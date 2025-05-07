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РФ и Венесуэла договорились о разработке новых нефтегазовых месторождений - 07.05.2025, ПРАЙМ
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РФ и Венесуэла договорились о разработке новых нефтегазовых месторождений
РФ и Венесуэла договорились о разработке новых нефтегазовых месторождений - 07.05.2025, ПРАЙМ
РФ и Венесуэла договорились о разработке новых нефтегазовых месторождений
Россия и Венесуэла договорились о кооперации в разведке и разработке новых месторождений нефти и природного газа, текст договора между РФ и боливарианской... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T18:34+0300
2025-05-07T18:34+0300
энергетика
россия
венесуэла
нефть
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия и Венесуэла договорились о кооперации в разведке и разработке новых месторождений нефти и природного газа, текст договора между РФ и боливарианской республикой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве опубликован на сайте Кремля. "Стороны сотрудничают в энергетической сфере по таким направлениям, как разведка и разработка новых месторождений нефти и природного газа, повышение отдачи месторождений, находящихся в эксплуатации у совместных предприятий, и снижение их нагрузки на окружающую среду за счет применения передовых технологий добычи, расширение нефтеторговых операций на взаимовыгодной основе", - говорится в документе.
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россия, венесуэла, нефть
Энергетика, РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, Нефть
18:34 07.05.2025
 
РФ и Венесуэла договорились о разработке новых нефтегазовых месторождений

Россия и Венесуэла договорились о разработке новых месторождений нефти и природного газа

© Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане
© Максим Богодвид
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия и Венесуэла договорились о кооперации в разведке и разработке новых месторождений нефти и природного газа, текст договора между РФ и боливарианской республикой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве опубликован на сайте Кремля.
"Стороны сотрудничают в энергетической сфере по таким направлениям, как разведка и разработка новых месторождений нефти и природного газа, повышение отдачи месторождений, находящихся в эксплуатации у совместных предприятий, и снижение их нагрузки на окружающую среду за счет применения передовых технологий добычи, расширение нефтеторговых операций на взаимовыгодной основе", - говорится в документе.
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ЭнергетикаРОССИЯВЕНЕСУЭЛАНефть
 
 
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