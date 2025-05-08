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СМИ: США готовы предложить Саудовской Аравии оружия более чем на $100 млрд

СМИ: США готовы предложить Саудовской Аравии оружия более чем на $100 млрд - 08.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: США готовы предложить Саудовской Аравии оружия более чем на $100 млрд

США готовы предложить Эр-Рияду пакет вооружений на сумму более 100 миллиардов долларов во время визита президента Дональда Трампа в Саудовскую Аравию на... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T21:19+0300

2025-05-08T21:19+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. США готовы предложить Эр-Рияду пакет вооружений на сумму более 100 миллиардов долларов во время визита президента Дональда Трампа в Саудовскую Аравию на следующей неделе, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Саудовская Аравия и Соединённые Штаты намерены обсудить ряд приносящих большой доход экономических сделок во время визита Трампа на следующей неделе, при этом США готовы предложить Саудовской Аравии пакет вооружений стоимостью более 100 миллиардов долларов", - говорится в сообщении. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщала, что Трамп в период с 13 по 16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

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саудовская аравия

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мировая экономика, саудовская аравия, сша, оружие