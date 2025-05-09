https://1prime.ru/20250509/neft-857423504.html
Мировые цены на нефть усилили рост в конце недели
Мировые цены на нефть усилили рост в конце недели - 09.05.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть усилили рост в конце недели
Мировые цены на нефть в конце недели усилили рост до 2%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые в мае поднялась выше 64 долларов, следует из данных... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T13:18+0300
2025-05-09T13:18+0300
2025-05-09T13:29+0300
энергетика
нефть
цены
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_646b105cb9d6ef8f06ce03d2fa8fdcf7.jpg
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в конце недели усилили рост до 2%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые в мае поднялась выше 64 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 13.23 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,94% относительно предыдущего закрытия, до 64,06 доллара за баррель, показатель находится выше 64 долларов впервые с 30 апреля.Июньские фьючерсов на WTI дорожают в то же время на 2,05%, до 61,13 доллара за баррель.Трейдеры продолжают следить за переговорами относительно импортных пошлин. В четверг президент США Дональд Трамп объявил о "полным и всеобъемлющем" торговом соглашении США с Великобританией, которое закрепит отношения двух стран. По оценкам главы государства, в рамках этого соглашения США получат 6 миллиардов долларов доходов от взимания импортных пошлин в размере 10%, а также 5 миллиардов долларов новых возможностей американских экспортеров."После вчерашнего подписания первого торгового соглашения между Великобританией и США на всех финансовых рынках, включая нефтяной, вновь появился оптимизм", - приводит агентство Блумберг мнение главного аналитика A/S Global Risk Management Арне Ломанна Расмуссена (Arne Lohmann Rasmussen).Позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 2 мая их число снизилось на четыре - до 479 агрегатов.
https://1prime.ru/20250509/kitaj-857415818.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_50538f961caee3b827a722367d21ea68.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, цены
Мировые цены на нефть усилили рост в конце недели
Цены на нефть в конце недели ускорили рост до 2%
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в конце недели усилили рост до 2%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые в мае поднялась выше 64 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 13.23 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,94% относительно предыдущего закрытия, до 64,06 доллара за баррель, показатель находится выше 64 долларов впервые с 30 апреля.
Июньские фьючерсов на WTI дорожают в то же время на 2,05%, до 61,13 доллара за баррель.
Трейдеры продолжают следить за переговорами относительно импортных пошлин. В четверг президент США Дональд Трамп объявил о "полным и всеобъемлющем" торговом соглашении США с Великобританией, которое закрепит отношения двух стран. По оценкам главы государства, в рамках этого соглашения США получат 6 миллиардов долларов доходов от взимания импортных пошлин в размере 10%, а также 5 миллиардов долларов новых возможностей американских экспортеров.
"После вчерашнего подписания первого торгового соглашения между Великобританией и США на всех финансовых рынках, включая нефтяной, вновь появился оптимизм", - приводит агентство Блумберг мнение главного аналитика A/S Global Risk Management Арне Ломанна Расмуссена (Arne Lohmann Rasmussen).
Позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 2 мая их число снизилось на четыре - до 479 агрегатов.
Китай в январе-апреле нарастил импорт нефти на 0,5%