ведется сотрудничество в области атомной энергетики. Весной 2024 года на форуме "Атомэкспо" в Сочи была подписана "дорожная карта" создания в Монголии малой модульной атомной электростанции. По словам генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева, ее намечено построить в районе Новый Хархорум, рассматривается возможность, что поначалу станцию будет эксплуатировать российская организация. В настоящее время ведется работа по утверждению технического облика станции.
Расширяется также сотрудничество в области промышленности. Обсуждаются возможности поставок продукции российского тяжелого машиностроения для монгольских предприятий горнодобывающей промышленности, а также кожевенного сырья из Монголии.
Продолжается проработка вопроса о заключении соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Монголией, призванного не только нарастить объемы российско-монгольского товарооборота, но и способствовать расширению присутствия монгольских товаров на рынках стран ЕАЭС.
В настоящее время Монголия и ЕАЭС договорились заключить временное соглашение о свободной торговле. В результате принятия данного соглашения 375 наименований скотоводческой продукции, которые можно экспортировать на рынки стран – участниц ЕАЭС, будут освобождены от импортного налогообложения. В мае 2025 года директор 1-го департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян заявил, что в случае успешного проведения внутригосударственных процедур в странах ЕАЭС и Монголии временное торговое соглашение может быть подписано на ближайшем заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое должно состояться в мае этого года.
В августе 2022 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Госкорпорацией "Роскосмос" и министерством цифрового развития и связи Монголии в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.
Традиционный характер носит российско-монгольское сотрудничество в военной сфере.
Как отметил замминистра обороны РФ Алексей Фомин, военно-техническое сотрудничество России и Монголии включает поставки вооружения и военной техники Улан-Батору, ее ремонт, обслуживание, модернизация, а также обучение военнослужащих. РФ обучила уже 340 монгольских военных. Одной из площадок обучения является президентское кадетское училище в Кызыле.
С 2008 года успешно проходят учения "Селенга", которые стали визитной карточкой военного взаимодействия двух государств. "Селенга-2024", которые прошли в августе, стали первыми на территории Монголии межвидовыми военными учениями, в которых принимали участие сухопутные войска, три рода авиации - истребительная, бомбардировочная и армейская, а также войска специального назначения.
2 октября 2024 года на военном аэродроме Налайх Улан-Батора состоялась церемония безвозмездной передачи министерством обороны России министерству обороны Монголии новой военной техники, предназначенной для модернизации данного аэродрома. В числе переданной техники – автопарк на 20 машин с сооружениями для размещения личного состава Вооруженных сил Монголии, система сооружений коллективной защиты личного состава от внешних воздействий (шума, холода), укрытия для защиты ранее переданных Россией истребителей МиГ-29, 11 электрических подстанций и др.
Активно осуществляются обмены в области науки и техники, культуры, образования, спорта.
Россия традиционно много делает для подготовки высококвалифицированных кадров для нужд монгольской экономики. По словам главы правительства РФ Михаила Мишустина, более 70 тысяч монгольских граждан закончили российские университеты. В настоящее время в российских вузах обучается более двух тысяч студентов из Монголии. Интерес монгольской молодежи к получению российского образования весьма высок, поэтому ежегодно Россия выделяет Монголии одну из самых крупных стипендиальных квот - более 600 мест. На 2024/25 учебный год было предусмотрено 620 мест. Дополнительно места для монголов предоставляют ведомственные вузы Минобороны, ФСБ, МЧС и МВД России - ежегодно не менее 100 мест.
Большой популярностью пользуются монгольские филиалы российских высших учебных заведений. Так, в Улан-Баторе уже 25 лет успешно функционирует филиал Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, в состав которого входит школа. В настоящее время это единственный вуз страны, реализующий образовательные программы по российским стандартам, и единственный российский вуз, полностью прошедший процедуру аккредитации. Эта процедура дает возможность подтверждения выданного на территории Монголии диплома, что открывает большие возможности для выпускников филиала.
За многие десятилетия в Монголии хорошо отлажена система преподавания русского языка, что открывает обширные возможности для получения знаний, углубления деловых, научных и культурных связей между странами. Российская сторона оказывает поддержку преподавания русского языка в Монголии. Так, по линии Минпросвещения России в Монголии действуют международные гуманитарные проекты: "Российский учитель за рубежом", в рамках которого педагоги из России преподают русский язык и общеобразовательные предметы на русском языке в зарубежных школах; Сила ума", благодаря которому по уникальной дополнительной образовательной программе учителя - участники проекта проводят для учащихся занятия по математике и физике.
