https://1prime.ru/20250508/tramp-857402979.html

Трамп допустил, что попросит КНР содействовать украинскому урегулированию

Трамп допустил, что попросит КНР содействовать украинскому урегулированию - 08.05.2025, ПРАЙМ

Трамп допустил, что попросит КНР содействовать украинскому урегулированию

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил, что может попросить Китай оказать содействие в мирном урегулировании конфликта на Украине. | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T19:00+0300

2025-05-08T19:00+0300

2025-05-08T19:01+0300

спецоперация на украине

китай

украина

дональд трамп

россия

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ВАШИНГТОН, 8 мая - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил, что может попросить Китай оказать содействие в мирном урегулировании конфликта на Украине. Такое завление глава Белого дома сделал во время общения с журналистами. Его спросили о возможности обратиться к Китаю с просьбой "помочь устранить разрыв" в позициях России и Украины. "Думаю, да. Я думаю, что это естественно - попросить. Конечно", - ответил президент США.Т акже он заявил о "хорошем прогрессе" в части урегулирования."Я думаю, что мы добиваемся хорошего прогресса", – сказал он.

https://1prime.ru/20250508/kallas-857402002.html

китай

украина

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китай, украина, дональд трамп, россия