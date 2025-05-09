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Мировые цены на нефть усилили рост в конце недели

Мировые цены на нефть усилили рост в конце недели - 09.05.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть усилили рост в конце недели

Мировые цены на нефть в конце недели усилили рост до 2%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые в мае поднялась выше 64 долларов, следует из данных... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T13:18+0300

2025-05-09T13:18+0300

2025-05-09T13:29+0300

энергетика

нефть

цены

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в конце недели усилили рост до 2%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые в мае поднялась выше 64 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 13.23 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,94% относительно предыдущего закрытия, до 64,06 доллара за баррель, показатель находится выше 64 долларов впервые с 30 апреля.Июньские фьючерсов на WTI дорожают в то же время на 2,05%, до 61,13 доллара за баррель.Трейдеры продолжают следить за переговорами относительно импортных пошлин. В четверг президент США Дональд Трамп объявил о "полным и всеобъемлющем" торговом соглашении США с Великобританией, которое закрепит отношения двух стран. По оценкам главы государства, в рамках этого соглашения США получат 6 миллиардов долларов доходов от взимания импортных пошлин в размере 10%, а также 5 миллиардов долларов новых возможностей американских экспортеров."После вчерашнего подписания первого торгового соглашения между Великобританией и США на всех финансовых рынках, включая нефтяной, вновь появился оптимизм", - приводит агентство Блумберг мнение главного аналитика A/S Global Risk Management Арне Ломанна Расмуссена (Arne Lohmann Rasmussen).Позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 2 мая их число снизилось на четыре - до 479 агрегатов.

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нефть, цены