В Монголии работают четыре школы по российским образовательным стандартам, открыта еще одна - совместная.
Для продвижения русского языка по линии Россотрудничества в школах разных уголков Монголии открыты более полусотни Центров (кабинетов) изучения русского языка, оснащенных учебно-методической и художественной литературой, мультимедийными лингвистическими материалами, которые служат хорошим подспорьем местным учителям. На базе Русского дома в Улан-Баторе организованы курсы для преподавателей-русистов.
На постоянной основе проводятся Дни культуры России и Дни российско-монгольской дружбы. Организуются совместные научные исследования и экспедиции.
Развивается туристическое направление. Между двумя странами действует безвизовый режим сроком до 30 дней.
В октябре 2024 года Россия, Китай и Монголия договорились о создании единого бренда и приняли концепцию туристического маршрута "Великий чайный путь", география которого повторяет торговый путь XVIII века из Китая через Монголию, Сибирь, Урал и Поволжье в Москву и Санкт-Петербург.
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Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, МОНГОЛИЯ, КИТАЙ, РФ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Алексей Оверчук, ШОС, ЕАЭС, МИД
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретится с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом в среду.
Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Монголии.
Российско-монгольские отношения опираются на многолетнюю историю двустороннего взаимодействия, отличаются традиционным добрососедством, носят всеобъемлющий характер, ориентированы на дальнейшее развитие в духе стратегического партнерства.
Первые правовые основы двустороннего сотрудничества между двумя странами были заложены 5 ноября 1921 года. В этот день в Москве было подписано Соглашение между правительством РСФСР и народным правительством Монголии об установлении дружественных отношений между двумя странами.
Формирование правовой основы отношений между Монголией и Россией продолжилось и в новых политических условиях - в 1993 году был подписан российско-монгольский Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве.
Двусторонние отношения также опираются на Улан-Баторскую (2000) и Московскую (2006) декларации, а также на Декларацию о развитии стратегического партнерства между Российской Федерацией и Монголией от 25 августа 2009 года. В 2019 году был подписан Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Монголией (вступил в силу 21 сентября 2020 года, заменил Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве (1993).
Всего на межгосударственном и межправительственном уровне подписано более 150 договоров и соглашений.
Регулярный характер носят контакты на высшем и высоком уровне.
28 августа 2017 года в рамках визита в Венгрию Владимир Путин встретился с президентом Монголии Халтмагийн Баттулгой, вступившим в должность в июле 2017 года. Встреча состоялась после церемонии открытия XXXI чемпионата мира по дзюдо в Будапеште.
7 сентября 2017 года Владимир Путин и Халтмагийн Баттулга провели встречу "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке.
Очередная встреча Владимира Путина с президентом Монголии Халтмагийн Баттулгой прошла 9 июня 2018 года "на полях" саммита ШОС в Циндао (Китай).
12 сентября 2018 года Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга провели встречу "на полях" экономического форума во Владивостоке.
Огромное значение для развития двустороннего сотрудничества имел официальный визит в Монголию президента России Владимира Путина 3 сентября 2019 года, в ходе которого глава российского государства принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию совместной победы на реке Халхин-Гол.
В ходе визита президент встретился с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром и с премьер-министром Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.
3-6 декабря 2019 года состоялся первый с 2010 года визит премьер-министра Монголии Ухнагийн Хурэлсуха в Россию. В рамках визита прошли переговоры с главой правительства России (2012-2020) Дмитрием Медведевым. Ухнагийн Хурэлсух также был принят президентом России Владимиром Путиным.
10 июня 2021 года Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ухнагийн Хурэлсуху по случаю победы на выборах президента Монголии.
3 сентября 2021 года Ухнагийн Хурэлсух в онлайн-формате принял участие в пленарной сессии Восточного экономического форума.
16 декабря 2021 года президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух посетил Москву с рабочим визитом. В Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и Ухнагийн Хурэлсуха. В рамках визита Ухнагийн Хурэлсух также встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
7 сентября 2022 года Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке. Глава правительства Монголии также принял участие в пленарном заседании Восточного экономического форума.
17 октября 2023 года президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом в Пекине на полях международного форума "Один пояс, один путь".
3 июля 2024 года очередная встреча Владимира Путина с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом состоялась на полях саммита ШОС в Астане (Казахстан).
