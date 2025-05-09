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Китай в январе-апреле нарастил импорт нефти на 0,5%
Китай в январе-апреле нарастил импорт нефти на 0,5% - 09.05.2025, ПРАЙМ
Китай в январе-апреле нарастил импорт нефти на 0,5%
Китай в январе-апреле 2025 года нарастил импорт нефти в натуральном выражении на 0,5% год к году, а природного газа и угля сократил на 9,2% и 5,3%... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T07:41+0300
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ПЕКИН, 9 мая - ПРАЙМ. Китай в январе-апреле 2025 года нарастил импорт нефти в натуральном выражении на 0,5% год к году, а природного газа и угля сократил на 9,2% и 5,3% соответственно, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного управления страны. Китай за четыре месяца 2025 года импортировал 183,03 миллиона тонн нефти (рост на 0,5%), в ценовом выражении закупка обошлась стране в 100,363 миллиарда долларов, что на 8,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Отдельно в апреле Китай импортировал 48,061 миллиона тонн нефти на 25,28 миллиарда долларов. Объем импорта природного газа по итогам января-апреля 2025 года составил 38,994 миллиона тонн (сокращение на 9,2%) на сумму 18,02 миллиарда долларов (в ценовом выражении показатель упал на 15,7%). Отдельно в апреле Китай импортировал 9,667 миллиона тонн природного газа на 4,206 миллиарда долларов. Импорт угля за январь-апрель 2025 года составил 152,67 миллиона тонн (снижение на 5,3%) и обошелся Китаю в 12,111 миллиарда долларов (в ценовом выражении снижение на 21,1%). Отдельно в апреле Китай импортировал 37,82 миллиона тонн угля на 2,78 миллиарда долларов. По итогам 2024 года Китай нарастил объемы импорта нефти на 1,9%, до 553,415 миллиона тонн, импорт природного газа вырос на 9,9% - до 131,69 миллиона тонн, импорт угля составил 542,69 миллиона тонн (рост на 14,4%).
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мировая экономика, китай, нефть, добыча нефти
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, Нефть, добыча нефти
ПЕКИН, 9 мая - ПРАЙМ. Китай в январе-апреле 2025 года нарастил импорт нефти в натуральном выражении на 0,5% год к году, а природного газа и угля сократил на 9,2% и 5,3% соответственно, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного управления страны.
Китай за четыре месяца 2025 года импортировал 183,03 миллиона тонн нефти (рост на 0,5%), в ценовом выражении закупка обошлась стране в 100,363 миллиарда долларов, что на 8,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Отдельно в апреле Китай импортировал 48,061 миллиона тонн нефти на 25,28 миллиарда долларов.
Объем импорта природного газа по итогам января-апреля 2025 года составил 38,994 миллиона тонн (сокращение на 9,2%) на сумму 18,02 миллиарда долларов (в ценовом выражении показатель упал на 15,7%). Отдельно в апреле Китай импортировал 9,667 миллиона тонн природного газа на 4,206 миллиарда долларов.
Импорт угля за январь-апрель 2025 года составил 152,67 миллиона тонн (снижение на 5,3%) и обошелся Китаю в 12,111 миллиарда долларов (в ценовом выражении снижение на 21,1%). Отдельно в апреле Китай импортировал 37,82 миллиона тонн угля на 2,78 миллиарда долларов.
По итогам 2024 года Китай нарастил объемы импорта нефти на 1,9%, до 553,415 миллиона тонн, импорт природного газа вырос на 9,9% - до 131,69 миллиона тонн, импорт угля составил 542,69 миллиона тонн (рост на 14,4%).
Россия хочет нарастить поставки нефти на НПЗ в западной части Китая