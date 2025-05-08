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Россия хочет нарастить поставки нефти на НПЗ в западной части Китая

Россия хочет нарастить поставки нефти на НПЗ в западной части Китая - 08.05.2025, ПРАЙМ

Россия хочет нарастить поставки нефти на НПЗ в западной части Китая

Правительство РФ поручило Минэнерго договориться с Китаем об увеличении предельного уровня поставок нефти для снабжения нефтеперерабатывающих заводов в западной | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T22:26+0300

2025-05-08T22:26+0300

2025-05-08T22:26+0300

энергетика

китай

нпз

роснефть

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ поручило Минэнерго договориться с Китаем об увеличении предельного уровня поставок нефти для снабжения нефтеперерабатывающих заводов в западной части Китая с 10 до 12,5 миллиона тонн и продлении их срока максимум до 2034 года, следует из распоряжения кабмина РФ. "Уполномоченными организациями сторон могут быть определены иные направления поставок сырой нефти сверх объемов… в объеме 7-12,5 миллиона тонн в год в течение 5-20 лет, начиная с 1 января 2014 года, в целях снабжения нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в западной части Китайской Народной Республики", - говорится в документе, вносящем изменения в межправсоглашение двух стран о расширении сотрудничества в сфере торговли сырой нефти. Основным предметом межправсоглашения являются поставки "Роснефтью" нефти по трубопроводу "Сковородино - Мохэ" в пользу CNPC. В период с 2018 по 2038 год объемы экспорта по нему максимально составляют 15 миллионов тонн в год, а с 1 января по 30 июня 2038 года - 7,5 миллиона тонн. Однако также предполагаются поставки и по "иным маршрутам" для снабжения НПЗ в западной части Китая. В предыдущей редакции соглашение об этом действовало максимально до 2024 года, а объем поставок составлял 7-10 миллионов тонн в год.

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китай, нпз, роснефть, cnpc, нефть