2-3 сентября 2024 года Владимир Путин по приглашению президента Монголии Ухнагийн Хурэлсуха посетил с официальным визитом Монголию. Состоялись встречи президента России с председателем Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Кроме того, Владимир Путин принял участие в торжествах по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе: возложил венок к памятнику Георгию Жукову и выступил на приеме. Глава Российского государства также посетил школу Улан-Баторского филиала РЭУ имени Г. В. Плеханова.
Поддерживаются контакты по линии правительств двух стран.
25 октября 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ "на полях" саммита глав правительств государств – членов ШОС в Бишкеке (Киргизия).
25 декабря 2023 года состоялась встреча заместителя председателя правительства РФ Александра Новака с министром энергетики Монголии Баттогтохын Чойжилсурэном.
6 февраля 2024 года российская делегация под руководством заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука посетила Улан-Батор. В рамках визита он был принят президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, провел переговоры с вице-премьером – министром экономики и развития Монголии Чимэдийн Хурэлбатаром.
14 марта 2024 года Алексей Оверчук провел рабочую встречу с вице-премьером - министром экономики и развития Монголии Чимэдийн Хурэлбатаром в Москве.
7 июня 2024 года делегация Монголии во главе с вице-министром экономики и развития Гантумур Тувдэндоржем приняла участие в работе XXVII Петербургского международного экономического форума. Состоялась встреча с вице-премьером Алексеем Оверчуком.
16 октября 2024 года глава российского правительства Михаил Мишустин в рамках проходившего в Исламабаде (Пакистан) заседания Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества принял участие в трехсторонней встречи с главами правительств Китая и Монголии - премьером Госсовета КНР Ли Цяном и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ Также Мишустин провел двусторонние переговоры с премьером Монголии.
Развиваются контакты по линии парламентов, советов безопасности, министерств, региональных властей и политических партий.
23-25 сентября 2023 года председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин посетил с официальным визитом в Монголию. Состоялись встречи с председателем Великого государственного Хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. В ходе визита Вячеслав Володин был принят президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. Делегация российских парламентариев приняла участие в первом заседании Комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Великого государственного Хурала Монголии, которое прошло под председательством Вячеслава Володина и Гомбожавын Занданшатара. Планируется, что второе заседание комиссии состоится в начале лета 2025 года в Иркутске.
Поддерживаются отношения по линии внешнеполитических ведомств двух стран.
5 июля 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Улан-Батор с рабочим визитом. Состоялись переговоры с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэгом. Сергей Лавров также был принят президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, председателем Великого Государственного Хурала Гомбожавын Занданшатаром и премьер-министром Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.
3 июля 2024 года в Астане (Казахстан) "на полях" заседания Совета глав государств-членов ШОС состоялась встреча министров иностранных дел России, Китая и Монголии - Сергея Лаврова, Ван И и Батмунхийн Батцэцэга.
Поддерживается активное взаимодействие, по линии ООН, ОБСЕ, ШОС и на других глобальных и региональных площадках, проводятся плановые консультации на уровне заместителей министров и директоров профильных департаментов внешнеполитических ведомств.
Важную роль играет механизм взаимодействия между Россией, Китаем и Монголией, запущенный в ходе первого саммита лидеров трех государств 11 сентября 2014 года в Душанбе. Реализация "Дорожной карты" развития сотрудничества между тремя странами и других совместных документов, принятых "на полях" саммита Шанхайской Организации Сотрудничества 9 июля 2015 года в Уфе, а также подписанной в Ташкенте в июне 2016 года Программы создания экономического коридора Россия - Монголия - Китай призвана обеспечить условия для дальнейшего углубления взаимовыгодных связей в трехстороннем формате.
Очередная трехсторонняя встреча лидеров России, Монголии и Китая прошла 15 сентября 2022 года "на полях" саммита ШОС в Самарканде (Узбекистан).
Россия является одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии. В 2023 году, по данным монгольской Национальной статистической комиссии, товарооборот с Россией составил 2,5 миллиарда долларов. На монгольский экспорт пришлось 112,7 миллиона долларов, на импорт - 2,4 миллиарда долларов.
В 2023 году на Россию пришлось 25,8% от общего объема импорта в Монголию. В структуре экспорта Монголии на долю РФ пришлось 0,7%.
По итогам 2024 года товарооборот между Россией и Монголией увеличился на 17,8% - до 2,59 миллиарда долларов. Коммерческие расчеты между двумя странами уже практически полностью осуществляются в альтернативных доллару и евро валютах.
Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них и др. Импорт представлен минеральными продуктами, текстилем и обувью, машинами, оборудованием и транспортными средствами и др. Экспортная доля Монголии в России составляет 3% от общей торговли, импорт из России в Монголию - 97%.
