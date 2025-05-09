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Цены на нефть к концу недели замедляют рост

Цены на нефть к концу недели замедляют рост - 09.05.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть к концу недели замедляют рост

Мировые цены на нефть снизили темпы роста в пятницу относительно четверга, а также по сравнению с ситуацией в середине дня, при этом в ситуации прогресса во... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T17:34+0300

2025-05-09T17:34+0300

2025-05-09T17:34+0300

энергетика

нефть

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снизили темпы роста в пятницу относительно четверга, а также по сравнению с ситуацией в середине дня, при этом в ситуации прогресса во внешнеторговых переговорах США с другими крупными странами инвесторы в целом настроены на позитивную динамику, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.22 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 0,64%, до 63,24 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,65%, до 60,3 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала примерно на 2%, а стоимость Brent впервые с конца апреля поднималась выше 64 долларов за баррель. А накануне нефть подорожала ещё большими темпами. Трейдеры продолжают следить за переговорами относительно импортных пошлин. В четверг президент США Дональд Трамп объявил о "полным и всеобъемлющем" торговом соглашении США с Великобританией, которое закрепит отношения двух стран. По оценкам главы государства, в рамках этого соглашения США получат 6 миллиардов долларов доходов от взимания импортных пошлин в размере 10%, а также 5 миллиардов долларов новых возможностей американских экспортеров. Кроме того, рынки находятся в ожидании переговоров между США и Китаем по торговым вопросам. Встречи представителей стран пройдет в Швейцарии 10-11 мая.

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нефть