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Нефть дорожает более чем на 1,5% в ожидании договора Британии и США
Нефть дорожает более чем на 1,5% в ожидании договора Британии и США - 08.05.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает более чем на 1,5% в ожидании договора Британии и США
Мировые цены на нефть в четверг днем серьёзно увеличиваются, чему способствует ожидание заключения американо-британского внешнеторгового договора,... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T15:18+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем серьёзно увеличиваются, чему способствует ожидание заключения американо-британского внешнеторгового договора, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 15.06 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,59%, до 62,09 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 1,84%, до 59,14 доллара. Ранее в четверг газета New York Times со ссылкой на три источника сообщила, что президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит в четверг, что Штаты заключат торговое соглашение с Великобританией. "Новости о торговом соглашении определенно улучшают настроения на рынке. Хотя рыночные настроения все еще выглядят неблагоприятными из-за неопределенности перспектив спроса и роста предложения со стороны ОПЕК+, фундаментальные факторы пока не столь "медвежьи", - прокомментировала агентству Блумберг сырьевой стратег ANZ Group Holdings Сони Кумари (Soni Kumari).
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рынок, торги, нефть, опек, сша, великобритания
Экономика, Рынок, Торги, Нефть, ОПЕК, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Нефть дорожает более чем на 1,5% в ожидании договора Британии и США
Цены на нефть растут в ожидании американо-британского внешнеторгового договора
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем серьёзно увеличиваются, чему способствует ожидание заключения американо-британского внешнеторгового договора, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 15.06 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,59%, до 62,09 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 1,84%, до 59,14 доллара.
Ранее в четверг газета New York Times со ссылкой на три источника сообщила, что президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит в четверг, что Штаты заключат торговое соглашение с Великобританией.
"Новости о торговом соглашении определенно улучшают настроения на рынке. Хотя рыночные настроения все еще выглядят неблагоприятными из-за неопределенности перспектив спроса и роста предложения со стороны ОПЕК+, фундаментальные факторы пока не столь "медвежьи", - прокомментировала агентству Блумберг сырьевой стратег ANZ Group Holdings Сони Кумари (Soni Kumari).
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