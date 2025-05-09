https://1prime.ru/20250509/peregovory-857429761.html

Президенты России и Бразилии завершили переговоры

Президенты России и Бразилии завершили переговоры - 09.05.2025, ПРАЙМ

Президенты России и Бразилии завершили переговоры

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Кремле завершились, продлившись почти два часа, передает в пятницу... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T18:27+0300

2025-05-09T18:27+0300

2025-05-09T18:28+0300

политика

владимир путин

лула да силва

переговоры

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Кремле завершились, продлившись почти два часа, передает в пятницу корреспондент РИА Новости. Лула да Силва прибыл в Москву 7 мая для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как ранее сообщала газета Exame, в ходе визита в Москву президент Бразилии планировал подписать с российской стороной ряд соглашений. Помимо этого, помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявлял, что стороны планировали обсудить ситуацию вокруг Украины.

https://1prime.ru/20250509/braziliya-857426856.html

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владимир путин, лула да силва, переговоры