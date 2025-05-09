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Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде 9 мая
Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде 9 мая - 09.05.2025, ПРАЙМ
Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде 9 мая
Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T08:58+0300
2025-05-09T08:58+0300
2025-05-09T08:58+0300
россия
москва
абхазия
бразилия
лула да силва
никол пашинян
день победы
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Одними из первых в Кремль прибыли президенты Абхазии и Бразилии Бадра Гунба и Луис Инасиу Лула да Силва, премьер Армении Никол Пашинян. Из Кремля лидеры преследуют на Красную площадь и займут места на трибунах. По традиции военный парад по случаю дня Победы в Великой Отечественной Войне начнется в 10.00 по московскому времени. По завершении парада запланировано традиционное совместное возложение лидерами венков к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. После этого начнется официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей от имени президента России. Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что Москва ожидает, что 27 зарубежных глав государств будут присутствовать на параде в Москве.
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россия, москва, абхазия, бразилия, лула да силва, никол пашинян, день победы
РОССИЯ, МОСКВА, АБХАЗИЯ, БРАЗИЛИЯ, Лула да Силва, Никол Пашинян, День Победы
Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде 9 мая
Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в параде в честь 80-й годовщины Победы
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Одними из первых в Кремль прибыли президенты Абхазии и Бразилии Бадра Гунба и Луис Инасиу Лула да Силва, премьер Армении Никол Пашинян.
Из Кремля лидеры преследуют на Красную площадь и займут места на трибунах. По традиции военный парад по случаю дня Победы в Великой Отечественной Войне начнется в 10.00 по московскому времени.
По завершении парада запланировано традиционное совместное возложение лидерами венков к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. После этого начнется официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей от имени президента России.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что Москва ожидает, что 27 зарубежных глав государств будут присутствовать на параде в Москве.
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