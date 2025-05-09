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Лихачев рассказал о планах по строительству в Бразилии АЭС малой мощности - 09.05.2025, ПРАЙМ
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Лихачев рассказал о планах по строительству в Бразилии АЭС малой мощности
Лихачев рассказал о планах по строительству в Бразилии АЭС малой мощности - 09.05.2025, ПРАЙМ
Лихачев рассказал о планах по строительству в Бразилии АЭС малой мощности
Госкорпорация "Росатом" может предложить Бразилии крупную кооперацию по строительству АЭС малой мощности - как наземных, так и плавучих, - заявил РИА Новости... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T23:16+0300
2025-05-09T23:17+0300
энергетика
алексей лихачев
росатом
бразилия
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" может предложить Бразилии крупную кооперацию по строительству АЭС малой мощности - как наземных, так и плавучих, - заявил РИА Новости директор корпорации Алексей Лихачев. В пятницу президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, который прибыл в Москву для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. "Особо заинтересовала бразильскую сторону, и это высказали и Лула, и члены правительства, тематика малых атомных электростанций - как наземного, так и плавучего базирования. И здесь мы имеем возможность предложить бразильцам очень крупную кооперацию, поскольку сами корпуса плавучих атомных электростанций можно производить непосредственно силами бразильских предприятий", - рассказал Лихачев, отвечая на вопрос агентства по итогам переговоров лидеров РФ и Бразилии.
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алексей лихачев, росатом, бразилия, аэс
Энергетика, Алексей Лихачев, Росатом, БРАЗИЛИЯ, АЭС
23:16 09.05.2025 (обновлено: 23:17 09.05.2025)
 
Лихачев рассказал о планах по строительству в Бразилии АЭС малой мощности

Лихачев: "Росатом" и Бразилия обсуждают строительство АЭС малой мощности

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтраны мира. Бразилия
Страны мира. Бразилия - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" может предложить Бразилии крупную кооперацию по строительству АЭС малой мощности - как наземных, так и плавучих, - заявил РИА Новости директор корпорации Алексей Лихачев.
В пятницу президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, который прибыл в Москву для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
Лихачев рассказал о проекте строительства в Сербии АЭС
22:26
"Особо заинтересовала бразильскую сторону, и это высказали и Лула, и члены правительства, тематика малых атомных электростанций - как наземного, так и плавучего базирования. И здесь мы имеем возможность предложить бразильцам очень крупную кооперацию, поскольку сами корпуса плавучих атомных электростанций можно производить непосредственно силами бразильских предприятий", - рассказал Лихачев, отвечая на вопрос агентства по итогам переговоров лидеров РФ и Бразилии.
 
ЭнергетикаАлексей ЛихачевРосатомБРАЗИЛИЯАЭС
 
 
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