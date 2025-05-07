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Россельхознадзор с 12 мая запретит ввоз рыбы с ряда предприятий ЕС

Россельхознадзор с 12 мая запретит ввоз рыбы с ряда предприятий ЕС - 07.05.2025, ПРАЙМ

Россельхознадзор с 12 мая запретит ввоз рыбы с ряда предприятий ЕС

Россельхознадзор с 12 мая введет запрет на ввоз и транзит рыбопродукции с некоторых предприятий Евросоюза, сообщили в пресс-службе ведомства. | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T16:20+0300

2025-05-07T16:20+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россельхознадзор с 12 мая введет запрет на ввоз и транзит рыбопродукции с некоторых предприятий Евросоюза, сообщили в пресс-службе ведомства. "Россельхознадзор вводит с 12 мая 2025 г. запрет на ввоз всей рыбной продукции с некоторых предприятий Европейского союза, их перемещение по территории России и транзит в третьи страны", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что решение было принято в связи с отказом стран ЕС от проведения инспекций рыбопереработчиков, осуществляющих поставки своей продукции в государства-члены ЕАЭС: 2 предприятия из Эстонии, 2 – Дании и 1 – Франции. Кроме того, в целях подтверждения выполнения требований ЕАЭС и России, а также предупреждения риска поставок небезопасных товаров в компетентные ведомства европейских стран была направлена информация о готовности в мае текущего года провести инспекции предприятий по производству рыбопродукции, однако зарубежные ведомства не уведомили Россельхознадзор о возможности организовать указанные мероприятия, добавили в ведомстве.

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эстония, дания, россельхознадзор, ес, еаэс