По данным Минэкономразвития России, более 70 российских регионов поддерживают с Монголией торгово-экономические связи. По результатам 2024 года наибольшую активность проявили Самарская, Иркутская, Кемеровская области, Алтайский край и Москва.
Важный механизм российско-монгольского взаимодействия - Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Очередное, 26-е заседание прошло в декабре 2024 года в Москве.
Существенный вклад в развитие монгольской экономики вносит совместное российско-монгольское предприятие АО "Улан-Баторская железная дорога" (УБЖД). На ее долю приходится порядка 80% всего внутреннего грузооборота и до 100% экспортно-импортных перевозок.
Реализуется долгосрочная программа развития УБЖД, рассчитанная на период до 2030 года. Проводится увеличение уставного капитала, повышается пропускная способность, и идет модернизация путей. Все эти меры позволяют увеличивать объемы грузоперевозок как двусторонних, так и транзитных между Россией и Китаем. Так, по сообщению РЖД, стороны подтвердили планы по увеличению объемов грузоперевозок по УБЖД до 50 миллионов тонн к 2030 году и до 90 миллионов тонн к 2050 году.
Перспективными проектами являются строительство газопровода из России в Китай через территорию Монголии, еще один проект связан с модернизацией ТЭЦ-3 в Улан-Баторе.
В феврале 2023 года стало известно, что российская сторона согласовала межправсоглашение по проекту модернизации ТЭЦ-3 в Улан-Баторе. 3 сентября 2024 года в ходе официального визита президента России Владимира Путина в Монголию было подписано Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Монголии о разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе. По сообщению директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, участие в реализации проекта примет РФПИ. Он предполагает вывод из эксплуатации устаревшего оборудования и ввод 350 мегаватт новых мощностей, что позволит повысить надежность снабжения жителей столицы Монголии тепловой и электрической энергией и сократить энергетический дефицит. Также, по словам президента РФ Владимира Путина, российская компания "Интер РАО" рассчитывает подключиться к модернизации и реконструкции станции.
Реализуется инициатива по строительству газопровода "Союз Восток" через Монголию в Китай. Разработка проектной документации газопровода протяженностью почти тысячу километров, который соединит Россию, Монголию и Китай, завершена и прошла государственную экспертизу. Стороны в целом готовы к началу строительных работ, как только будут оформлены окончательные контрактные договоренности между российским поставщиком и китайским покупателем. Российская сторона предлагает также Улан-Батору рассмотреть возможность дальнейшего использования этой инициативы в целях газификации самой Монголии.
Обсуждается проект строительства ГЭС "Эгийн-Гол" на притоке реки Селенга, которая, в свою очередь, впадает в Байкал. В настоящее время ведется совместная работа по организации комплексных исследований для оценки влияния проекта ГЭС на озеро Байкал и реку Селенга.
В сентябре 2024 года был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством окружающей среды и изменения климата Монголии и министерством природных ресурсов и экологии России о сотрудничестве в области сохранения озера Байкал и реки Селенга. Следующий этап реализации проекта начнется только по окончании научно-исследовательской работы.
В сентябре 2024 года было подписано соглашение между правительством Монголии и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов. По словам главы Минэнерго РФ Сергея Цивилева, документ предусматривает поставку из России около 1,8 миллиона тонн нефтепродуктов и 60 тысяч тонн авиакеросина в год. В 2023 году более 90% бензина и дизеля поступило на монгольский рынок именно из России.
Ведется сотрудничество в области атомной энергетики. Весной 2024 года на форуме "Атомэкспо" в Сочи была подписана "дорожная карта" создания в Монголии малой модульной атомной электростанции. По словам генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева, ее намечено построить в районе Новый Хархорум, рассматривается возможность, что поначалу станцию будет эксплуатировать российская организация. В настоящее время ведется работа по утверждению технического облика станции.
Расширяется также сотрудничество в области промышленности. Обсуждаются возможности поставок продукции российского тяжелого машиностроения для монгольских предприятий горнодобывающей промышленности, а также кожевенного сырья из Монголии.
Продолжается проработка вопроса о заключении соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Монголией, призванного не только нарастить объемы российско-монгольского товарооборота, но и способствовать расширению присутствия монгольских товаров на рынках стран ЕАЭС.
