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СМИ: США готовы предложить Саудовской Аравии оружия более чем на $100 млрд
СМИ: США готовы предложить Саудовской Аравии оружия более чем на $100 млрд - 08.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: США готовы предложить Саудовской Аравии оружия более чем на $100 млрд
США готовы предложить Эр-Рияду пакет вооружений на сумму более 100 миллиардов долларов во время визита президента Дональда Трампа в Саудовскую Аравию на... | 08.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. США готовы предложить Эр-Рияду пакет вооружений на сумму более 100 миллиардов долларов во время визита президента Дональда Трампа в Саудовскую Аравию на следующей неделе, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Саудовская Аравия и Соединённые Штаты намерены обсудить ряд приносящих большой доход экономических сделок во время визита Трампа на следующей неделе, при этом США готовы предложить Саудовской Аравии пакет вооружений стоимостью более 100 миллиардов долларов", - говорится в сообщении. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщала, что Трамп в период с 13 по 16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.
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мировая экономика, саудовская аравия, сша, оружие
Экономика, Мировая экономика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, США, оружие
СМИ: США готовы предложить Саудовской Аравии оружия более чем на $100 млрд
Reuters: США готовы предложить Саудовской Аравии пакет вооружений на сумму более $100 млрд
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. США готовы предложить Эр-Рияду пакет вооружений на сумму более 100 миллиардов долларов во время визита президента Дональда Трампа в Саудовскую Аравию на следующей неделе, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Саудовская Аравия и Соединённые Штаты намерены обсудить ряд приносящих большой доход экономических сделок во время визита Трампа на следующей неделе, при этом США готовы предложить Саудовской Аравии пакет вооружений стоимостью более 100 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщала, что Трамп в период с 13 по 16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.
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