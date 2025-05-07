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Мирное соглашение по Украине должно стать переломным, заявила фон дер Ляйен - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Мирное соглашение по Украине должно стать переломным, заявила фон дер Ляйен
Мирное соглашение по Украине должно стать переломным, заявила фон дер Ляйен - 07.05.2025, ПРАЙМ
Мирное соглашение по Украине должно стать переломным, заявила фон дер Ляйен
Мирное соглашение по украинскому конфликту должно стать переломным для континента и принести в Европу новую архитектуру безопасности, заявила глава Еврокомиссии | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T10:29+0300
2025-05-07T10:29+0300
политика
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БРЮССЕЛЬ, 7 мая – ПРАЙМ. Мирное соглашение по украинскому конфликту должно стать переломным для континента и принести в Европу новую архитектуру безопасности, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступившая в среду перед депутатами Европейского парламента. По ее словам, конфликт на "Украине в конечном итоге прекратится, и то, как он закончится, сформирует наш континент для будущих поколений". "Справедливый и прочный мир может открыть новую эру процветания для Украины и помочь нам построить новую архитектуру безопасности для Европы. Справедливый и прочный мир, который гарантирует суверенитет Украины, уважает ее территориальную целостность и поддерживает ее европейские устремления. Мы должны сделать все возможное, чтобы укрепить позиции Украины", - заявила фон дер Ляйен. По ее мнению, поддержка Киева со стороны ЕС должна заключаться в военной помощи, окончательном отказе от стран союза российского ископаемого топлива и ускорении принятия Украины в ЕС. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
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украина, европа, рф, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, ес, совбез, нато
Политика, УКРАИНА, ЕВРОПА, РФ, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, ЕС, Совбез, НАТО
10:29 07.05.2025
 
Мирное соглашение по Украине должно стать переломным, заявила фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен: мирное соглашение по Украине должно стать переломным для Европы

© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EPПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EP
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БРЮССЕЛЬ, 7 мая – ПРАЙМ. Мирное соглашение по украинскому конфликту должно стать переломным для континента и принести в Европу новую архитектуру безопасности, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступившая в среду перед депутатами Европейского парламента.
По ее словам, конфликт на "Украине в конечном итоге прекратится, и то, как он закончится, сформирует наш континент для будущих поколений".
"Справедливый и прочный мир может открыть новую эру процветания для Украины и помочь нам построить новую архитектуру безопасности для Европы. Справедливый и прочный мир, который гарантирует суверенитет Украины, уважает ее территориальную целостность и поддерживает ее европейские устремления. Мы должны сделать все возможное, чтобы укрепить позиции Украины", - заявила фон дер Ляйен.
По ее мнению, поддержка Киева со стороны ЕС должна заключаться в военной помощи, окончательном отказе от стран союза российского ископаемого топлива и ускорении принятия Украины в ЕС.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
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ПолитикаУКРАИНАЕВРОПАРФУрсула фон дер ЛяйенСергей ЛавровЕССовбезНАТО
 
 
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