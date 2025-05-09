Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде 9 мая - 09.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250509/parad-857418395.html
Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде 9 мая
Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде 9 мая - 09.05.2025, ПРАЙМ
Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде 9 мая
Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T08:58+0300
2025-05-09T08:58+0300
россия
москва
абхазия
бразилия
лула да силва
никол пашинян
день победы
https://cdnn.1prime.ru/img/83224/26/832242652_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_767ed7c6405316238b1fb4af0554ae29.jpg
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Одними из первых в Кремль прибыли президенты Абхазии и Бразилии Бадра Гунба и Луис Инасиу Лула да Силва, премьер Армении Никол Пашинян. Из Кремля лидеры преследуют на Красную площадь и займут места на трибунах. По традиции военный парад по случаю дня Победы в Великой Отечественной Войне начнется в 10.00 по московскому времени. По завершении парада запланировано традиционное совместное возложение лидерами венков к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. После этого начнется официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей от имени президента России. Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что Москва ожидает, что 27 зарубежных глав государств будут присутствовать на параде в Москве.
https://1prime.ru/20250509/vuchichi-857415898.html
москва
абхазия
бразилия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83224/26/832242652_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_36c052ff6df77b0a914b276a7c4bde2e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, абхазия, бразилия, лула да силва, никол пашинян, день победы
РОССИЯ, МОСКВА, АБХАЗИЯ, БРАЗИЛИЯ, Лула да Силва, Никол Пашинян, День Победы
08:58 09.05.2025
 
Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде 9 мая

Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в параде в честь 80-й годовщины Победы

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк" Экран смартфона
 Экран смартфона - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Одними из первых в Кремль прибыли президенты Абхазии и Бразилии Бадра Гунба и Луис Инасиу Лула да Силва, премьер Армении Никол Пашинян.
Из Кремля лидеры преследуют на Красную площадь и займут места на трибунах. По традиции военный парад по случаю дня Победы в Великой Отечественной Войне начнется в 10.00 по московскому времени.
По завершении парада запланировано традиционное совместное возложение лидерами венков к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. После этого начнется официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей от имени президента России.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что Москва ожидает, что 27 зарубежных глав государств будут присутствовать на параде в Москве.
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич сдержал обещание Путину приехать в Мосвку на на 80-летие Победы
07:45
 
РОССИЯМОСКВААБХАЗИЯБРАЗИЛИЯЛула да СилваНикол ПашинянДень Победы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала