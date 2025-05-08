Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США готовы предложить Саудовской Аравии оружия более чем на $100 млрд - 08.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250508/oruzhie-857405369.html
СМИ: США готовы предложить Саудовской Аравии оружия более чем на $100 млрд
СМИ: США готовы предложить Саудовской Аравии оружия более чем на $100 млрд - 08.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: США готовы предложить Саудовской Аравии оружия более чем на $100 млрд
США готовы предложить Эр-Рияду пакет вооружений на сумму более 100 миллиардов долларов во время визита президента Дональда Трампа в Саудовскую Аравию на... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T21:19+0300
2025-05-08T21:19+0300
экономика
мировая экономика
саудовская аравия
сша
оружие
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/45/842464545_0:40:2400:1390_1920x0_80_0_0_8a419988f1fdb9e524c78464d137efcc.jpg
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. США готовы предложить Эр-Рияду пакет вооружений на сумму более 100 миллиардов долларов во время визита президента Дональда Трампа в Саудовскую Аравию на следующей неделе, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Саудовская Аравия и Соединённые Штаты намерены обсудить ряд приносящих большой доход экономических сделок во время визита Трампа на следующей неделе, при этом США готовы предложить Саудовской Аравии пакет вооружений стоимостью более 100 миллиардов долларов", - говорится в сообщении. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщала, что Трамп в период с 13 по 16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.
https://1prime.ru/20250403/ssha-856337559.html
саудовская аравия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/45/842464545_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_556b9dbcb6b14a046b0d9f54698470b9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, саудовская аравия, сша, оружие
Экономика, Мировая экономика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, США, оружие
21:19 08.05.2025
 
СМИ: США готовы предложить Саудовской Аравии оружия более чем на $100 млрд

Reuters: США готовы предложить Саудовской Аравии пакет вооружений на сумму более $100 млрд

© Фото : Unsplash/DatingscoutЭр-Рияд, Саудовская Аравия
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
© Фото : Unsplash/Datingscout
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. США готовы предложить Эр-Рияду пакет вооружений на сумму более 100 миллиардов долларов во время визита президента Дональда Трампа в Саудовскую Аравию на следующей неделе, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Саудовская Аравия и Соединённые Штаты намерены обсудить ряд приносящих большой доход экономических сделок во время визита Трампа на следующей неделе, при этом США готовы предложить Саудовской Аравии пакет вооружений стоимостью более 100 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщала, что Трамп в период с 13 по 16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.
Флаг США
СМИ: США планируют снова испытать гиперзвуковое оружие дальнего действия
3 апреля, 09:06
 
ЭкономикаМировая экономикаСАУДОВСКАЯ АРАВИЯСШАоружие
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала