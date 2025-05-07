https://1prime.ru/20250507/venesuela-857376629.html

РФ и Венесуэла договорились о разработке новых нефтегазовых месторождений

РФ и Венесуэла договорились о разработке новых нефтегазовых месторождений - 07.05.2025, ПРАЙМ

РФ и Венесуэла договорились о разработке новых нефтегазовых месторождений

Россия и Венесуэла договорились о кооперации в разведке и разработке новых месторождений нефти и природного газа, текст договора между РФ и боливарианской... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T18:34+0300

2025-05-07T18:34+0300

2025-05-07T18:34+0300

энергетика

россия

венесуэла

нефть

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия и Венесуэла договорились о кооперации в разведке и разработке новых месторождений нефти и природного газа, текст договора между РФ и боливарианской республикой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве опубликован на сайте Кремля. "Стороны сотрудничают в энергетической сфере по таким направлениям, как разведка и разработка новых месторождений нефти и природного газа, повышение отдачи месторождений, находящихся в эксплуатации у совместных предприятий, и снижение их нагрузки на окружающую среду за счет применения передовых технологий добычи, расширение нефтеторговых операций на взаимовыгодной основе", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20250507/venesuela-857376046.html

венесуэла

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россия, венесуэла, нефть