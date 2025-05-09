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Лихачев рассказал о проекте строительства в Сербии АЭС
Лихачев рассказал о проекте строительства в Сербии АЭС - 09.05.2025, ПРАЙМ
Лихачев рассказал о проекте строительства в Сербии АЭС
Россия и Сербия будут сотрудничать в вопросах строительства АЭС на сербской территории, сообщил директор "Росатома" Алексей Лихачев. | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T22:26+0300
2025-05-09T22:26+0300
2025-05-09T22:54+0300
энергетика
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Россия и Сербия будут сотрудничать в вопросах строительства АЭС на сербской территории, сообщил директор "Росатома" Алексей Лихачев.В пятницу президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, который прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне."Фактически визит президента Вучича ознаменует начало нового этапа работы с Сербией в части возможного размещения атомных электростанций в Сербии. Вот такой знаменательный момент. С сегодняшнего дня официально в повестку дня российско-сербских отношений внесена атомная энергетика", - рассказал Лихачев.Директор "Росатома" подтвердил, что страны будут сотрудничать, в частности, в сфере строительства АЭС."Конечно", - ответил Лихачев на вопрос РИА Новости о том, идет ли речь о строительстве АЭС в Сербии.
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россия, алексей лихачев, аэс
Энергетика, РОССИЯ, Алексей Лихачев, АЭС
Лихачев рассказал о проекте строительства в Сербии АЭС
Лихачев: в Сербии планируется построить АЭС
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Россия и Сербия будут сотрудничать в вопросах строительства АЭС на сербской территории, сообщил директор "Росатома" Алексей Лихачев.
В пятницу президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, который прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Фактически визит президента Вучича ознаменует начало нового этапа работы с Сербией в части возможного размещения атомных электростанций в Сербии. Вот такой знаменательный момент. С сегодняшнего дня официально в повестку дня российско-сербских отношений внесена атомная энергетика", - рассказал Лихачев.
Директор "Росатома" подтвердил, что страны будут сотрудничать, в частности, в сфере строительства АЭС.
"Конечно", - ответил Лихачев на вопрос РИА Новости о том, идет ли речь о строительстве АЭС в Сербии.
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