В настоящее время Монголия и ЕАЭС договорились заключить временное соглашение о свободной торговле. В результате принятия данного соглашения 375 наименований скотоводческой продукции, которые можно экспортировать на рынки стран – участниц ЕАЭС, будут освобождены от импортного налогообложения. В мае 2025 года директор 1-го департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян заявил, что в случае успешного проведения внутригосударственных процедур в странах ЕАЭС и Монголии временное торговое соглашение может быть подписано на ближайшем заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое должно состояться в мае этого года.
В августе 2022 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Госкорпорацией "Роскосмос" и министерством цифрового развития и связи Монголии в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.
Традиционный характер носит российско-монгольское сотрудничество в военной сфере.
Как отметил замминистра обороны РФ Алексей Фомин, военно-техническое сотрудничество России и Монголии включает поставки вооружения и военной техники Улан-Батору, ее ремонт, обслуживание, модернизация, а также обучение военнослужащих. РФ обучила уже 340 монгольских военных. Одной из площадок обучения является президентское кадетское училище в Кызыле.
С 2008 года успешно проходят учения "Селенга", которые стали визитной карточкой военного взаимодействия двух государств. "Селенга-2024", которые прошли в августе, стали первыми на территории Монголии межвидовыми военными учениями, в которых принимали участие сухопутные войска, три рода авиации - истребительная, бомбардировочная и армейская, а также войска специального назначения.
2 октября 2024 года на военном аэродроме Налайх Улан-Батора состоялась церемония безвозмездной передачи министерством обороны России министерству обороны Монголии новой военной техники, предназначенной для модернизации данного аэродрома. В числе переданной техники – автопарк на 20 машин с сооружениями для размещения личного состава Вооруженных сил Монголии, система сооружений коллективной защиты личного состава от внешних воздействий (шума, холода), укрытия для защиты ранее переданных Россией истребителей МиГ-29, 11 электрических подстанций и др.
Активно осуществляются обмены в области науки и техники, культуры, образования, спорта.
Россия традиционно много делает для подготовки высококвалифицированных кадров для нужд монгольской экономики. По словам главы правительства РФ Михаила Мишустина, более 70 тысяч монгольских граждан закончили российские университеты. В настоящее время в российских вузах обучается более двух тысяч студентов из Монголии. Интерес монгольской молодежи к получению российского образования весьма высок, поэтому ежегодно Россия выделяет Монголии одну из самых крупных стипендиальных квот - более 600 мест. На 2024/25 учебный год было предусмотрено 620 мест. Дополнительно места для монголов предоставляют ведомственные вузы Минобороны, ФСБ, МЧС и МВД России - ежегодно не менее 100 мест.
Большой популярностью пользуются монгольские филиалы российских высших учебных заведений. Так, в Улан-Баторе уже 25 лет успешно функционирует филиал Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, в состав которого входит школа. В настоящее время это единственный вуз страны, реализующий образовательные программы по российским стандартам, и единственный российский вуз, полностью прошедший процедуру аккредитации. Эта процедура дает возможность подтверждения выданного на территории Монголии диплома, что открывает большие возможности для выпускников филиала.
За многие десятилетия в Монголии хорошо отлажена система преподавания русского языка, что открывает обширные возможности для получения знаний, углубления деловых, научных и культурных связей между странами. Российская сторона оказывает поддержку преподавания русского языка в Монголии. Так, по линии Минпросвещения России в Монголии действуют международные гуманитарные проекты: "Российский учитель за рубежом", в рамках которого педагоги из России преподают русский язык и общеобразовательные предметы на русском языке в зарубежных школах; Сила ума", благодаря которому по уникальной дополнительной образовательной программе учителя - участники проекта проводят для учащихся занятия по математике и физике.
В Монголии работают четыре школы по российским образовательным стандартам, открыта еще одна - совместная.
Для продвижения русского языка по линии Россотрудничества в школах разных уголков Монголии открыты более полусотни Центров (кабинетов) изучения русского языка, оснащенных учебно-методической и художественной литературой, мультимедийными лингвистическими материалами, которые служат хорошим подспорьем местным учителям. На базе Русского дома в Улан-Баторе организованы курсы для преподавателей-русистов.
На постоянной основе проводятся Дни культуры России и Дни российско-монгольской дружбы. Организуются совместные научные исследования и экспедиции.
Развивается туристическое направление. Между двумя странами действует безвизовый режим сроком до 30 дней.
В октябре 2024 года Россия, Китай и Монголия договорились о создании единого бренда и приняли концепцию туристического маршрута "Великий чайный путь", география которого повторяет торговый путь XVIII века из Китая через Монголию, Сибирь, Урал и Поволжье в Москву и Санкт-Петербург.