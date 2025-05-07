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Межгосударственные отношения России и Республики Конго
Межгосударственные отношения России и Республики Конго - 07.05.2025, ПРАЙМ
Межгосударственные отношения России и Республики Конго
Президент России Владимир Путин встретится с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в среду. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T07:14+0300
2025-05-07T07:14+0300
2025-05-07T07:14+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретится с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в среду.
Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Республики Конго.
Двусторонние дипломатические отношения между Советским Союзом и Республикой Конго (в 1969-1991 годах - Народная Республика Конго (НРК) были установлены 16 марта 1964 года. Республика Конго признала Россию в качестве государства-продолжателя СССР 31 декабря 1991 года.
Социалистическая ориентация Республики Конго в 1963-1992 годах являлась основой развития двусторонних связей с СССР по различным направлениям. Особая динамика им придавалась в ходе официальных визитов в Москву конголезских партийно-правительственных делегаций на высшем уровне в 1965, 1975 и 1981 годах.
Президент Конго Дени Сассу-Нгессо посещал Советский Союз с официальным визитом в мае 1981 года.
В ходе визита был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и НРК.
В 1982 году Дени Сассу-Нгессо прилетал в Москву на похороны генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.
С 1992 по 1997 год, в период нахождения у власти прозападно настроенного президента Паскаля Лиссубы, наблюдалось охлаждение отношений. Относительно регулярный характер сохранили политические консультации по линии МИД (сентябрь 1992 года, февраль и июнь 1994 года, апрель 1997 года), однако объем экономических и гуманитарных связей начал заметно сокращаться.
В результате гражданской войны 1997-1998 годов двухсторонние связи были свернуты.
В 1997 году пост главы государства вновь занял Дени Сассу-Нгессо, который выступил за возобновление многопланового сотрудничества с Россией во всех областях.
В сентябре 2001 года в Москве был подписан Протокол о регулярных консультациях между внешнеполитическими ведомствами двух стран.
В 2006 году президент РК Дени Сассу-Нгессо в качестве председателя Афросоюза принял участие в формате расширенного диалога саммита Группы восьми в Санкт-Петербурге.
Знаковым событием в политическом диалоге двух стран стал официальный визит в Россию президента Конго Дени Сассу-Нгессо в ноябре 2012 года.
Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений в сфере экономики, энергетики, инфраструктуры и транспорта, а также вопросы гуманитарного сотрудничества. По итогам визита был подписан Протокол о намерениях между Минэнерго России и Министерством по вопросам капитального строительства и территориального обустройства РК относительно сооружения нефтепродуктопровода Пуэнт-Нуар - Йе - Ойо - Уэссо общей протяженностью 1334 километра. Также было принято решение о возобновлении деятельности российско-конголезской межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле (МПК).
В мае 2019 года президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо вновь прибыл в Россию с официальным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества, вопросы региональной повестки дня.
17 июня 2023 года в Санкт-Петербурге государственный министр, директор кабинета президента Конго Флоран Нтсиба в составе делегации африканских стран встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждались пути урегулирования ситуации вокруг Украины.
27-29 июля 2023 года президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо посетил второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка", который прошел в Санкт-Петербурге. 29 июля "на полях" саммита состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом РК Дени Сассу-Нгессо.
27 июня 2024 года в Кремле состоялись переговоры главы российского государства Владимира Путина с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который находился в России с официальным визитом. В ходе встречи в узком составе Владимир Путин вручил Дени Сассу-Нгессо орден Почета за большой вклад в развитие и укрепление отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго.
На базе Протокола о консультациях между министерствами иностранных дел (2001) регулярно проходит "сверка часов" по глобальным и региональным вопросам.
В октябре 2004 года Россию с рабочим визитом посетил министр иностранных дел, сотрудничества и франкофонии Республики Конго Родольф Адада.
В ноябре 2015 года состоялся рабочий визит министра иностранных дел Республики Конго Жан-Клода Гакоссо. В ходе визита главе МИД Конго была вручена медаль А. С. Пушкина за его вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и Республикой Конго.
