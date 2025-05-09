https://1prime.ru/20250509/aes-857434870.html

Лихачев рассказал о проекте строительства в Сербии АЭС

Лихачев рассказал о проекте строительства в Сербии АЭС - 09.05.2025, ПРАЙМ

Лихачев рассказал о проекте строительства в Сербии АЭС

Россия и Сербия будут сотрудничать в вопросах строительства АЭС на сербской территории, сообщил директор "Росатома" Алексей Лихачев. | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T22:26+0300

2025-05-09T22:26+0300

2025-05-09T22:54+0300

энергетика

россия

алексей лихачев

аэс

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Россия и Сербия будут сотрудничать в вопросах строительства АЭС на сербской территории, сообщил директор "Росатома" Алексей Лихачев.В пятницу президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, который прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне."Фактически визит президента Вучича ознаменует начало нового этапа работы с Сербией в части возможного размещения атомных электростанций в Сербии. Вот такой знаменательный момент. С сегодняшнего дня официально в повестку дня российско-сербских отношений внесена атомная энергетика", - рассказал Лихачев.Директор "Росатома" подтвердил, что страны будут сотрудничать, в частности, в сфере строительства АЭС."Конечно", - ответил Лихачев на вопрос РИА Новости о том, идет ли речь о строительстве АЭС в Сербии.

https://1prime.ru/20250508/zaes-857406435.html

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россия, алексей лихачев, аэс