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Лихачев рассказал о планах по строительству в Бразилии АЭС малой мощности
Лихачев рассказал о планах по строительству в Бразилии АЭС малой мощности - 09.05.2025, ПРАЙМ
Лихачев рассказал о планах по строительству в Бразилии АЭС малой мощности
Госкорпорация "Росатом" может предложить Бразилии крупную кооперацию по строительству АЭС малой мощности - как наземных, так и плавучих, - заявил РИА Новости... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T23:16+0300
2025-05-09T23:16+0300
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энергетика
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" может предложить Бразилии крупную кооперацию по строительству АЭС малой мощности - как наземных, так и плавучих, - заявил РИА Новости директор корпорации Алексей Лихачев. В пятницу президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, который прибыл в Москву для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. "Особо заинтересовала бразильскую сторону, и это высказали и Лула, и члены правительства, тематика малых атомных электростанций - как наземного, так и плавучего базирования. И здесь мы имеем возможность предложить бразильцам очень крупную кооперацию, поскольку сами корпуса плавучих атомных электростанций можно производить непосредственно силами бразильских предприятий", - рассказал Лихачев, отвечая на вопрос агентства по итогам переговоров лидеров РФ и Бразилии.
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алексей лихачев, росатом, бразилия, аэс
Энергетика, Алексей Лихачев, Росатом, БРАЗИЛИЯ, АЭС
Лихачев рассказал о планах по строительству в Бразилии АЭС малой мощности
Лихачев: "Росатом" и Бразилия обсуждают строительство АЭС малой мощности
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" может предложить Бразилии крупную кооперацию по строительству АЭС малой мощности - как наземных, так и плавучих, - заявил РИА Новости директор корпорации Алексей Лихачев.
В пятницу президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, который прибыл в Москву для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Лихачев рассказал о проекте строительства в Сербии АЭС
"Особо заинтересовала бразильскую сторону, и это высказали и Лула, и члены правительства, тематика малых атомных электростанций - как наземного, так и плавучего базирования. И здесь мы имеем возможность предложить бразильцам очень крупную кооперацию, поскольку сами корпуса плавучих атомных электростанций можно производить непосредственно силами бразильских предприятий", - рассказал Лихачев, отвечая на вопрос агентства по итогам переговоров лидеров РФ и Бразилии.