https://1prime.ru/20250509/bajden-857415132.html

Байден обвинил Трампа в подрыве единства НАТО

Байден обвинил Трампа в подрыве единства НАТО - 09.05.2025, ПРАЙМ

Байден обвинил Трампа в подрыве единства НАТО

Бывший президент США Джо Байден считает, что Дональд Трамп не справляется со своей работой, подрывает единство НАТО и стремится наладить отношения с... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T06:50+0300

2025-05-09T06:50+0300

2025-05-09T08:04+0300

экономика

мировая экономика

сша

рф

саудовская аравия

дональд трамп

джо байден

владимир путин

нато

рфпи

https://cdnn.1prime.ru/img/84188/97/841889764_0:0:1621:912_1920x0_80_0_0_3435043c2d125652cfeb397a0b8b6d88.jpg

ВАШИНГТОН, 9 мая – ПРАЙМ. Бывший президент США Джо Байден считает, что Дональд Трамп не справляется со своей работой, подрывает единство НАТО и стремится наладить отношения с руководством Российской Федерации. "Я думаю, что он (Трамп - ред.), откровенно говоря, проделал очень плохую работу в интересах Соединенных Штатов Америки... Вы знаете, что величайший альянс в мировой истории – это НАТО. А Трамп подорвал его," – заявил экс-президент в интервью телеканалу ABC. Байден также выразил серьезное недовольство тем, что Трамп демонстрирует всему миру наличие у него каких-либо связей с президентом России. В отличие от Трампа, известного своей критикой НАТО и призывами к европейским членам альянса увеличить свои оборонные расходы, Байден придерживался противоположного подхода. На Мюнхенской конференции 2021 года он подчеркнул, что "США полностью привержены альянсу НАТО", и заявил, что президент России Владимир Путин "стремится ослабить как европейский проект, так и сам альянс". В течение первых 100 дней своего второго срока Трамп провел телефонные переговоры с президентом Путиным, в то время как российские и американские официальные лица встречались в Саудовской Аравии и Турции. Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов являются также визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, а также главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты. Стороны активно работают над возобновлением нормальной работы своих посольств, а также обсуждают вопросы возобновления прямых рейсов между США и Россией. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин и Трамп сходятся во мнении, что отказ двух стран от диалога – это абсурд. При Байдене такой диалог был полностью остановлен, добавил Песков.

https://1prime.ru/20250508/bayden-857391055.html

сша

рф

саудовская аравия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, рф, саудовская аравия, дональд трамп, джо байден, владимир путин, нато, рфпи