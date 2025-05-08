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США в рамках сделки снизят пошлины на британские автомобили до 10%
США в рамках сделки снизят пошлины на британские автомобили до 10% - 08.05.2025, ПРАЙМ
США в рамках сделки снизят пошлины на британские автомобили до 10%
США в рамках торговой сделки снизят пошлины на британские автомобили с 27,5% до 10%, а пошлины на импорт стали из Великобритании составят 0%, говорится в... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T19:39+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. США в рамках торговой сделки снизят пошлины на британские автомобили с 27,5% до 10%, а пошлины на импорт стали из Великобритании составят 0%, говорится в заявлении Даунинг-стрит, опубликованном после заключения первой торговой сделки после введения пошлин администрацией президента США Дональда Трампа. "Пошлины на экспорт автомобилей снизятся с 27,5% до 10%... Сталелитейная промышленность Великобритании, которая всего несколько недель назад была на грани краха, больше не столкнется с пошлинами благодаря сегодняшней сделке. Премьер-министру (Великобритании Киру Стармеру - ред.) удалось договориться о её снижении с 25% до 0%", - говорится в опубликованном на сайте правительства заявлении. Квота на импорт британских автомобилей по ставке 10% установлена на уровне 100 тысяч единиц в год, что примерно соответствует объему экспорта в прошлом году. Кроме того, страны договорились о взаимном доступе на рынки говядины, а Британия снизит до 0% пошлины на этанол из США. В ходе транслируемой по национальному телевидению пресс-конференции Стармер заявил, что меры по снижению пошлин "вступят в силу как можно скорее". Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что торговая сделка открывает Штатам доступ на сельскохозяйственный и другие рынки Великобритании. В частности, значительно расширится доступ для американской говядины и этанола. Трамп добавил, что Великобритания также снизит или устранит многие нетарифные барьеры.
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сша, великобритания, дональд трамп, кир стармер, мировая экономика, авто
Экономика, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дональд Трамп, Кир Стармер, Мировая экономика, Авто
США в рамках сделки снизят пошлины на британские автомобили до 10%
США в рамках торговой сделки снизят пошлины на британские автомобили до 10%
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. США в рамках торговой сделки снизят пошлины на британские автомобили с 27,5% до 10%, а пошлины на импорт стали из Великобритании составят 0%, говорится в заявлении Даунинг-стрит, опубликованном после заключения первой торговой сделки после введения пошлин администрацией президента США Дональда Трампа.
"Пошлины на экспорт автомобилей снизятся с 27,5% до 10%... Сталелитейная промышленность Великобритании, которая всего несколько недель назад была на грани краха, больше не столкнется с пошлинами благодаря сегодняшней сделке. Премьер-министру (Великобритании Киру Стармеру - ред.) удалось договориться о её снижении с 25% до 0%", - говорится в опубликованном на сайте правительства заявлении.
Квота на импорт британских автомобилей по ставке 10% установлена на уровне 100 тысяч единиц в год, что примерно соответствует объему экспорта в прошлом году.
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Кроме того, страны договорились о взаимном доступе на рынки говядины, а Британия снизит до 0% пошлины на этанол из США.
В ходе транслируемой по национальному телевидению пресс-конференции Стармер заявил, что меры по снижению пошлин "вступят в силу как можно скорее".
Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что торговая сделка открывает Штатам доступ на сельскохозяйственный и другие рынки Великобритании. В частности, значительно расширится доступ для американской говядины и этанола. Трамп добавил, что Великобритания также снизит или устранит многие нетарифные барьеры.