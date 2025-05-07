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Участие в ЕАЭС благоприятно повлияло на экономику Казахстана - 07.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Участие в ЕАЭС благоприятно повлияло на экономику Казахстана
Участие в ЕАЭС благоприятно повлияло на экономику Казахстана - 07.05.2025, ПРАЙМ
Участие в ЕАЭС благоприятно повлияло на экономику Казахстана
Участие в ЕАЭС благоприятно повлияло на макроэкономические показатели Казахстана, сообщили РИА Новости в министерстве торговли и интеграции Казахстана. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T04:37+0300
2025-05-07T04:37+0300
экономика
мировая экономика
казахстан
рф
сша
алексей оверчук
еаэс
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АСТАНА, 7 мая - ПРАЙМ. Участие в ЕАЭС благоприятно повлияло на макроэкономические показатели Казахстана, сообщили РИА Новости в министерстве торговли и интеграции Казахстана. В мае ЕАЭС отмечает 10-летие с момента создания. Как ранее заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, за прошедшее десятилетие в ЕАЭС создана благоприятная среда для развития торговли, взаимодействия и для реализации четырех свобод, заложенных в базовых документах объединения - свободы перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. "За десятилетний период функционирование ЕАЭС благоприятно сказалось на макроэкономических показателях Казахстана. Об этом говорят цифры. Взаимная торговля Казахстана с партнерами за время функционирования ЕАЭС выросла на 87,1% (в 2015 году - 16,3 миллиарда долларов, в 2024 году - 30,5 миллиарда долларов). С третьими странами прирост составил 84,4% (в 2015 году - 60,2 миллиарда долларов, в 2024 году –- 111 миллиардов долларов)", - говорится в сообщении ведомства. По данным казахстанского министерства торговли, экспорт республики в государства-члены ЕАЭС за период функционирования вырос на 115,7% (в 2015 году - 5,1 миллиарда долларов, в 2024 году - 11 миллиардов долларов). "Валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан из стран ЕАЭС по итогам 2024 года превысил объем инвестиций 2015 года в шесть раз, составив 4 миллиарда долларов (2015 год - 0,6 миллиарда долларов США, 2024 год - 4 миллиарда долларов). Из третьих стран инвестиции составили в 2024 году 13,1 миллиарда долларов (в 2015 году - 14,8 миллиарда долларов). Что также является результатом того, что Казахстан является частью общего рынка ЕАЭС", - отметили в министерстве. Отмечается, что ВВП Казахстана продемонстрировал положительную динамику: с 2015 года по 2024 год он вырос на 56,2%.
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мировая экономика, казахстан, рф, сша, алексей оверчук, еаэс
Экономика, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, РФ, США, Алексей Оверчук, ЕАЭС
04:37 07.05.2025
 
Участие в ЕАЭС благоприятно повлияло на экономику Казахстана

Минторг Казахстана: участие в ЕАЭС благоприятно повлияло на макроэкономические показатели

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АСТАНА, 7 мая - ПРАЙМ. Участие в ЕАЭС благоприятно повлияло на макроэкономические показатели Казахстана, сообщили РИА Новости в министерстве торговли и интеграции Казахстана.
В мае ЕАЭС отмечает 10-летие с момента создания. Как ранее заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, за прошедшее десятилетие в ЕАЭС создана благоприятная среда для развития торговли, взаимодействия и для реализации четырех свобод, заложенных в базовых документах объединения - свободы перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.
"За десятилетний период функционирование ЕАЭС благоприятно сказалось на макроэкономических показателях Казахстана. Об этом говорят цифры. Взаимная торговля Казахстана с партнерами за время функционирования ЕАЭС выросла на 87,1% (в 2015 году - 16,3 миллиарда долларов, в 2024 году - 30,5 миллиарда долларов). С третьими странами прирост составил 84,4% (в 2015 году - 60,2 миллиарда долларов, в 2024 году –- 111 миллиардов долларов)", - говорится в сообщении ведомства.
По данным казахстанского министерства торговли, экспорт республики в государства-члены ЕАЭС за период функционирования вырос на 115,7% (в 2015 году - 5,1 миллиарда долларов, в 2024 году - 11 миллиардов долларов).
"Валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан из стран ЕАЭС по итогам 2024 года превысил объем инвестиций 2015 года в шесть раз, составив 4 миллиарда долларов (2015 год - 0,6 миллиарда долларов США, 2024 год - 4 миллиарда долларов). Из третьих стран инвестиции составили в 2024 году 13,1 миллиарда долларов (в 2015 году - 14,8 миллиарда долларов). Что также является результатом того, что Казахстан является частью общего рынка ЕАЭС", - отметили в министерстве.
Отмечается, что ВВП Казахстана продемонстрировал положительную динамику: с 2015 года по 2024 год он вырос на 56,2%.
 
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