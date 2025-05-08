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Каллас: ЕС против демилитаризации и нейтрального статуса Украины
Каллас: ЕС против демилитаризации и нейтрального статуса Украины - 08.05.2025, ПРАЙМ
Каллас: ЕС против демилитаризации и нейтрального статуса Украины
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что в Брюсселе в рамках мирного урегулирования выступают категорически против демилитаризации Украины и против ее | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T18:26+0300
2025-05-08T18:26+0300
2025-05-08T18:26+0300
спецоперация на украине
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БРЮССЕЛЬ, 8 мая – ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что в Брюсселе в рамках мирного урегулирования выступают категорически против демилитаризации Украины и против ее нейтрального статуса. Такое заявление она сделала по итогам неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза в Польше."Мы обсудили процесс урегулирования… мы против демилитаризации Украины и за надежные гарантии безопасности, необходимые для сохранения любого мира. Мы за свободу Украины в выборе ее будущего, что означает отсутствие нейтрального статуса, а также то, что Украина идет по пути присоединения к ЕС", - отметила Каллас.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по словам главы государства, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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украина, кая каллас, ес
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Кая Каллас, ЕС
Каллас: ЕС против демилитаризации и нейтрального статуса Украины
Каллас заявила, что ЕС категорически против демилитаризации и нейтрального статуса Украины
БРЮССЕЛЬ, 8 мая – ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что в Брюсселе в рамках мирного урегулирования выступают категорически против демилитаризации Украины и против ее нейтрального статуса.
Такое заявление она сделала по итогам неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза в Польше.
"Мы обсудили процесс урегулирования… мы против демилитаризации Украины и за надежные гарантии безопасности, необходимые для сохранения любого мира. Мы за свободу Украины в выборе ее будущего, что означает отсутствие нейтрального статуса, а также то, что Украина идет по пути присоединения к ЕС", - отметила Каллас.
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Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по словам главы государства, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.