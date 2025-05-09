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Межгосударственные отношения России и Киргизии

Межгосударственные отношения России и Киргизии - 09.05.2025, ПРАЙМ

Межгосударственные отношения России и Киргизии

Президент Киргизии Садыр Жапаров посетит парад Победы в Москве. | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T01:15+0300

2025-05-09T01:15+0300

2025-05-09T01:15+0300

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент Киргизии Садыр Жапаров посетит парад Победы в Москве. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Киргизии. Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Киргизией установлены 20 марта 1992 года. 10 июня 1992 года был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Киргизской Республикой, 27 июля 2000 года – российско-киргизская Декларация о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве. Договорно-правовую базу составляют более 170 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Киргизия – стратегический партнер и союзник России в Центральной Азии. Российско-киргизское сотрудничество носит многоплановый характер, характеризуется близостью подходов к международным и региональным делам, нацеленностью на развитие евразийских интеграционных процессов. Российско-киргизские контакты на высшем уровне носят интенсивный характер. 24-25 февраля 2021 года президент Киргизии Садыр Жапаров посетил Россию с рабочим визитом. Это была его первая зарубежная поездка после избрания на пост президента. 24 февраля в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с Садыром Жапаровым. 25 февраля Садыр Жапаров в ходе рабочего визита в Москву встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Состоялись также его встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, представителями российского бизнеса. 17 марта президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии запуска Таласского золоторудного комбината на месторождении "Джеруй" на северо-западе Киргизии. 24 мая Владимир Путин принял президента Киргизии Садыра Жапарова в Сочи. В 2022 году лидеры двух стран встречались в мае в Москве, в сентябре "на полях" саммита ШОС в Самарканде (Узбекистан), в октябре "на полях" саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане (Казахстан), и дважды в декабре: 9 декабря президент России Владимир Путин посетил Бишкек, где принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), а 26 декабря Садыр Жапаров принял участие в неформальной встрече лидеров стран – участниц СНГ, которая прошла в Санкт-Петербурге. 7 мая 2023 года президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Россию. 8 мая в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина Садыра Жапарова. 9 мая Садыр Жапаров присутствовал на военном параде в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В ходе визита состоялась также встреча с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. 24-25 мая президент Киргизии Садыр Жапаров вновь посетил Москву. В рамках рабочего визита он принял участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума и в заседании Высшего Евразийского экономического совета. 1 сентября 2023 года Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров по видеосвязи приняли участие в церемонии закладки оснований трех российско-киргизских школ – в Бишкеке, Баткене и Караколе. Обучение в строящихся образовательных учреждениях проходит на русском языке. Финансирование проекта осуществляется за счет средств Российской Федерации. 12-13 октября состоялся официальный визит президента России Владимира Путина в Киргизию. 12 октября состоялись переговоры Владимира Путина с лидером Киргизии Садыром Жапаровым. По итогам встречи был подписан пакет документов. Владимир Путин вручил Садыру Жапарову государственную награду Российской Федерации – орден Почета. В рамках официального визита в Киргизскую Республику Владимир Путин возложил венок к мемориалу погибшим в ходе трагических событий 1916 года в национальном историко-мемориальном комплексе "Ата-Бейит". На церемонии также присутствовали президент Киргизии Садыр Жапаров и министр культуры, информации, спорта и молодежной политики республики Алтынбек Максутов. Владимир Путин и Садыр Жапаров также выступили на торжественном мероприятии, посвященном 20-летию российской авиационной базы в Киргизской Республике. 13 октября президент России Владимир Путин принял участие в заседание Совета глав государств – участников Содружества Независимых Государств, которое прошло в Бишкеке. 24-26 декабря президент Киргизии Садыр Жапаров посетил с рабочим визитом Санкт-Петербург, где принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в неформальной встрече глав государств – участников СНГ. 21 февраля 2024 года президент Киргизии Садыр Жапаров посетил торжественное открытие международного турнира "Игры будущего" в Казани. Состоялась также встреча с президентом России Владимиром Путиным. 8 мая 2024 года президент Киргизии Садыр Жапаров принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, посетил военный парад в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 8 октября президент Киргизии Садыр Жапаров принял участие в заседании Совета глав государств – участников СНГ в Москве, а 24 октября – в заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич". 