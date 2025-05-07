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СМИ: ЕК предлагает санкции против 15 лиц из-за "гибридных атак РФ"
СМИ: ЕК предлагает санкции против 15 лиц из-за "гибридных атак РФ" - 07.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕК предлагает санкции против 15 лиц из-за "гибридных атак РФ"
Еврокомиссия хочет ввести санкции в отношении 15 лиц и компаний из-за якобы "гибридных атак России", а также санкции против граждан РФ, которых подозревают в... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T21:03+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия хочет ввести санкции в отношении 15 лиц и компаний из-за якобы "гибридных атак России", а также санкции против граждан РФ, которых подозревают в якобы "применения химического оружия на Украине", передает Reuters со ссылкой на источники из ЕС. "Европейская комиссия предлагает включить еще 15 организаций и физических лиц в список санкций в отношении гибридной угрозы России, а также некоторых лиц, которых подозревают в использовании химического оружия на Украине", - рассказали неназванные источники из Евросоюза. В публикации напоминается, что в среду дипломаты Евросоюза приступили к обсуждению 17-го пакета антироссийских санкций. По данным агентства, чиновники параллельно обсуждали пакеты санкций по "гибридной российской угрозе" и химическому оружию, а также "третий набор мер", куда внесут 25 организаций и лиц, "подозреваемых в нарушении прав человека". Ранее EUobserver со ссылкой на попавший в его распоряжение документ предложений ЕК заявляло, что ЕС в рамках нового пакета антироссийских санкций может ввести ограничения против 54 юридических и 14 физических лиц. Под новые санкции могут попасть "Московская оружейная компания", золотодобывающая "Атлас Майнинг", предприятие Lobaev Arms и Московский энергетический институт. Кроме того, в предложении содержится один из российских музеев. В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов. В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам главы государства, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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санкции против рф, ес, ек, россия
санкции против РФ, ЕС, ЕК, РОССИЯ
СМИ: ЕК предлагает санкции против 15 лиц из-за "гибридных атак РФ"
Reuters: ЕК предлагает санкции против 15 лиц и компаний из-за якобы "гибридных атак РФ"
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия хочет ввести санкции в отношении 15 лиц и компаний из-за якобы "гибридных атак России", а также санкции против граждан РФ, которых подозревают в якобы "применения химического оружия на Украине", передает Reuters со ссылкой на источники из ЕС.
"Европейская комиссия предлагает включить еще 15 организаций и физических лиц в список санкций в отношении гибридной угрозы России, а также некоторых лиц, которых подозревают в использовании химического оружия на Украине", - рассказали неназванные источники из Евросоюза.
В публикации напоминается, что в среду дипломаты Евросоюза приступили к обсуждению 17-го пакета антироссийских санкций. По данным агентства, чиновники параллельно обсуждали пакеты санкций по "гибридной российской угрозе" и химическому оружию, а также "третий набор мер", куда внесут 25 организаций и лиц, "подозреваемых в нарушении прав человека".
ЕС рассматривает возможность введения санкций против "дочки" "Лукойла"
Ранее EUobserver со ссылкой на попавший в его распоряжение документ предложений ЕК заявляло
, что ЕС в рамках нового пакета антироссийских санкций может ввести ограничения против 54 юридических и 14 физических лиц. Под новые санкции могут попасть "Московская оружейная компания", золотодобывающая "Атлас Майнинг", предприятие Lobaev Arms и Московский энергетический институт. Кроме того, в предложении содержится один из российских музеев.
В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.
В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент России Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам главы государства, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.