https://1prime.ru/20250509/kitaj-857415818.html

Китай в январе-апреле нарастил импорт нефти на 0,5%

Китай в январе-апреле нарастил импорт нефти на 0,5% - 09.05.2025, ПРАЙМ

Китай в январе-апреле нарастил импорт нефти на 0,5%

Китай в январе-апреле 2025 года нарастил импорт нефти в натуральном выражении на 0,5% год к году, а природного газа и угля сократил на 9,2% и 5,3%... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T07:41+0300

2025-05-09T07:41+0300

2025-05-09T07:58+0300

энергетика

экономика

мировая экономика

китай

нефть

добыча нефти

https://cdnn.1prime.ru/img/83787/34/837873404_0:179:1732:1153_1920x0_80_0_0_28f29a931e569e071c5b007729fd5451.jpg

ПЕКИН, 9 мая - ПРАЙМ. Китай в январе-апреле 2025 года нарастил импорт нефти в натуральном выражении на 0,5% год к году, а природного газа и угля сократил на 9,2% и 5,3% соответственно, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного управления страны. Китай за четыре месяца 2025 года импортировал 183,03 миллиона тонн нефти (рост на 0,5%), в ценовом выражении закупка обошлась стране в 100,363 миллиарда долларов, что на 8,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Отдельно в апреле Китай импортировал 48,061 миллиона тонн нефти на 25,28 миллиарда долларов. Объем импорта природного газа по итогам января-апреля 2025 года составил 38,994 миллиона тонн (сокращение на 9,2%) на сумму 18,02 миллиарда долларов (в ценовом выражении показатель упал на 15,7%). Отдельно в апреле Китай импортировал 9,667 миллиона тонн природного газа на 4,206 миллиарда долларов. Импорт угля за январь-апрель 2025 года составил 152,67 миллиона тонн (снижение на 5,3%) и обошелся Китаю в 12,111 миллиарда долларов (в ценовом выражении снижение на 21,1%). Отдельно в апреле Китай импортировал 37,82 миллиона тонн угля на 2,78 миллиарда долларов. По итогам 2024 года Китай нарастил объемы импорта нефти на 1,9%, до 553,415 миллиона тонн, импорт природного газа вырос на 9,9% - до 131,69 миллиона тонн, импорт угля составил 542,69 миллиона тонн (рост на 14,4%).

https://1prime.ru/20250508/neft-857405900.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, нефть, добыча нефти