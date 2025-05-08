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Вэнс вновь пригрозил вывести США из переговоров по Украине
Вэнс вновь пригрозил вывести США из переговоров по Украине - 08.05.2025, ПРАЙМ
Вэнс вновь пригрозил вывести США из переговоров по Украине
Соединенные Штаты продолжат работать над сближением позиций Москвы и Киева в рамках урегулирования конфликта, а если придут к выводу, что дальнейший прогресс... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T23:20+0300
2025-05-08T23:20+0300
2025-05-08T23:21+0300
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НЬЮ-ЙОРК, 8 мая – ПРАЙМ. Соединенные Штаты продолжат работать над сближением позиций Москвы и Киева в рамках урегулирования конфликта, а если придут к выводу, что дальнейший прогресс невозможен, то из переговоров выйдут, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News. "Мы должны попытаться сделать так, чтобы эти стороны немного сблизились, чтобы достичь прочного мира. Мы еще не достигли этого. Мы продолжим работать над этим, пока не решим, что в конечном итоге мы не можем добиться большего прогресса", – сказал политик. На уточняющий вопрос журналистки о том, выйдет ли Вашингтон после этого из переговорного процесса, Вэнс ответил: "да".Вэнс также заявил, что США не хотят, чтобы Украина развалилась, напротив, выступают за ее суверенитет."Мы не хотим, чтобы Украина развалилась, мы, очевидно, хотим, чтобы Украина оставалась суверенной страной", – сказал вице-президент.
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Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Джей Ди Вэнс, РОССИЯ
Вэнс вновь пригрозил вывести США из переговоров по Украине
Вэнс: если США поймут, что прогресс по Украине невозможен, то выйдут из переговоров
НЬЮ-ЙОРК, 8 мая – ПРАЙМ. Соединенные Штаты продолжат работать над сближением позиций Москвы и Киева в рамках урегулирования конфликта, а если придут к выводу, что дальнейший прогресс невозможен, то из переговоров выйдут, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.
"Мы должны попытаться сделать так, чтобы эти стороны немного сблизились, чтобы достичь прочного мира. Мы еще не достигли этого. Мы продолжим работать над этим, пока не решим, что в конечном итоге мы не можем добиться большего прогресса", – сказал политик.
На уточняющий вопрос журналистки о том, выйдет ли Вашингтон после этого из переговорного процесса, Вэнс ответил: "да".
США хотят долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, заявил Вэнс
Вэнс также заявил, что США не хотят, чтобы Украина развалилась, напротив, выступают за ее суверенитет.
"Мы не хотим, чтобы Украина развалилась, мы, очевидно, хотим, чтобы Украина оставалась суверенной страной", – сказал вице-президент.