13-15 марта 2017 года министр иностранных дел, сотрудничества и по делам конголезцев за рубежом РК Жан-Клод Гакоссо посетил Москву с рабочим визитом, в ходе которого 14 марта состоялись его переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
В ноябре 2017 года Жан-Клод Гакоссо с визитом посетил Санкт-Петербург, где прочел лекцию в Санкт-Петербургском государственном университете.
12 ноября 2021 в Париже "на полях" Международной конференции по Ливии состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом РК Дени Сассу-Нгессо.
5 февраля 2022 года в Аддис-Абебе (Эфиопия) "на полях" 35-й Ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза прошла встреча спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова с президентом РК Дени Сассу-Нгессо.
25 июля 2022 министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Конго был принят в городе Ойо президентом Конго Дени Сассу-Нгессо, которому передал личное послание президента России Владимира Путина, а также провел переговоры с министром иностранных дел, по делам Франкофонии и конголезцев за рубежом Республики Конго Жан-Клодом Гакоссо.
27 января 2023 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял министра, личного представителя президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международным переговорам Франсуазу Жоли.
В июле 2023 года в Санкт-Петербурге в рамках саммита "Россия-Африка" министр иностранных дел, франкофонии и по делам конголезцев за рубежом Республики Конго Жан-Клод Гакоссо встретился с губернатором города Александром Бегловым.
4 июня 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Республику Конго. В ходе визита он был принят президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, а также провел переговоры с министром иностранных дел, по делам франкофонии и конголезцев за рубежом Жан-Клодом Гакоссо.
8 ноября 2024 года "на полях" первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка в Сочи прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел, франкофонии и по делам конголезцев за рубежом Республики Конго Жан-Клодом Гакоссо.
Поддерживаются межпарламентские связи, идет диалог по линии министерств и ведомств.
19-20 марта 2023 года в Москве, на площадке Государственной Думы РФ, прошла II Международная парламентская конференция "Россия - Африка". В рамках мероприятия 19 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с председателем Сената парламента Республики Конго Пьером Нголо. 20 марта Пьер Нголо выступил на пленарном заседании конференции.
Россия и Республика Конго осуществляют конструктивное взаимодействие в рамках ООН и в других многосторонних форматах.
Общий объем двусторонней торговли составляет около 250 миллионов долларов. Россия экспортирует пшеницу и нефтепродукты, Конго - в основном фрукты.
По расчетам Федерального центра "Агроэкспорт", потенциал российского экспорта в Республику Конго к 2030 году оценивается на уровне около 50 миллионов долларов.
23 сентября 2022 года в Браззавиле состоялось 6-е заседание межправительственной российско-конголезской Смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле (МПК). По ее итогам было подписано пять двусторонних документов: в сфере создания и функционирования территорий с особым режимом осуществления предпринимательской деятельности, в области информационных технологий и связи, здравоохранения, физической культуры и спорта, в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности.
28 сентября 2024 в Москве прошло очередное, 7-е заседание МПК.
22 декабря 2023 года было подписано Соглашение между правительством РФ и правительством Республики Конго об использовании средств, поступающих в погашение задолженности РК перед Россией, на цели финансирования проектов в области развития на территории РК. Задолженность по выданным кредитам по состоянию на 27 января 2010 года составила 29 647 484 миллиона долларов.
Налаживаются контакты в нефтегазовой отрасли.
В октябре 2019 года в рамках первого саммита Россия - Африка Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ, Афрэксимбанк и Национальное общество производителей бензина в Конго договорились о сотрудничестве по проекту строительства магистрального нефтепродуктопровода Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуку-Трешо.
14 сентября 2024 года распоряжением правительства РФ было одобрено Соглашение о сотрудничестве в сфере строительства нефтепродуктопровода на территории Республики Конго. Уполномоченными в строительстве проекта станут ООО "Закнефтегазстро-Прометей" и Национальная нефтяная компания Конго. Будет создано совместное предприятие компаний с 90% российской долей и 10% конголезской. Россия обязуется взять на себя поставку и логистику необходимой техники, материалов и специалистов для строительства нефтепровода, а также обучить граждан Конго для его эксплуатации. 28 сентября 2024 года Республика Конго и Россия подписали соглашение о строительстве нефтепровода.
