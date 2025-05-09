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В Кремле начались переговоры Путина с президентом Бразилии
В Кремле начались переговоры Путина с президентом Бразилии - 09.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле начались переговоры Путина с президентом Бразилии
Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в Кремле, передает в пятницу корреспондент РИА Новости. | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T16:10+0300
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в Кремле, передает в пятницу корреспондент РИА Новости. В ходе встречи Российский лидер отметил поступательное развитие отношений России и Бразилии."Сегодня хочу отметить - наши отношения развиваются поступательно, поддерживаются контакты на высоком уровне постоянно", - сказал Путин на встрече с бразильским коллегой.Помимо этого, он отметил взаимную работу с Лулой да Силвой по укреплению российско-бразильских отношений."Я с теплотой вспоминаю наши с вами беседы и России, и в Бразилии. Они всегда проходили в хорошей и дружеской обстановке и по-деловому. Во многом благодаря личным контактам нам удалось проделать большую работу по укреплению отношений между нашими странами", - заявил президент России.В свою очередь, президент Бразилии сообщил, что его визит направлен на усиление стратегического партнерства с Россией."Мой визит сегодня направлен на усиление строительства нашего стратегического партнерства. В Бразилии заинтересованы политически, культурно, заинтересованы торговлей. Также у нас есть интересы в России, связанные с технологиями, наукой. У вашей стороны также есть много интересов в Бразилии", — сказал бразильский лидер на встрече.В ходе переговоров он заявил об интересе Бразилии к обсуждению военной сферы и энергетики.Помимо этого Лула да Силва отметил потенциал стран для развития коммерческих отношений, в частности, для роста торговли."У нас сейчас есть возможность… (сделать так – ред.), чтобы наши коммерческие отношения росли. У нас около 12,5 миллиардов долларов (торговый оборот - ред.), достаточно дефицитный для Бразилии. Но мы видим, есть потенциал роста, и очень большой. И поэтому мы находимся здесь", - сказал Лула да Силва.Помимо этого, он выразил мнение, что тарифная политика президента США Дональда Трампа "закапывает" вопрос свободной торговли и усиление многосторонности.Лула да Силва прибыл в Москву 7 мая для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Среди участников встречи присутствуют министр экономического развития Максим Решетников, министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, директор "Росатома" Алексей Лихачев, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.Как ранее сообщала газета Exame, в ходе визита в Москву президент Бразилии планирует подписать ряд соглашений. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Лула да Силва и Путин на встрече обсудят ситуацию вокруг Украины.
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россия, бразилия, владимир путин, лула да силва
Политика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, Владимир Путин, Лула да Силва
В Кремле начались переговоры Путина с президентом Бразилии
Путин начал переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в Кремле, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.
В ходе встречи Российский лидер отметил поступательное развитие отношений России и Бразилии.
"Сегодня хочу отметить - наши отношения развиваются поступательно, поддерживаются контакты на высоком уровне постоянно", - сказал Путин на встрече с бразильским коллегой.
Помимо этого, он отметил взаимную работу с Лулой да Силвой по укреплению российско-бразильских отношений.
"Я с теплотой вспоминаю наши с вами беседы и России, и в Бразилии. Они всегда проходили в хорошей и дружеской обстановке и по-деловому. Во многом благодаря личным контактам нам удалось проделать большую работу по укреплению отношений между нашими странами", - заявил президент России.
В свою очередь, президент Бразилии сообщил, что его визит направлен на усиление стратегического партнерства с Россией.
"Мой визит сегодня направлен на усиление строительства нашего стратегического партнерства. В Бразилии заинтересованы политически, культурно, заинтересованы торговлей. Также у нас есть интересы в России, связанные с технологиями, наукой. У вашей стороны также есть много интересов в Бразилии", — сказал бразильский лидер на встрече.
В ходе переговоров он заявил об интересе Бразилии к обсуждению военной сферы и энергетики.
Помимо этого Лула да Силва отметил потенциал стран для развития коммерческих отношений, в частности, для роста торговли.
"У нас сейчас есть возможность… (сделать так – ред.), чтобы наши коммерческие отношения росли. У нас около 12,5 миллиардов долларов (торговый оборот - ред.), достаточно дефицитный для Бразилии. Но мы видим, есть потенциал роста, и очень большой. И поэтому мы находимся здесь", - сказал Лула да Силва.
Помимо этого, он выразил мнение, что тарифная политика президента США Дональда Трампа "закапывает" вопрос свободной торговли и усиление многосторонности.
Лула да Силва прибыл в Москву 7 мая для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Среди участников встречи присутствуют министр экономического развития Максим Решетников, министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, директор "Росатома" Алексей Лихачев, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
Как ранее сообщала газета Exame, в ходе визита в Москву президент Бразилии планирует подписать ряд соглашений. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Лула да Силва и Путин на встрече обсудят ситуацию вокруг Украины.
В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина