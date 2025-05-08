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Мировые цены на нефть ускорили рост до более чем 2%

Мировые цены на нефть ускорили рост до более чем 2% - 08.05.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть ускорили рост до более чем 2%

Мировые цены на нефть ускорили рост до более чем 2%, инвесторы продолжают оценивать новости и ожидания от мировой торговли, свидетельствуют данные торгов. | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T17:39+0300

2025-05-08T17:39+0300

2025-05-08T17:39+0300

экономика

нефть

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до более чем 2%, инвесторы продолжают оценивать новости и ожидания от мировой торговли, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.30 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,36%, до 62,56 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 2,7%, до 59,64 доллара. Ранее днем котировки росли примерно на 1,5%. В четверг трейдеры в основном склонны к риску, что благоприятно для фондовых рынков и сырьевых цен. Так, фондовые индексы США, Франции и Германии растут в пределах 1%, нефть прибавляет более 2%, а традиционно более надежное золото - дешевеет. Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил сообщения о заключении торгового соглашения с Великобританией, назвав его "полным и всеобъемлющим". Некоторое ослабление внешнеторговых рисков благоприятно для перспектив спроса на нефть. Также днем ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 2 мая упали на 2 миллиона баррелей, тогда как аналитики прогнозировали снижение только на 1,7 миллиона.

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нефть, сша, дональд трамп