В 2019 году был подписан протокол о согласии между ПАО "Лукойл" и госнефтекомпанией Конго SNPC. Документ предполагает изучение возможностей совместного участия в проектах по геологоразведочным работам, разработке и добыче углеводородов на территории РК. ПАО "Лукойл" уже сотрудничает с SNPC в поставках и покупке нефти, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. В марте 2023 года "Лукойл" сообщал, что обсуждает с Конго вхождение в новые проекты в этой стране в качестве оператора. Тогда компания напоминала, что "Лукойл" работает в РК на проекте Marine XII, оператором которого является итальянская компания Eni. В настоящее время "Лукойл" работает в РК в качестве участника нефтегазового проекта Marine XII. Российская компания приобрела 25% в этом проекте у британской компании New Age M12 Holdings Limited в 2019 году. В проекте также участвуют итальянская Eni (оператор проекта, 65%) и Государственная нефтяная компания Республики Конго (10%). В сентябре 2024 года Республика Конго подписала с Lukoil Upstream Congo соглашение, по разработке нескольких нефтяных блоков в этой стране.
В марте 2017 года Россия и Конго заявили о создании рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству.
В мае 2019 года в Москве в ходе официального визита президента Республики Конго Денни Сассу-Нгессо был подписан контракт на направление российских военных специалистов в РК для обучения конголезцев эксплуатации и ремонту имеющейся в стране российской военной техники.
В октябре 2019 года в Сочи между Россией и Республикой Конго было подписано межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. В частности, оно включает совместную подготовку войск (сил), информационное, инженерное обеспечение, взаимодействие в операциях по поддержанию мира под эгидой ООН, в мероприятиях по поиску и спасанию на море, а также по борьбе с терроризмом и пиратством и пр. Документ вступил в силу 15 апреля 2021 года.
В феврале 2018 года в Москве госкорпорация "Росатом" и министерство научных исследований и технологических инноваций Республики Конго подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области мирного атома.
В мае 2019 года Россия и Конго подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.
Стороны намерены сотрудничать по ряду направлений, такие как развитие ядерной инфраструктуры Республики Конго, разработка программ по повышению информированности населения об атомных технологиях и их применении, использование радиоизотопов и радиационных технологий в промышленности, сельском хозяйстве и медицине, подготовка и обучение персонала. Предусматривается проработка проекта сооружения Центра ядерной науки и технологий на базе исследовательского реактора российского дизайна на территории Республики Конго. В Браззавиле работают российские компании по ядерной энергетике и по электричеству. При их помощи реализуется строительству 36 различных объектов, подстанций.
В июле 2024 года Россия и Республика Конго подписали меморандумы о сотрудничестве в области мирного атома и в гидроэнергетике.
В начале мая 2023 года Республику Конго посетила бизнес-миссия "Опоры России", куда вошли также представители Россельхознадзора и Росконгресса. Предприниматели встретились со специальным советником президента по вопросам сотрудничества с парламентом и общественными организациями РК в присутствии главы аппарата президента и руководителей ведомств.
"Опора России" также провела переговоры о создании Российского торгового дома в Республике Конго, где есть крупный глубоководный порт Пуэнт-Нуар, важный в деле выстраивания новых логистических цепочек по поставке зерна, продуктов и т.п.
Россия оказывает содействие Республике Конго в подготовке национальных кадров. Всего за годы сотрудничества в СССР и России получили образование более восьми тысяч конголезцев.
Ежегодно Россия выделяет 250 стипендий за счет правительства РФ для конголезских студентов. Это один из самых высоких показателей в Африке.
Действует Русский Дом в Браззавиле. Это региональное представительство Россотрудничества. Долгое время он был известен под названием "Российский культурный центр", в 2001 году он был переименован в Русский дом. Здесь проводятся бесплатные курсы русского языка (число желающих составило около 400 человек), работает клуб дзюдо, работает компьютерный класс. Проходят выставки, концерты, вечера памяти российских художников, писателей, поэтов.
В городе Пуэнт-Нуар в 2014 году был открыт Кабинет Фонда "Русский мир".
С октября 2023 года в Браззавиле работает Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку Минпросвещения России. Преподаванием русского языка занимается Воронежский государственный педагогический университет. В 2024 году в центре, созданном на базе школы "Атлас" Браззавиля, было реализовано шесть образовательных программ по изучению русского языка, культуры и традиций России.
