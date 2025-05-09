https://1prime.ru/20250509/avto-857419065.html

Стало известно, сколько россияне готовы заплатить за новое авто

Стало известно, сколько россияне готовы заплатить за новое авто - 09.05.2025, ПРАЙМ

Стало известно, сколько россияне готовы заплатить за новое авто

Большинство россиян не готовы тратить на покупку нового автомобиля больше 3 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел директор | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T09:43+0300

2025-05-09T09:43+0300

2025-05-09T09:43+0300

авто

покупка автомобиля

продажа автомобилей

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Большинство россиян не готовы тратить на покупку нового автомобиля больше 3 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков накануне онлайн-эфира по итогам авторынка за апрель 2025 года.Согласно результатам опроса, среди участников исследования 31% назвали оптимальной суммой диапазон от 2 до 3 миллионов рублей. Ещё 27% выразили готовность уложиться в 2 миллиона. Портал отмечает, что в эту группу вошли и те, кто не готов психологически выйти за предел в 1 миллион рублей — таких оказалось 6%. В нынешних условиях на эти деньги можно рассчитывать разве что на базовую версию LADA Granta, стоимость которой уже давно превышает миллион, добавил "Автостат".При этом 42% респондентов готовы заплатить за новый автомобиль больше 3 миллионов рублей. Из них 4% заявили, что могут потратить свыше 8 миллионов, пояснив, что не экономят на качестве и комфорте."Автостат" дополнил, что исследование проводилось среди пользователей Telegram-каналов и не претендует на полноту охвата, однако его итоги оказались в удивительной степени согласованы с официальной статистикой. Согласно данным портала, 62% новых автомобилей, проданных в первом квартале 2025 года, действительно стоили до 3 миллионов рублей. Из них 35% — в сегменте до 2 миллионов, а 27% — от 2 до 3 миллионов. Машины дороже 8 миллионов составили лишь 3% от общего объема продаж.Исходя из результатов опроса и статистики, портал сделал вывод, что в целом россияне реалистично оценивают как состояние российского авторынка, так и свои финансовые возможности. Ценовой порог в 3 миллиона рублей остаётся не только психологическим, но и фактическим ориентиром при выборе нового автомобиля.

https://1prime.ru/20250507/avto-857317809.html

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авто, покупка автомобиля, продажа автомобилей