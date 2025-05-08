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В Кремле указали на необходимость учета интересов РФ в ходе урегулирования - 08.05.2025, ПРАЙМ
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В Кремле указали на необходимость учета интересов РФ в ходе урегулирования
В Кремле указали на необходимость учета интересов РФ в ходе урегулирования - 08.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле указали на необходимость учета интересов РФ в ходе урегулирования
Россия хочет, чтобы в вопросе урегулирования украинского конфликта были учтены ее законные интересы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T14:59+0300
2025-05-08T14:59+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
россия
украина
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Россия хочет, чтобы в вопросе урегулирования украинского конфликта были учтены ее законные интересы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы хотим, чтобы наши национальные интересы были учтены. Мы хотим, чтобы были приняты во внимание первоначальные причины специальной военной операции", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Песков указал на важность учета первоначальных причин СВО."Что важно, так это позаботиться о первоначальных причинах СВО, потому что они строго взаимосвязаны с нашими национальными интересами", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
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дмитрий песков, россия, украина
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, РОССИЯ, УКРАИНА
14:59 08.05.2025
 
В Кремле указали на необходимость учета интересов РФ в ходе урегулирования

Песков: РФ хочет, чтобы ее законные интересы были учтены в украинском урегулировании

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин посетил "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге
Президент Владимир Путин посетил Специальный технологический центр в Санкт-Петербурге
© POOL
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Россия хочет, чтобы в вопросе урегулирования украинского конфликта были учтены ее законные интересы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы хотим, чтобы наши национальные интересы были учтены. Мы хотим, чтобы были приняты во внимание первоначальные причины специальной военной операции", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Песков указал на важность учета первоначальных причин СВО.
"Что важно, так это позаботиться о первоначальных причинах СВО, потому что они строго взаимосвязаны с нашими национальными интересами", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
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