25-26 декабря президент Киргизии Садыр Жапаров принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ и заседании Высшего Евразийского экономического совета, которые прошли в Ленинградской области. Развивается сотрудничество на уровне правительств двух стран. В 2024 году председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров провели переговоры 18 января и 15 февраля 2024 года в Москве, 1 февраля в Алма-Ате и 1 октября в Ереване "на полях" заседаний Евразийского межправительственного совета, 19-21 октября председатель кабинета министров Киргизии посетил Россию с официальным визитом. Главу кабмина сопровождал весь кабинет министров. 21 октября состоялись переговоры глав правительств России и Киргизии Михаила Мишустина и Акылбека Жапарова. 31 января 2025 года премьер-министр России Михаил Мишустин побеседовал с председателем кабинета министров Киргизии – руководителем администрации президента Киргизии Адылбеком Касымалиевым в Алма-Ате. Встреча состоялась в рамках рабочего визита председателя правительства Российской Федерации в Казахстан. Развивается российско-киргизское взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств. 22 января 2025 года министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев посетил Россию с официальным визитом. Состоялись переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. 11 апреля Жээнбек Кулубаев принял участие во встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии, которая прошла в Алма-Ате. Поддерживаются межпарламентские связи. 21 ноября 2024 года председатель Жогорку Кенеша Киргизии Нурланбек Шакиев принял участие в заседании Совета МПА СНГ, которое прошло в Санкт-Петербурге. 8-9 декабря 2024 года председатель Жогорку Кенеша Киргизии Нурланбек Шакиев (в январе 2025 года сменил фамилию на Тургунбек уулу) посетил Москву, где принял участие в совместном заседании Совета ПА ОДКБ и пленарном заседание Ассамблеи. Нурланбек Шакиев в числе других председателей государств – членов ОДКБ встретился с президентом России Владимиром Путиным. Россия – один из ведущих торгово-экономических партнеров Киргизии, порядка 30 процентов экспорта из республики приходится на Россию. В 2024 году товарооборот России и Киргизии превысил 3,7 млрд долларов, доля национальных валют во взаиморасчётах достигла 98%. Традиционные статьи российского экспорта – нефть, электроэнергия, газ и промышленное оборудование, а также продукция обрабатывающей промышленности. Киргизия поставляет в Россию сельскохозяйственную и текстильную продукцию, полезные ископаемые. Действует Межправительственная Российско-Киргизская комиссия (МПК) по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству (создана 10 октября 1997 года). Очередное заседание прошло в июле 2024 года в Красноярске. Эффективным инструментом двустороннего экономического сотрудничества является Российско-киргизский фонд развития (РКФР), предоставляющий льготные кредиты на цели устойчивого социально-экономического развития республики. С 2014 года им профинансировано 3,5 тысячи проектов на общую сумму свыше 760 миллионов долларов в критических областях – легкой и пищевой промышленности, сельском хозяйстве, энергетике. На 2025 год запланирована реализация 36 проектов на 165 миллионов долларов. По информации Национального статистического комитета Киргизии, объем накопленных российских прямых инвестиций на конец 2024 года составил 1,2 миллиарда долларов. По состоянию на 1 января 2025 года в Киргизии работают более 1,3 тысячи компаний с участием российского капитала, что составляет треть от общего количества иностранных компаний в стране. В сентябре 2023 года в Бишкеке открылось представительство Российского экспортного центра. Оно призвано помочь российским компаниям в выходе на новый рынок, повысить доступность и популярность российской продукции среди потребителей в Киргизии. Одним из ключевых направлений экономического сотрудничества является газовая отрасль. Во исполнение двустороннего межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере транспортировки, распределения и реализации природного газа на территории Киргизии от 26 июля 2013 года ПАО "Газпром" ведет работу по бесперебойному обеспечению потребностей республики в газе. Реализуется "Генеральная схема газоснабжения и газификации Киргизии до 2030 года", которой охвачены все семь областей республики. В январе 2022 года "Росатом" сообщил, что Россия и Киргизия договорились построить атомную станцию малой мощности. Предусматривались строительство АЭС на базе реакторной установки РИТМ-200Н, а также содействие республике в развитии ядерной инфраструктуры. В настоящее время Москва и Бишкек работают над оценкой ключевых аспектов проекта АЭС. В ноябре 2023 года "Росатом" направил в Минэнерго Киргизии обоснование проекта строительства АЭС малой мощности. Активное участие "Росатом" принимает в реализации проекта строительства в КР малых гидроэлектростанций: ГЭС "Лейлек" мощностью 5,9 мегаватта, ГЭС "Джеруй" мощностью 28 мегаватт, ГЭС "Чандалаш" на 30 мегаватт. С 2023 года ведется сотрудничество в сфере неэнергетического применения атомных технологий в здравоохранении. В частности, речь идет о создании на базе Национального центра онкологии и гематологии (НЦОГ) радиофармацевтической аптеки и центра молекулярной визуализации, где будут применяться передовые методы диагностики и лечения от онкологических и других заболеваний. В декабре 2024 года АО "Росатом Возобновляемая энергия" (предприятие госкорпорации "Росатом") и кабинет министров Киргизии подписали инвестиционное