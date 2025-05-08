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Мировые цены на нефть ускорили рост до более чем 2% - 08.05.2025, ПРАЙМ
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Мировые цены на нефть ускорили рост до более чем 2%
Мировые цены на нефть ускорили рост до более чем 2% - 08.05.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть ускорили рост до более чем 2%
Мировые цены на нефть ускорили рост до более чем 2%, инвесторы продолжают оценивать новости и ожидания от мировой торговли, свидетельствуют данные торгов. | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T17:39+0300
2025-05-08T17:39+0300
экономика
нефть
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до более чем 2%, инвесторы продолжают оценивать новости и ожидания от мировой торговли, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.30 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,36%, до 62,56 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 2,7%, до 59,64 доллара. Ранее днем котировки росли примерно на 1,5%. В четверг трейдеры в основном склонны к риску, что благоприятно для фондовых рынков и сырьевых цен. Так, фондовые индексы США, Франции и Германии растут в пределах 1%, нефть прибавляет более 2%, а традиционно более надежное золото - дешевеет. Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил сообщения о заключении торгового соглашения с Великобританией, назвав его "полным и всеобъемлющим". Некоторое ослабление внешнеторговых рисков благоприятно для перспектив спроса на нефть. Также днем ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 2 мая упали на 2 миллиона баррелей, тогда как аналитики прогнозировали снижение только на 1,7 миллиона.
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нефть, сша, дональд трамп
Экономика, Нефть, США, Дональд Трамп
17:39 08.05.2025
 
Мировые цены на нефть ускорили рост до более чем 2%

Цены на нефть ускорили рост до более чем 2%, инвесторы продолжают оценивать новости

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до более чем 2%, инвесторы продолжают оценивать новости и ожидания от мировой торговли, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.30 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,36%, до 62,56 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 2,7%, до 59,64 доллара. Ранее днем котировки росли примерно на 1,5%.
В четверг трейдеры в основном склонны к риску, что благоприятно для фондовых рынков и сырьевых цен. Так, фондовые индексы США, Франции и Германии растут в пределах 1%, нефть прибавляет более 2%, а традиционно более надежное золото - дешевеет.
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил сообщения о заключении торгового соглашения с Великобританией, назвав его "полным и всеобъемлющим". Некоторое ослабление внешнеторговых рисков благоприятно для перспектив спроса на нефть.
Также днем ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 2 мая упали на 2 миллиона баррелей, тогда как аналитики прогнозировали снижение только на 1,7 миллиона.
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
Нефть дорожает более чем на 1,5% в ожидании договора Британии и США
15:18
 
ЭкономикаНефтьСШАДональд Трамп
 
 
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