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Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде 9 мая

Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде 9 мая - 09.05.2025, ПРАЙМ

Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде 9 мая

Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T08:58+0300

2025-05-09T08:58+0300

2025-05-09T08:58+0300

россия

москва

абхазия

бразилия

лула да силва

никол пашинян

день победы

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Одними из первых в Кремль прибыли президенты Абхазии и Бразилии Бадра Гунба и Луис Инасиу Лула да Силва, премьер Армении Никол Пашинян. Из Кремля лидеры преследуют на Красную площадь и займут места на трибунах. По традиции военный парад по случаю дня Победы в Великой Отечественной Войне начнется в 10.00 по московскому времени. По завершении парада запланировано традиционное совместное возложение лидерами венков к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. После этого начнется официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей от имени президента России. Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что Москва ожидает, что 27 зарубежных глав государств будут присутствовать на параде в Москве.

https://1prime.ru/20250509/vuchichi-857415898.html

москва

абхазия

бразилия

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