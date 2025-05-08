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Трамп допустил, что попросит КНР содействовать украинскому урегулированию
Трамп допустил, что попросит КНР содействовать украинскому урегулированию - 08.05.2025, ПРАЙМ
Трамп допустил, что попросит КНР содействовать украинскому урегулированию
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил, что может попросить Китай оказать содействие в мирном урегулировании конфликта на Украине. | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T19:00+0300
2025-05-08T19:00+0300
2025-05-08T19:01+0300
спецоперация на украине
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ВАШИНГТОН, 8 мая - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил, что может попросить Китай оказать содействие в мирном урегулировании конфликта на Украине. Такое завление глава Белого дома сделал во время общения с журналистами. Его спросили о возможности обратиться к Китаю с просьбой "помочь устранить разрыв" в позициях России и Украины. "Думаю, да. Я думаю, что это естественно - попросить. Конечно", - ответил президент США.Т акже он заявил о "хорошем прогрессе" в части урегулирования."Я думаю, что мы добиваемся хорошего прогресса", – сказал он.
https://1prime.ru/20250508/kallas-857402002.html
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китай, украина, дональд трамп, россия
Спецоперация на Украине, КИТАЙ, УКРАИНА, Дональд Трамп, РОССИЯ
Трамп допустил, что попросит КНР содействовать украинскому урегулированию
Трамп допустил, что попросит КНР содействовать урегулированию украинского конфликта
ВАШИНГТОН, 8 мая - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил, что может попросить Китай оказать содействие в мирном урегулировании конфликта на Украине.
Такое завление глава Белого дома сделал во время общения с журналистами. Его спросили о возможности обратиться к Китаю с просьбой "помочь устранить разрыв" в позициях России и Украины.
"Думаю, да. Я думаю, что это естественно - попросить. Конечно", - ответил президент США.
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Т акже он заявил о "хорошем прогрессе" в части урегулирования.
"Я думаю, что мы добиваемся хорошего прогресса", – сказал он.