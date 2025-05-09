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Байден обвинил Трампа в подрыве единства НАТО
Байден обвинил Трампа в подрыве единства НАТО - 09.05.2025, ПРАЙМ
Байден обвинил Трампа в подрыве единства НАТО
Бывший президент США Джо Байден считает, что Дональд Трамп не справляется со своей работой, подрывает единство НАТО и стремится наладить отношения с... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T06:50+0300
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ВАШИНГТОН, 9 мая – ПРАЙМ. Бывший президент США Джо Байден считает, что Дональд Трамп не справляется со своей работой, подрывает единство НАТО и стремится наладить отношения с руководством Российской Федерации. "Я думаю, что он (Трамп - ред.), откровенно говоря, проделал очень плохую работу в интересах Соединенных Штатов Америки... Вы знаете, что величайший альянс в мировой истории – это НАТО. А Трамп подорвал его," – заявил экс-президент в интервью телеканалу ABC. Байден также выразил серьезное недовольство тем, что Трамп демонстрирует всему миру наличие у него каких-либо связей с президентом России. В отличие от Трампа, известного своей критикой НАТО и призывами к европейским членам альянса увеличить свои оборонные расходы, Байден придерживался противоположного подхода. На Мюнхенской конференции 2021 года он подчеркнул, что "США полностью привержены альянсу НАТО", и заявил, что президент России Владимир Путин "стремится ослабить как европейский проект, так и сам альянс". В течение первых 100 дней своего второго срока Трамп провел телефонные переговоры с президентом Путиным, в то время как российские и американские официальные лица встречались в Саудовской Аравии и Турции. Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов являются также визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, а также главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты. Стороны активно работают над возобновлением нормальной работы своих посольств, а также обсуждают вопросы возобновления прямых рейсов между США и Россией. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин и Трамп сходятся во мнении, что отказ двух стран от диалога – это абсурд. При Байдене такой диалог был полностью остановлен, добавил Песков.
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Экономика, Мировая экономика, США, РФ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Путин, НАТО, РФПИ
Байден обвинил Трампа в подрыве единства НАТО
Экс-президент США Байден заявил, что Трамп подрывает единство НАТО
ВАШИНГТОН, 9 мая – ПРАЙМ. Бывший президент США Джо Байден считает, что Дональд Трамп не справляется со своей работой, подрывает единство НАТО и стремится наладить отношения с руководством Российской Федерации.
"Я думаю, что он (Трамп - ред.), откровенно говоря, проделал очень плохую работу в интересах Соединенных Штатов Америки... Вы знаете, что величайший альянс в мировой истории – это НАТО. А Трамп подорвал его," – заявил экс-президент в интервью телеканалу ABC.
Байден также выразил серьезное недовольство тем, что Трамп демонстрирует всему миру наличие у него каких-либо связей с президентом России.
В отличие от Трампа, известного своей критикой НАТО и призывами к европейским членам альянса увеличить свои оборонные расходы, Байден придерживался противоположного подхода. На Мюнхенской конференции 2021 года он подчеркнул, что "США полностью привержены альянсу НАТО", и заявил, что президент России Владимир Путин "стремится ослабить как европейский проект, так и сам альянс".
В течение первых 100 дней своего второго срока Трамп провел телефонные переговоры с президентом Путиным, в то время как российские и американские официальные лица встречались в Саудовской Аравии и Турции.
Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов являются также визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, а также главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты. Стороны активно работают над возобновлением нормальной работы своих посольств, а также обсуждают вопросы возобновления прямых рейсов между США и Россией.
Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин и Трамп сходятся во мнении, что отказ двух стран от диалога – это абсурд. При Байдене такой диалог был полностью остановлен, добавил Песков.
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