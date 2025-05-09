Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президенты России и Бразилии завершили переговоры - 09.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250509/peregovory-857429761.html
Президенты России и Бразилии завершили переговоры
Президенты России и Бразилии завершили переговоры - 09.05.2025, ПРАЙМ
Президенты России и Бразилии завершили переговоры
Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Кремле завершились, продлившись почти два часа, передает в пятницу... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T18:27+0300
2025-05-09T18:28+0300
политика
владимир путин
лула да силва
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/82728/30/827283098_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f243acdcfaa995b9a98f3f4088cb4a76.jpg
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Кремле завершились, продлившись почти два часа, передает в пятницу корреспондент РИА Новости. Лула да Силва прибыл в Москву 7 мая для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как ранее сообщала газета Exame, в ходе визита в Москву президент Бразилии планировал подписать с российской стороной ряд соглашений. Помимо этого, помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявлял, что стороны планировали обсудить ситуацию вокруг Украины.
https://1prime.ru/20250509/braziliya-857426856.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82728/30/827283098_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_26aa507c2f078504ee317ff19061e3b2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, лула да силва, переговоры
Политика, Владимир Путин, Лула да Силва, переговоры
18:27 09.05.2025 (обновлено: 18:28 09.05.2025)
 
Президенты России и Бразилии завершили переговоры

Переговоры глав России и Бразилии завершились, продлившись около двух часов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк%Московский Кремль
%Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Кремле завершились, продлившись почти два часа, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.
Лула да Силва прибыл в Москву 7 мая для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
В Кремле начались переговоры Путина с президентом Бразилии
16:10
Как ранее сообщала газета Exame, в ходе визита в Москву президент Бразилии планировал подписать с российской стороной ряд соглашений. Помимо этого, помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявлял, что стороны планировали обсудить ситуацию вокруг Украины.
 
ПолитикаВладимир ПутинЛула да Силвапереговоры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала