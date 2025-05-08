https://1prime.ru/20250508/peskov-857396482.html

В Кремле указали на необходимость учета интересов РФ в ходе урегулирования

В Кремле указали на необходимость учета интересов РФ в ходе урегулирования - 08.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле указали на необходимость учета интересов РФ в ходе урегулирования

Россия хочет, чтобы в вопросе урегулирования украинского конфликта были учтены ее законные интересы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T14:59+0300

2025-05-08T14:59+0300

2025-05-08T14:59+0300

спецоперация на украине

дмитрий песков

россия

украина

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Россия хочет, чтобы в вопросе урегулирования украинского конфликта были учтены ее законные интересы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы хотим, чтобы наши национальные интересы были учтены. Мы хотим, чтобы были приняты во внимание первоначальные причины специальной военной операции", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Песков указал на важность учета первоначальных причин СВО."Что важно, так это позаботиться о первоначальных причинах СВО, потому что они строго взаимосвязаны с нашими национальными интересами", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

https://1prime.ru/20250504/putin-857256031.html

украина

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дмитрий песков, россия, украина