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Эксперт рассказал, когда Узбекистан может стать полноправным членом ЕАЭС
Эксперт рассказал, когда Узбекистан может стать полноправным членом ЕАЭС - 08.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, когда Узбекистан может стать полноправным членом ЕАЭС
Узбекистан может быть готов начать работу по получению статуса полноправного члена в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2027-2028 годы, для республики это | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T05:17+0300
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2025-05-08T05:17+0300
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ТАШКЕНТ, 8 мая - ПРАЙМ. Узбекистан может быть готов начать работу по получению статуса полноправного члена в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2027-2028 годы, для республики это будет стратегический выбор, заявил РИА Новости директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев.
В мае ЕАЭС отмечает 10-летие с момента создания. Как ранее заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, за прошедшее десятилетие в ЕАЭС создана благоприятная среда для развития торговли, взаимодействия и для реализации четырёх свобод, заложенных в базовых документах объединения - свободы перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Узбекистан с 2020 года является наблюдателем в ЕАЭС.
"Трудно сейчас говорить о временных сроках, но, я думаю, уже к 2027-2028 годам Узбекистан будет готов к тому, чтобы начать работу по получению статуса полноценного члена в ЕАЭС", - сказал РИА Новости Эргашев, отвечая на вопрос о перспективах участия Узбекистана в качестве члена ЕАЭС
По его оценке, сейчас Узбекистан в статусе наблюдателя в ЕАЭС реализует меры, которые должны обеспечить более плавное и менее болезненное вступление в ЕАЭС.
В частности, в республике есть десятки отраслей, которые уже сейчас могли бы получать те или иные выгоды от вступления Узбекистане в ЕАЭС в качестве полноценного члена, но, по мнению эксперта, "есть определенные сферы, по которому у Узбекистана более слабые позиции".
"В частности, банковский сектор Узбекистана, банки второго уровня, которым еще предстоит очень многое сделать для того, чтобы на равных конкурировать с серьезными банковскими структурами, которые уже созданы, например, России или Казахстане", - отметил Эргашев.
По его мнению, любая страна от вхождения в какое-либо объединение получает не только плюсы, но и "минусы". "Надо смотреть объективно. Но и этот же объективный взгляд говорит о том, что движение Узбекистана в сторону полноценного членства в ЕАЭС это стратегическое направление, и оно должно быть реализовано, и, надеюсь, оно будет реализовано", - добавил собеседник агентства.
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россия, мировая экономика, узбекистан, рф, алексей оверчук, еаэс
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, РФ, Алексей Оверчук, ЕАЭС
Эксперт рассказал, когда Узбекистан может стать полноправным членом ЕАЭС
Эксперт Эргашев: Узбекистан может стать полноправным членом ЕАЭС в 2027-2028 годах
ТАШКЕНТ, 8 мая - ПРАЙМ. Узбекистан может быть готов начать работу по получению статуса полноправного члена в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2027-2028 годы, для республики это будет стратегический выбор, заявил РИА Новости директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев.
В мае ЕАЭС отмечает 10-летие с момента создания. Как ранее заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, за прошедшее десятилетие в ЕАЭС создана благоприятная среда для развития торговли, взаимодействия и для реализации четырёх свобод, заложенных в базовых документах объединения - свободы перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Узбекистан с 2020 года является наблюдателем в ЕАЭС.
"Трудно сейчас говорить о временных сроках, но, я думаю, уже к 2027-2028 годам Узбекистан будет готов к тому, чтобы начать работу по получению статуса полноценного члена в ЕАЭС", - сказал РИА Новости Эргашев, отвечая на вопрос о перспективах участия Узбекистана в качестве члена ЕАЭС
По его оценке, сейчас Узбекистан в статусе наблюдателя в ЕАЭС реализует меры, которые должны обеспечить более плавное и менее болезненное вступление в ЕАЭС.
В частности, в республике есть десятки отраслей, которые уже сейчас могли бы получать те или иные выгоды от вступления Узбекистане в ЕАЭС в качестве полноценного члена, но, по мнению эксперта, "есть определенные сферы, по которому у Узбекистана более слабые позиции".
"В частности, банковский сектор Узбекистана, банки второго уровня, которым еще предстоит очень многое сделать для того, чтобы на равных конкурировать с серьезными банковскими структурами, которые уже созданы, например, России или Казахстане", - отметил Эргашев.
По его мнению, любая страна от вхождения в какое-либо объединение получает не только плюсы, но и "минусы". "Надо смотреть объективно. Но и этот же объективный взгляд говорит о том, что движение Узбекистана в сторону полноценного членства в ЕАЭС это стратегическое направление, и оно должно быть реализовано, и, надеюсь, оно будет реализовано", - добавил собеседник агентства.