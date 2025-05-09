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Минэнерго рассказало о развитии советской нефтяной промышленности - 09.05.2025, ПРАЙМ
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Минэнерго рассказало о развитии советской нефтяной промышленности
Минэнерго рассказало о развитии советской нефтяной промышленности - 09.05.2025, ПРАЙМ
Минэнерго рассказало о развитии советской нефтяной промышленности
Советская нефтяная промышленность продолжала работать и развиваться во время Великой Отечественной войны, за этот период было открыто 34 новых месторождения... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T04:16+0300
2025-05-09T04:16+0300
энергетика
нефть
россия
азербайджан
москва
рф
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Советская нефтяная промышленность продолжала работать и развиваться во время Великой Отечественной войны, за этот период было открыто 34 новых месторождения нефти и газа, ключевым центром добычи стали промыслы Азербайджана, рассказали РИА Новости в Минэнерго РФ. "Под руководством народного комиссара нефтяной промышленности СССР Ивана Корнеевича Седина была организована эвакуация промышленного оборудования отрасли и работа по увеличению добычи и переработки нефти на промыслах Азербайджана и в восточных районах страны - Поволжье, в Башкирской и Татарской АССР, Казахстане, Туркмении. Во время войны было открыто 34 новых месторождения нефти и газа, большинство из которых были введены в промышленную эксплуатацию, построены трубопроводы от них на нефтеперерабатывающие заводы", - сказали в министерстве. Ни разу за время войны нефтяники не сорвали поставки топлива фронту. "Даже когда во время Сталинградской битвы фашисты перерезали пути доставки нефтепродуктов через Волгу, была разработана уникальная операция: впервые в мировой практике цистерны с дизельным топливом и бензином спускались на воду. Их прикрепляли вереницей к барже и тянули по Каспию", - добавили в Минэнерго. Там отметили, что в условиях оккупации Украины, Белоруссии, Прибалтийских республик и ряда западных районов РСФСР заметно выросло значение топливно-энергетического комплекса Азербайджана для экономики страны. Во время войны в этой республике было добыто 75,2 миллиона тонн нефти, произведено 80% общесоюзного бензина, 90% - лигроина, 96% - масел. Четыре из пяти самолетов, танков, автомашин были заправлены топливом, выработанным на бакинских нефтеперерабатывающих заводах из бакинской нефти. "Результатом напряженного труда азербайджанских рабочих, инженеров и техников, ученых и специалистов в эксплуатацию было введено более 60 новых предприятий и установок в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях, налажен выпуск в промышленных масштабах продукции свыше 200 новых наименований", - поделились в министерстве. Там также рассказали, что на некоторых машиностроительных заводах нефтяной промышленности было организовано военное производство. Так, первые установки реактивной артиллерии "Катюша" изготавливались на московском компрессорном заводе "Борец" в Москве, на Подольском заводе производили башни для танков. Подробнее о работе ТЭК во время Великой Отечественной войны можно узнать, посетив выставку "Дважды победители. Свет для жизни", организованную Минэнерго в Музее Победы на Поклонной горе.
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5
4.7
96
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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нефть, россия, азербайджан, москва, рф
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МОСКВА, РФ
04:16 09.05.2025
 
Минэнерго рассказало о развитии советской нефтяной промышленности

Минэнерго: в годы войны было открыто 34 новых месторождения нефти и газа

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Советская нефтяная промышленность продолжала работать и развиваться во время Великой Отечественной войны, за этот период было открыто 34 новых месторождения нефти и газа, ключевым центром добычи стали промыслы Азербайджана, рассказали РИА Новости в Минэнерго РФ.
"Под руководством народного комиссара нефтяной промышленности СССР Ивана Корнеевича Седина была организована эвакуация промышленного оборудования отрасли и работа по увеличению добычи и переработки нефти на промыслах Азербайджана и в восточных районах страны - Поволжье, в Башкирской и Татарской АССР, Казахстане, Туркмении. Во время войны было открыто 34 новых месторождения нефти и газа, большинство из которых были введены в промышленную эксплуатацию, построены трубопроводы от них на нефтеперерабатывающие заводы", - сказали в министерстве.
Ни разу за время войны нефтяники не сорвали поставки топлива фронту. "Даже когда во время Сталинградской битвы фашисты перерезали пути доставки нефтепродуктов через Волгу, была разработана уникальная операция: впервые в мировой практике цистерны с дизельным топливом и бензином спускались на воду. Их прикрепляли вереницей к барже и тянули по Каспию", - добавили в Минэнерго.
Там отметили, что в условиях оккупации Украины, Белоруссии, Прибалтийских республик и ряда западных районов РСФСР заметно выросло значение топливно-энергетического комплекса Азербайджана для экономики страны. Во время войны в этой республике было добыто 75,2 миллиона тонн нефти, произведено 80% общесоюзного бензина, 90% - лигроина, 96% - масел. Четыре из пяти самолетов, танков, автомашин были заправлены топливом, выработанным на бакинских нефтеперерабатывающих заводах из бакинской нефти.
"Результатом напряженного труда азербайджанских рабочих, инженеров и техников, ученых и специалистов в эксплуатацию было введено более 60 новых предприятий и установок в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях, налажен выпуск в промышленных масштабах продукции свыше 200 новых наименований", - поделились в министерстве.
Там также рассказали, что на некоторых машиностроительных заводах нефтяной промышленности было организовано военное производство. Так, первые установки реактивной артиллерии "Катюша" изготавливались на московском компрессорном заводе "Борец" в Москве, на Подольском заводе производили башни для танков.
Подробнее о работе ТЭК во время Великой Отечественной войны можно узнать, посетив выставку "Дважды победители. Свет для жизни", организованную Минэнерго в Музее Победы на Поклонной горе.
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯАЗЕРБАЙДЖАНМОСКВАРФ
 
 
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