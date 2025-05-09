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Известный южнокорейский автобренд вернулся в Россию под новым именем

Известный южнокорейский автобренд вернулся в Россию под новым именем - 09.05.2025, ПРАЙМ

Известный южнокорейский автобренд вернулся в Россию под новым именем

Южнокорейский автопроизводитель SsangYong, ранее хорошо известный российским покупателям, вернулся на российский авторынок под новым брендом — KGM. Об этом... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T14:15+0300

2025-05-09T14:15+0300

2025-05-09T14:15+0300

россия

южная корея

авто

продажа автомобилей

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Южнокорейский автопроизводитель SsangYong, ранее хорошо известный российским покупателям, вернулся на российский авторынок под новым брендом — KGM. Об этом сообщает агентство "Известия". Теперь компания предлагает четыре модели: кроссоверы Torres, стоимостью от 4,8 миллиона рублей, Tivoli от 3,59 миллиона рублей и Korando от 4 миллионов рублей, а также рамный внедорожник Rexton стоимостью от 6,79 миллиона рублей.По данным "Известий", официальным дистрибьютором и импортером автомобилей KGM в России стала компания "Рэкс Моторс". Бренд был представлен на российском рынке в феврале, и тогда же стало известно о намерениях организовать крупноузловую сборку автомобилей на калининградском заводе "Автотор". Первые автомобили местного производства планируют выпустить осенью, уточняет агентство.Как сообщает "Известия", модель KGM Tivoli, выпускаемая в Южной Корее с 2015 года и прошедшая три рестайлинга, представляет собой компактный кроссовер с передним приводом. В России он доступен только с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 163 л. с., работающим в сочетании с шестиступенчатой автоматической трансмиссией Aisin.Tivoli в России, согласно информации агентства, будет предлагаться в трех комплектациях и пяти цветовых вариантах кузова. Оснащение автомобиля включает светодиодную оптику, двухзонный климат-контроль, обогрев передних сидений и рулевого колеса, парковочные датчики спереди и сзади, камеру заднего вида, а также шесть подушек безопасности.Модель Korando также будет доступна в трех комплектациях и с тем же 1,5-литровым турбодвигателем на 163 л. с., агрегатированным с шестиступенчатым "автоматом". В отличие от Tivoli, Korando можно приобрести как с передним, так и с полным приводом, отмечает "Известия". Среди опций выделяются мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном, русифицированным интерфейсом и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также двухзонный климат-контроль.Кроссовер KGM Torres, получил ту же силовую установку и доступен с передним и полным приводом. Он будет представлен в трех комплектациях с расширенным списком оснащения, включая мультимедийную систему с 12,3-дюймовым дисплеем, вентилируемые сиденья с электроприводом, систему бесключевого доступа и беспроводную зарядку.Как сообщил генеральный директор "Рэкс Моторс" Виталий Осипов, автомобили, выпускаемые на калининградском заводе, будут адаптированы к условиям эксплуатации в России. В частности, они получат увеличенный бачок омывателя, а также обсуждается возможность установки подогрева лобового стекла.По данным агентства, на данный момент в Россию поставляются автомобили южнокорейской сборки, однако речь идет именно об официальном импорте, а не о параллельных поставках. Представитель дистрибьютора рассказал, что логистика организована следующим образом: машины доставляют в порт одной из стран Северной Африки, откуда они переправляются морем в Россию.По данным "Известий", на начало весны дилерская сеть бренда KGM охватывала 23 автосалона в 18 российских городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород, Сургут и Новосибирск. Все автомобили поступают в продажу с русифицированным интерфейсом и полноценной гарантией сроком 5 лет или 100 тысяч километров пробега.

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россия, южная корея, авто, продажа автомобилей