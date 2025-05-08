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Трамп намерен "обнажить скрытую правду" о Байдене, пишут СМИ - 08.05.2025, ПРАЙМ
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Трамп намерен "обнажить скрытую правду" о Байдене, пишут СМИ
Трамп намерен "обнажить скрытую правду" о Байдене, пишут СМИ - 08.05.2025, ПРАЙМ
Трамп намерен "обнажить скрытую правду" о Байдене, пишут СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа намерена опубликовать ранее не представленные общественности аудиоматериалы интервью бывшего президента Джо Байдена | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T11:59+0300
2025-05-08T11:59+0300
сша
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа намерена опубликовать ранее не представленные общественности аудиоматериалы интервью бывшего президента Джо Байдена со спецпрокурором Робертом Хуром. Об этом сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники, отмечая, что публикация может пролить свет на одно из крупнейших сокрытий информации в истории страны.Как отмечает издание, в мае 2024 года Белый дом направил письмо в Конгресс, в котором сообщил о нежелании передавать аудиозапись беседы Байдена с Хуром в комитет по надзору. Именно по итогам этой встречи спецпрокурор охарактеризовал Байдена как "доброжелательного пожилого человека с проблемами памяти". Разговор состоялся в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении президента с секретными материалами."Администрация Трампа планирует обнародовать аудиозапись интервью бывшего президента Джо Байдена с Робертом Хуром, спецпрокурором, который расследовал хранение Байденом секретных документов и поднимал вопрос о его умственном состоянии", - пишет Politico. Адвокат Майк Дэвис, приближенный к окружению Трампа, заявил изданию, что обнародование записи продемонстрирует "одно из величайших сокрытий правды в американской истории". По его словам, запись поможет американцам самим оценить, в каком состоянии находился Байден во время допроса.В то же время команда Байдена уже начала подготовку к возможной публикации материала и анализирует ее возможные политические последствия.
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сша, дональд трамп, джо байден
США, Дональд Трамп, Джо Байден
11:59 08.05.2025
 
Трамп намерен "обнажить скрытую правду" о Байдене, пишут СМИ

Politico: команда Трампа опубликует необнародованное ранее интервью Байдена

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа намерена опубликовать ранее не представленные общественности аудиоматериалы интервью бывшего президента Джо Байдена со спецпрокурором Робертом Хуром. Об этом сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники, отмечая, что публикация может пролить свет на одно из крупнейших сокрытий информации в истории страны.
Как отмечает издание, в мае 2024 года Белый дом направил письмо в Конгресс, в котором сообщил о нежелании передавать аудиозапись беседы Байдена с Хуром в комитет по надзору. Именно по итогам этой встречи спецпрокурор охарактеризовал Байдена как "доброжелательного пожилого человека с проблемами памяти". Разговор состоялся в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении президента с секретными материалами.
"Администрация Трампа планирует обнародовать аудиозапись интервью бывшего президента Джо Байдена с Робертом Хуром, спецпрокурором, который расследовал хранение Байденом секретных документов и поднимал вопрос о его умственном состоянии", - пишет Politico.
Адвокат Майк Дэвис, приближенный к окружению Трампа, заявил изданию, что обнародование записи продемонстрирует "одно из величайших сокрытий правды в американской истории". По его словам, запись поможет американцам самим оценить, в каком состоянии находился Байден во время допроса.
В то же время команда Байдена уже начала подготовку к возможной публикации материала и анализирует ее возможные политические последствия.
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