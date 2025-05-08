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Россия в текущем году увеличит поставки нефти и газа в Китай, сообщил Новак - 08.05.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Россия в текущем году увеличит поставки нефти и газа в Китай, сообщил Новак
Россия в текущем году увеличит поставки нефти и газа в Китай, сообщил Новак - 08.05.2025, ПРАЙМ
Россия в текущем году увеличит поставки нефти и газа в Китай, сообщил Новак
Россия в текущем году увеличит поставки нефти и газа в Китай, а поставки угля будут "чуть-чуть ниже", заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T14:22+0300
2025-05-08T14:22+0300
энергетика
нефть
россия
китай
александр новак
владимир путин
си цзиньпин
газ
уголь
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Россия в текущем году увеличит поставки нефти и газа в Китай, а поставки угля будут "чуть-чуть ниже", заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. В четверг в Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Комментируя прогноз поставок российских энергоресурсов в Китай по итогам текущего года, Новак сказал: "По углю чуть-чуть ниже. Что касается поставок нефти - повыше, по газу точно будем выше".
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нефть, россия, китай, александр новак, владимир путин, си цзиньпин, газ, уголь
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, КИТАЙ, Александр Новак, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Газ, уголь
14:22 08.05.2025
 
Россия в текущем году увеличит поставки нефти и газа в Китай, сообщил Новак

Новак: Россия увеличит поставки нефти и газа в Китай и сократит поставки угля

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Россия в текущем году увеличит поставки нефти и газа в Китай, а поставки угля будут "чуть-чуть ниже", заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
В четверг в Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Комментируя прогноз поставок российских энергоресурсов в Китай по итогам текущего года, Новак сказал: "По углю чуть-чуть ниже. Что касается поставок нефти - повыше, по газу точно будем выше".
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
Новак рассказал о переговорах России и Китая по "Силе Сибири 2"
14:09
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯКИТАЙАлександр НовакВладимир ПутинСи ЦзиньпинГазуголь
 
 
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