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Turkish Airlines возобновила рейсы из Турции в Москву
Turkish Airlines возобновила рейсы из Турции в Москву - 09.05.2025, ПРАЙМ
Turkish Airlines возобновила рейсы из Турции в Москву
Turkish Airlines возобновила рейсы с турецких курортов в Москву, первый самолет летит из Антальи в Москву, подтвердили РИА Новости в авиакомпании. | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T09:25+0300
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СТАМБУЛ, 9 мая - ПРАЙМ. Turkish Airlines возобновила рейсы с турецких курортов в Москву, первый самолет летит из Антальи в Москву, подтвердили РИА Новости в авиакомпании. Ранее источник РИА Новости в туриндустрии сообщил, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines в четверг отменила все рейсы с курортов Анталья, Бодрум и Даламан в города РФ. В частности, были отменены не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург. Российские туроператоры в экстренном режиме решали вопросы с туристами в связи с отменой рейсов турецких авиакомпаний в РФ, сообщала Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Рейс Анталья-Москва вылетел в 07.27 (время совпадает с мск - ред.)", - сообщили в компании. Ожидается, что лайнер приземлится во "Внуково" в 11.35, следует из данных портала Flightradar24. Минтранс РФ, Росавиация и Turkish Airlines договорились о возобновлении рейсов с 9 мая в полном объеме, сообщили в четверг в Федеральном агентстве воздушного транспорта. Отменные рейсы за 8 мая выполнят перевозчики Azur Air и SouthWind. Turkish Airlines прорабатывает возможность для добавления в свое расписание за 9 мая дополнительных рейсов, отмечали в ведомстве.
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туризм, россия, москва, анталья, turkish airlines, атор, аэропорт внуково
Туризм, РОССИЯ, МОСКВА, Анталья, Turkish Airlines, АТОР, аэропорт Внуково
Turkish Airlines возобновила рейсы из Турции в Москву
Turkish Airlines возобновила рейсы с турецких курортов в Москву
СТАМБУЛ, 9 мая - ПРАЙМ. Turkish Airlines возобновила рейсы с турецких курортов в Москву, первый самолет летит из Антальи в Москву, подтвердили РИА Новости в авиакомпании.
Ранее источник РИА Новости в туриндустрии сообщил, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines в четверг отменила все рейсы с курортов Анталья, Бодрум и Даламан в города РФ. В частности, были отменены не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург. Российские туроператоры в экстренном режиме решали вопросы с туристами в связи с отменой рейсов турецких авиакомпаний в РФ, сообщала Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Рейс Анталья-Москва вылетел в 07.27 (время совпадает с мск - ред.)", - сообщили в компании.
Ожидается, что лайнер приземлится во "Внуково" в 11.35, следует из данных портала Flightradar24.
Минтранс РФ, Росавиация и Turkish Airlines договорились о возобновлении рейсов с 9 мая в полном объеме, сообщили в четверг в Федеральном агентстве воздушного транспорта. Отменные рейсы за 8 мая выполнят перевозчики Azur Air и SouthWind. Turkish Airlines прорабатывает возможность для добавления в свое расписание за 9 мая дополнительных рейсов, отмечали в ведомстве.
AZUR air выполнит дополнительные рейсы из Антальи в Москву