https://1prime.ru/20250508/ator-857394067.html

В АТОР прокомментировали отмену рейсов из Турции в Россию

В АТОР прокомментировали отмену рейсов из Турции в Россию - 08.05.2025, ПРАЙМ

В АТОР прокомментировали отмену рейсов из Турции в Россию

Российские туроператоры пока не получали никакой детальной информации от Turkish Airlines в связи с отменой рейсов в Россию, и только после ее поступления... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T13:53+0300

2025-05-08T13:53+0300

2025-05-08T13:53+0300

туризм

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Российские туроператоры пока не получали никакой детальной информации от Turkish Airlines в связи с отменой рейсов в Россию, и только после ее поступления начнут формировать рекомендации туристам, заявили журналистам в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее источник РИА Новости в туриндустрии сообщил, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines в четверг отменила все рейсы с турецких курортов в города РФ. В частности, отменены не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург. "В АТОР следят за ситуацией и ждут разъяснений от авиакомпании: пока туроператоры не получали никакой информации от Turkish Airlines, кроме объявления о временном прекращении полетов. После получения более детальной информации туроператоры совместно с партнерами будут принимать решения и формировать рекомендации туристам", - сообщили в ассоциации.

https://1prime.ru/20250507/turtsiya-857370941.html

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туризм, рф, turkish airlines, атор, турция