соглашение, подразумевающее сотрудничество в сфере ветроэнергетики. В 2023 году Россия впервые начала поставлять электроэнергию в Киргизию. Россия оказывает существенное материально-техническое содействие социально-экономическому благополучию Киргизии. В 2024 году было передано 135 единиц автомобильной техники в интересах Минобрнауки Киргизии и МВД Киргизии. Были подписаны документы, сохраняющие объем беспошлинных поставок нефти и нефтепродуктов из России на 2025 год (обеспечивается порядка 90% потребности киргизской экономики). Увеличен экспорт природного газа (за 10 месяцев 2024 года с 276 до 410 млн кубометров) и электроэнергии (с 0,9 до 1,6 млрд квт/ч к концу 2024 года) в Киргизию. Завершен очередной этап рекультивации урановых хвостохранилищ силами Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", на реализацию нового цикла работ в 2024-2032 годах выделено 2,15 миллиарда рублей. Осуществляется региональное сотрудничество. В июле 2024 года в Красноярске прошла XI Российско-Киргизская межрегиональная конференция с участием официальных лиц и представителей деловых кругов Российской Федерации и Киргизской Республики. По экспертным оценкам, в России работает более миллиона трудовых мигрантов из Киргизии. В Киргизию из РФ трудовые мигранты отправляют ежегодно около четверти ВВП страны в денежном выражении. По итогам 2024 года сумма денежных переводов из России в Киргизию составила 2,6 миллиарда долларов, что на 12% выше показателей 2023 года. Важной составной частью российско-киргизских отношений являются военное и военно-техническое сотрудничество. 19 июня 2018 года вступил в силу подписанный 20 июня 2017 года в Москве договор между Россией и Киргизской Республикой о развитии военно-технического сотрудничества. На территории Киргизии находится объединенная российская военная база. В ее составе четыре объекта: аэродром Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в Канте, испытательная военно-морская база на Иссык-Куле, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу. В ноябре 2023 года вступило в силу Соглашение между Россией и Киргизией о создании объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО). Документ заключен на пять лет с возможностью автоматического продления. На период действия документа Киргизия на безвозмездной основе передаст России во временное пользование земельный участок площадью пять гектаров возле авиабазы "Кант". Координация совместных действий войск объединенной системы возложена на командующего Воздушно-космическими силами РФ. Укрепляются связи в образовательной сфере. В настоящее время в России обучаются более 16 тысяч киргизских студентов, из них около 7 тысяч – на бюджетной основе. В 2024-2025 учебном году квота бюджетных мест для граждан Киргизии составила 700 мест. Важная роль в системе российского высшего образования в республике принадлежит Киргизско-Российскому Славянскому университету имени первого президента РФ Бориса Ельцина. В 2024 году Указом президента Киргизии университет включен в число вузов республики с особым статусом, который обеспечивает более широкую организационно-финансовую и академическую автономию. В мае 2023 года в Ошском государственном университете открылся центр "Ломоносов". В центре "Ломоносов" будут осуществляться совместные образовательные программы двойного диплома по трем направлениям – туризм (бакалавриат), международные отношения, математика и компьютерные науки, прикладная математика и информатика (магистратура). Студенты первые два курса будут обучаться в ОшГУ, третий и четвертый курсы – в МГУ в Москве и получат дипломы двух вузов. По сути, этот центр будет работать как филиал МГУ в Киргизии. 6 октября 2023 года президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об открытии филиала МГУ имени Ломоносова в городе Караколе. В Киргизии продолжается реализация гуманитарного проекта "Российский учитель за рубежом". В регионах республики работают более 140 педагогов из России. Наращивают активность на образовательном треке российские некоммерческие структуры. В 2024 году по линии АНО "Евразия" школам республики переданы 100 автобусов, прорабатываются вопросы проведения капитального ремонта и технического оснащения школ в городах Бишкеке и Кызыл-Кия. Москва оказывает помощь Киргизии в сфере школьного питания. С 2013 по 2023 год правительство РФ выделило на этот проект 22 миллиона долларов. В рамках финансирования в 850 школах были отремонтированы и оснащены столовые, поставлено четыре тысячи тонн обогащенной пшеничной муки, создано три тысячи новых рабочих мест. В 2023-2027 годах российская сторона направит 15 миллионов долларов на реализацию третьей фазы проекта по развитию системы школьного питания в Киргизии. Осуществляется взаимодействие в культурной сфере. В октябре 2024 года Россия и Киргизия вместе отметили 100-летие образования Кара-Киргизской автономной области в составе РСФСР. В рамках праздничных мероприятий, приуроченных к этому событию, на Исторической сцене Большого театра состоялось торжественное открытие Дней культуры Киргизии в России. С июня 2011 года в Бишкеке работает Российский центр науки и культуры (РЦНК). В декабре 2016 года филиал РЦНК открылся в городе Ош. Развивается конструктивное взаимодействие России и Киргизии в области спорта, по линии молодежного сотрудничества. Представительная киргизская делегация участвовала во Всемирном фестивале молодежи в марте 2024 года в Сочи.

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