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Президенты России и Бразилии завершили переговоры
Президенты России и Бразилии завершили переговоры - 09.05.2025, ПРАЙМ
Президенты России и Бразилии завершили переговоры
Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Кремле завершились, продлившись почти два часа, передает в пятницу... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T18:27+0300
2025-05-09T18:27+0300
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политика
владимир путин
лула да силва
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Кремле завершились, продлившись почти два часа, передает в пятницу корреспондент РИА Новости. Лула да Силва прибыл в Москву 7 мая для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как ранее сообщала газета Exame, в ходе визита в Москву президент Бразилии планировал подписать с российской стороной ряд соглашений. Помимо этого, помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявлял, что стороны планировали обсудить ситуацию вокруг Украины.
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владимир путин, лула да силва, переговоры
Политика, Владимир Путин, Лула да Силва, переговоры
Президенты России и Бразилии завершили переговоры
Переговоры глав России и Бразилии завершились, продлившись около двух часов
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Кремле завершились, продлившись почти два часа, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.
Лула да Силва прибыл в Москву 7 мая для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В Кремле начались переговоры Путина с президентом Бразилии
Как ранее сообщала газета Exame, в ходе визита в Москву президент Бразилии планировал подписать с российской стороной ряд соглашений. Помимо этого, помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявлял, что стороны планировали обсудить ситуацию вокруг Украины.