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россия, мировая экономика, конго, москва, рф, владимир путин, сергей лавров, александр беглов, лукойл, мид, оон
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Конго, МОСКВА, РФ, Владимир Путин, Сергей Лавров, Александр Беглов, Лукойл, МИД, ООН
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретится с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в среду.
Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Республики Конго.
Двусторонние дипломатические отношения между Советским Союзом и Республикой Конго (в 1969-1991 годах - Народная Республика Конго (НРК) были установлены 16 марта 1964 года. Республика Конго признала Россию в качестве государства-продолжателя СССР 31 декабря 1991 года.
Социалистическая ориентация Республики Конго в 1963-1992 годах являлась основой развития двусторонних связей с СССР по различным направлениям. Особая динамика им придавалась в ходе официальных визитов в Москву конголезских партийно-правительственных делегаций на высшем уровне в 1965, 1975 и 1981 годах.
Президент Конго Дени Сассу-Нгессо посещал Советский Союз с официальным визитом в мае 1981 года.
В ходе визита был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и НРК.
В 1982 году Дени Сассу-Нгессо прилетал в Москву на похороны генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.
С 1992 по 1997 год, в период нахождения у власти прозападно настроенного президента Паскаля Лиссубы, наблюдалось охлаждение отношений. Относительно регулярный характер сохранили политические консультации по линии МИД (сентябрь 1992 года, февраль и июнь 1994 года, апрель 1997 года), однако объем экономических и гуманитарных связей начал заметно сокращаться.
В результате гражданской войны 1997-1998 годов двухсторонние связи были свернуты.
В 1997 году пост главы государства вновь занял Дени Сассу-Нгессо, который выступил за возобновление многопланового сотрудничества с Россией во всех областях.
В сентябре 2001 года в Москве был подписан Протокол о регулярных консультациях между внешнеполитическими ведомствами двух стран.
В 2006 году президент РК Дени Сассу-Нгессо в качестве председателя Афросоюза принял участие в формате расширенного диалога саммита Группы восьми в Санкт-Петербурге.
Знаковым событием в политическом диалоге двух стран стал официальный визит в Россию президента Конго Дени Сассу-Нгессо в ноябре 2012 года.
Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений в сфере экономики, энергетики, инфраструктуры и транспорта, а также вопросы гуманитарного сотрудничества. По итогам визита был подписан Протокол о намерениях между Минэнерго России и Министерством по вопросам капитального строительства и территориального обустройства РК относительно сооружения нефтепродуктопровода Пуэнт-Нуар - Йе - Ойо - Уэссо общей протяженностью 1334 километра. Также было принято решение о возобновлении деятельности российско-конголезской межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле (МПК).
В мае 2019 года президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо вновь прибыл в Россию с официальным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества, вопросы региональной повестки дня.
17 июня 2023 года в Санкт-Петербурге государственный министр, директор кабинета президента Конго Флоран Нтсиба в составе делегации африканских стран встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждались пути урегулирования ситуации вокруг Украины.
27-29 июля 2023 года президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо посетил второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка", который прошел в Санкт-Петербурге. 29 июля "на полях" саммита состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом РК Дени Сассу-Нгессо.
27 июня 2024 года в Кремле состоялись переговоры главы российского государства Владимира Путина с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который находился в России с официальным визитом. В ходе встречи в узком составе Владимир Путин вручил Дени Сассу-Нгессо орден Почета за большой вклад в развитие и укрепление отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго.
На базе Протокола о консультациях между министерствами иностранных дел (2001) регулярно проходит "сверка часов" по глобальным и региональным вопросам.
В октябре 2004 года Россию с рабочим визитом посетил министр иностранных дел, сотрудничества и франкофонии Республики Конго Родольф Адада.
В ноябре 2015 года состоялся рабочий визит министра иностранных дел Республики Конго Жан-Клода Гакоссо. В ходе визита главе МИД Конго была вручена медаль А. С. Пушкина за его вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и Республикой Конго.
