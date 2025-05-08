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Каллас: ЕС против демилитаризации и нейтрального статуса Украины - 08.05.2025, ПРАЙМ
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Каллас: ЕС против демилитаризации и нейтрального статуса Украины
Каллас: ЕС против демилитаризации и нейтрального статуса Украины - 08.05.2025, ПРАЙМ
Каллас: ЕС против демилитаризации и нейтрального статуса Украины
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что в Брюсселе в рамках мирного урегулирования выступают категорически против демилитаризации Украины и против ее | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T18:26+0300
2025-05-08T18:26+0300
спецоперация на украине
украина
кая каллас
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БРЮССЕЛЬ, 8 мая – ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что в Брюсселе в рамках мирного урегулирования выступают категорически против демилитаризации Украины и против ее нейтрального статуса. Такое заявление она сделала по итогам неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза в Польше."Мы обсудили процесс урегулирования… мы против демилитаризации Украины и за надежные гарантии безопасности, необходимые для сохранения любого мира. Мы за свободу Украины в выборе ее будущего, что означает отсутствие нейтрального статуса, а также то, что Украина идет по пути присоединения к ЕС", - отметила Каллас.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по словам главы государства, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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украина, кая каллас, ес
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Кая Каллас, ЕС
18:26 08.05.2025
 
Каллас: ЕС против демилитаризации и нейтрального статуса Украины

Каллас заявила, что ЕС категорически против демилитаризации и нейтрального статуса Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 8 мая – ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что в Брюсселе в рамках мирного урегулирования выступают категорически против демилитаризации Украины и против ее нейтрального статуса.
Такое заявление она сделала по итогам неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза в Польше.
"Мы обсудили процесс урегулирования… мы против демилитаризации Украины и за надежные гарантии безопасности, необходимые для сохранения любого мира. Мы за свободу Украины в выборе ее будущего, что означает отсутствие нейтрального статуса, а также то, что Украина идет по пути присоединения к ЕС", - отметила Каллас.
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
США хотят долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, заявил Вэнс
Вчера, 17:10
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по словам главы государства, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАКая КалласЕС
 
 
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