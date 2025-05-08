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Нефть дорожает более чем на 1,5% в ожидании договора Британии и США

Нефть дорожает более чем на 1,5% в ожидании договора Британии и США - 08.05.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает более чем на 1,5% в ожидании договора Британии и США

Мировые цены на нефть в четверг днем серьёзно увеличиваются, чему способствует ожидание заключения американо-британского внешнеторгового договора,... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T15:18+0300

2025-05-08T15:18+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем серьёзно увеличиваются, чему способствует ожидание заключения американо-британского внешнеторгового договора, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 15.06 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,59%, до 62,09 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 1,84%, до 59,14 доллара. Ранее в четверг газета New York Times со ссылкой на три источника сообщила, что президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит в четверг, что Штаты заключат торговое соглашение с Великобританией. "Новости о торговом соглашении определенно улучшают настроения на рынке. Хотя рыночные настроения все еще выглядят неблагоприятными из-за неопределенности перспектив спроса и роста предложения со стороны ОПЕК+, фундаментальные факторы пока не столь "медвежьи", - прокомментировала агентству Блумберг сырьевой стратег ANZ Group Holdings Сони Кумари (Soni Kumari).

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рынок, торги, нефть, опек, сша, великобритания