13-15 марта 2017 года министр иностранных дел, сотрудничества и по делам конголезцев за рубежом РК Жан-Клод Гакоссо посетил Москву с рабочим визитом, в ходе которого 14 марта состоялись его переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
В ноябре 2017 года Жан-Клод Гакоссо с визитом посетил Санкт-Петербург, где прочел лекцию в Санкт-Петербургском государственном университете.
12 ноября 2021 в Париже "на полях" Международной конференции по Ливии состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом РК Дени Сассу-Нгессо.
5 февраля 2022 года в Аддис-Абебе (Эфиопия) "на полях" 35-й Ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза прошла встреча спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова с президентом РК Дени Сассу-Нгессо.
25 июля 2022 министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Конго был принят в городе Ойо президентом Конго Дени Сассу-Нгессо, которому передал личное послание президента России Владимира Путина, а также провел переговоры с министром иностранных дел, по делам Франкофонии и конголезцев за рубежом Республики Конго Жан-Клодом Гакоссо.
27 января 2023 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял министра, личного представителя президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международным переговорам Франсуазу Жоли.
В июле 2023 года в Санкт-Петербурге в рамках саммита "Россия-Африка" министр иностранных дел, франкофонии и по делам конголезцев за рубежом Республики Конго Жан-Клод Гакоссо встретился с губернатором города Александром Бегловым.
4 июня 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Республику Конго. В ходе визита он был принят президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, а также провел переговоры с министром иностранных дел, по делам франкофонии и конголезцев за рубежом Жан-Клодом Гакоссо.
8 ноября 2024 года "на полях" первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка в Сочи прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел, франкофонии и по делам конголезцев за рубежом Республики Конго Жан-Клодом Гакоссо.
Поддерживаются межпарламентские связи, идет диалог по линии министерств и ведомств.
19-20 марта 2023 года в Москве, на площадке Государственной Думы РФ, прошла II Международная парламентская конференция "Россия - Африка". В рамках мероприятия 19 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с председателем Сената парламента Республики Конго Пьером Нголо. 20 марта Пьер Нголо выступил на пленарном заседании конференции.
Россия и Республика Конго осуществляют конструктивное взаимодействие в рамках ООН и в других многосторонних форматах.
Общий объем двусторонней торговли составляет около 250 миллионов долларов. Россия экспортирует пшеницу и нефтепродукты, Конго - в основном фрукты.
По расчетам Федерального центра "Агроэкспорт", потенциал российского экспорта в Республику Конго к 2030 году оценивается на уровне около 50 миллионов долларов.
23 сентября 2022 года в Браззавиле состоялось 6-е заседание межправительственной российско-конголезской Смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле (МПК). По ее итогам было подписано пять двусторонних документов: в сфере создания и функционирования территорий с особым режимом осуществления предпринимательской деятельности, в области информационных технологий и связи, здравоохранения, физической культуры и спорта, в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности.
28 сентября 2024 в Москве прошло очередное, 7-е заседание МПК.
22 декабря 2023 года было подписано Соглашение между правительством РФ и правительством Республики Конго об использовании средств, поступающих в погашение задолженности РК перед Россией, на цели финансирования проектов в области развития на территории РК. Задолженность по выданным кредитам по состоянию на 27 января 2010 года составила 29 647 484 миллиона долларов.
Налаживаются контакты в нефтегазовой отрасли.
В октябре 2019 года в рамках первого саммита Россия - Африка Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ, Афрэксимбанк и Национальное общество производителей бензина в Конго договорились о сотрудничестве по проекту строительства магистрального нефтепродуктопровода Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуку-Трешо.
14 сентября 2024 года распоряжением правительства РФ было одобрено Соглашение о сотрудничестве в сфере строительства нефтепродуктопровода на территории Республики Конго. Уполномоченными в строительстве проекта станут ООО "Закнефтегазстро-Прометей" и Национальная нефтяная компания Конго. Будет создано совместное предприятие компаний с 90% российской долей и 10% конголезской. Россия обязуется взять на себя поставку и логистику необходимой техники, материалов и специалистов для строительства нефтепровода, а также обучить граждан Конго для его эксплуатации. 28 сентября 2024 года Республика Конго и Россия подписали соглашение о строительстве нефтепровода.
