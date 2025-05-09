Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле начались переговоры Путина с президентом Бразилии - 09.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250509/braziliya-857426856.html
В Кремле начались переговоры Путина с президентом Бразилии
В Кремле начались переговоры Путина с президентом Бразилии - 09.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле начались переговоры Путина с президентом Бразилии
Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в Кремле, передает в пятницу корреспондент РИА Новости. | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T16:10+0300
2025-05-09T16:27+0300
политика
россия
бразилия
владимир путин
лула да силва
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/95/841509573_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e7b6a5279d32f2c0241de8618c99cb09.jpg
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в Кремле, передает в пятницу корреспондент РИА Новости. В ходе встречи Российский лидер отметил поступательное развитие отношений России и Бразилии."Сегодня хочу отметить - наши отношения развиваются поступательно, поддерживаются контакты на высоком уровне постоянно", - сказал Путин на встрече с бразильским коллегой.Помимо этого, он отметил взаимную работу с Лулой да Силвой по укреплению российско-бразильских отношений."Я с теплотой вспоминаю наши с вами беседы и России, и в Бразилии. Они всегда проходили в хорошей и дружеской обстановке и по-деловому. Во многом благодаря личным контактам нам удалось проделать большую работу по укреплению отношений между нашими странами", - заявил президент России.В свою очередь, президент Бразилии сообщил, что его визит направлен на усиление стратегического партнерства с Россией."Мой визит сегодня направлен на усиление строительства нашего стратегического партнерства. В Бразилии заинтересованы политически, культурно, заинтересованы торговлей. Также у нас есть интересы в России, связанные с технологиями, наукой. У вашей стороны также есть много интересов в Бразилии", — сказал бразильский лидер на встрече.В ходе переговоров он заявил об интересе Бразилии к обсуждению военной сферы и энергетики.Помимо этого Лула да Силва отметил потенциал стран для развития коммерческих отношений, в частности, для роста торговли."У нас сейчас есть возможность… (сделать так – ред.), чтобы наши коммерческие отношения росли. У нас около 12,5 миллиардов долларов (торговый оборот - ред.), достаточно дефицитный для Бразилии. Но мы видим, есть потенциал роста, и очень большой. И поэтому мы находимся здесь", - сказал Лула да Силва.Помимо этого, он выразил мнение, что тарифная политика президента США Дональда Трампа "закапывает" вопрос свободной торговли и усиление многосторонности.Лула да Силва прибыл в Москву 7 мая для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Среди участников встречи присутствуют министр экономического развития Максим Решетников, министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, директор "Росатома" Алексей Лихачев, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.Как ранее сообщала газета Exame, в ходе визита в Москву президент Бразилии планирует подписать ряд соглашений. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Лула да Силва и Путин на встрече обсудят ситуацию вокруг Украины.
https://1prime.ru/20250508/peregovory-857390136.html
бразилия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/95/841509573_384:0:2688:1728_1920x0_80_0_0_5cae2c3ffea48230b3cfa60fde2ec44c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бразилия, владимир путин, лула да силва
Политика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, Владимир Путин, Лула да Силва
16:10 09.05.2025 (обновлено: 16:27 09.05.2025)
 
В Кремле начались переговоры Путина с президентом Бразилии

Путин начал переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой

© CC BY 2.0 / Bill SmithФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
© CC BY 2.0 / Bill Smith
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в Кремле, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.
В ходе встречи Российский лидер отметил поступательное развитие отношений России и Бразилии.
"Сегодня хочу отметить - наши отношения развиваются поступательно, поддерживаются контакты на высоком уровне постоянно", - сказал Путин на встрече с бразильским коллегой.
Помимо этого, он отметил взаимную работу с Лулой да Силвой по укреплению российско-бразильских отношений.
"Я с теплотой вспоминаю наши с вами беседы и России, и в Бразилии. Они всегда проходили в хорошей и дружеской обстановке и по-деловому. Во многом благодаря личным контактам нам удалось проделать большую работу по укреплению отношений между нашими странами", - заявил президент России.
В свою очередь, президент Бразилии сообщил, что его визит направлен на усиление стратегического партнерства с Россией.
"Мой визит сегодня направлен на усиление строительства нашего стратегического партнерства. В Бразилии заинтересованы политически, культурно, заинтересованы торговлей. Также у нас есть интересы в России, связанные с технологиями, наукой. У вашей стороны также есть много интересов в Бразилии", — сказал бразильский лидер на встрече.
В ходе переговоров он заявил об интересе Бразилии к обсуждению военной сферы и энергетики.
Помимо этого Лула да Силва отметил потенциал стран для развития коммерческих отношений, в частности, для роста торговли.
"У нас сейчас есть возможность… (сделать так – ред.), чтобы наши коммерческие отношения росли. У нас около 12,5 миллиардов долларов (торговый оборот - ред.), достаточно дефицитный для Бразилии. Но мы видим, есть потенциал роста, и очень большой. И поэтому мы находимся здесь", - сказал Лула да Силва.
Помимо этого, он выразил мнение, что тарифная политика президента США Дональда Трампа "закапывает" вопрос свободной торговли и усиление многосторонности.
Лула да Силва прибыл в Москву 7 мая для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Среди участников встречи присутствуют министр экономического развития Максим Решетников, министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, директор "Росатома" Алексей Лихачев, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
Как ранее сообщала газета Exame, в ходе визита в Москву президент Бразилии планирует подписать ряд соглашений. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Лула да Силва и Путин на встрече обсудят ситуацию вокруг Украины.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина
Вчера, 10:21
 
ПолитикаРОССИЯБРАЗИЛИЯВладимир ПутинЛула да Силва
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала