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В Кремле указали на необходимость учета интересов РФ в ходе урегулирования
В Кремле указали на необходимость учета интересов РФ в ходе урегулирования - 08.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле указали на необходимость учета интересов РФ в ходе урегулирования
Россия хочет, чтобы в вопросе урегулирования украинского конфликта были учтены ее законные интересы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T14:59+0300
2025-05-08T14:59+0300
2025-05-08T14:59+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Россия хочет, чтобы в вопросе урегулирования украинского конфликта были учтены ее законные интересы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы хотим, чтобы наши национальные интересы были учтены. Мы хотим, чтобы были приняты во внимание первоначальные причины специальной военной операции", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Песков указал на важность учета первоначальных причин СВО."Что важно, так это позаботиться о первоначальных причинах СВО, потому что они строго взаимосвязаны с нашими национальными интересами", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
https://1prime.ru/20250504/putin-857256031.html
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дмитрий песков, россия, украина
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, РОССИЯ, УКРАИНА
В Кремле указали на необходимость учета интересов РФ в ходе урегулирования
Песков: РФ хочет, чтобы ее законные интересы были учтены в украинском урегулировании
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Россия хочет, чтобы в вопросе урегулирования украинского конфликта были учтены ее законные интересы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы хотим, чтобы наши национальные интересы были учтены. Мы хотим, чтобы были приняты во внимание первоначальные причины специальной военной операции", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Песков указал на важность учета первоначальных причин СВО.
"Что важно, так это позаботиться о первоначальных причинах СВО, потому что они строго взаимосвязаны с нашими национальными интересами", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
Россия не готовилась специально к спецоперации, заявил Путин