В 2019 году был подписан протокол о согласии между ПАО "Лукойл" и госнефтекомпанией Конго SNPC. Документ предполагает изучение возможностей совместного участия в проектах по геологоразведочным работам, разработке и добыче углеводородов на территории РК. ПАО "Лукойл" уже сотрудничает с SNPC в поставках и покупке нефти, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. В марте 2023 года "Лукойл" сообщал, что обсуждает с Конго вхождение в новые проекты в этой стране в качестве оператора. Тогда компания напоминала, что "Лукойл" работает в РК на проекте Marine XII, оператором которого является итальянская компания Eni. В настоящее время "Лукойл" работает в РК в качестве участника нефтегазового проекта Marine XII. Российская компания приобрела 25% в этом проекте у британской компании New Age M12 Holdings Limited в 2019 году. В проекте также участвуют итальянская Eni (оператор проекта, 65%) и Государственная нефтяная компания Республики Конго (10%). В сентябре 2024 года Республика Конго подписала с Lukoil Upstream Congo соглашение, по разработке нескольких нефтяных блоков в этой стране.
В марте 2017 года Россия и Конго заявили о создании рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству.
В мае 2019 года в Москве в ходе официального визита президента Республики Конго Денни Сассу-Нгессо был подписан контракт на направление российских военных специалистов в РК для обучения конголезцев эксплуатации и ремонту имеющейся в стране российской военной техники.
В октябре 2019 года в Сочи между Россией и Республикой Конго было подписано межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. В частности, оно включает совместную подготовку войск (сил), информационное, инженерное обеспечение, взаимодействие в операциях по поддержанию мира под эгидой ООН, в мероприятиях по поиску и спасанию на море, а также по борьбе с терроризмом и пиратством и пр. Документ вступил в силу 15 апреля 2021 года.
В феврале 2018 года в Москве госкорпорация "Росатом" и министерство научных исследований и технологических инноваций Республики Конго подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области мирного атома.
В мае 2019 года Россия и Конго подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.
Стороны намерены сотрудничать по ряду направлений, такие как развитие ядерной инфраструктуры Республики Конго, разработка программ по повышению информированности населения об атомных технологиях и их применении, использование радиоизотопов и радиационных технологий в промышленности, сельском хозяйстве и медицине, подготовка и обучение персонала. Предусматривается проработка проекта сооружения Центра ядерной науки и технологий на базе исследовательского реактора российского дизайна на территории Республики Конго. В Браззавиле работают российские компании по ядерной энергетике и по электричеству. При их помощи реализуется строительству 36 различных объектов, подстанций.
В июле 2024 года Россия и Республика Конго подписали меморандумы о сотрудничестве в области мирного атома и в гидроэнергетике.
В начале мая 2023 года Республику Конго посетила бизнес-миссия "Опоры России", куда вошли также представители Россельхознадзора и Росконгресса. Предприниматели встретились со специальным советником президента по вопросам сотрудничества с парламентом и общественными организациями РК в присутствии главы аппарата президента и руководителей ведомств.
"Опора России" также провела переговоры о создании Российского торгового дома в Республике Конго, где есть крупный глубоководный порт Пуэнт-Нуар, важный в деле выстраивания новых логистических цепочек по поставке зерна, продуктов и т.п.
Россия оказывает содействие Республике Конго в подготовке национальных кадров. Всего за годы сотрудничества в СССР и России получили образование более восьми тысяч конголезцев.
Ежегодно Россия выделяет 250 стипендий за счет правительства РФ для конголезских студентов. Это один из самых высоких показателей в Африке.
Действует Русский Дом в Браззавиле. Это региональное представительство Россотрудничества. Долгое время он был известен под названием "Российский культурный центр", в 2001 году он был переименован в Русский дом. Здесь проводятся бесплатные курсы русского языка (число желающих составило около 400 человек), работает клуб дзюдо, работает компьютерный класс. Проходят выставки, концерты, вечера памяти российских художников, писателей, поэтов.
В городе Пуэнт-Нуар в 2014 году был открыт Кабинет Фонда "Русский мир".
С октября 2023 года в Браззавиле работает Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку Минпросвещения России. Преподаванием русского языка занимается Воронежский государственный педагогический университет. В 2024 году в центре, созданном на базе школы "Атлас" Браззавиля, было реализовано шесть образовательных программ по изучению русского языка, культуры и традиций России.