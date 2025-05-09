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Межгосударственные отношения России и Бразилии

Межгосударственные отношения России и Бразилии - 09.05.2025, ПРАЙМ

Межгосударственные отношения России и Бразилии

Президент России Владимир Путин встретится в пятницу с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T03:16+0300

2025-05-09T03:16+0300

2025-05-09T03:16+0300

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретится в пятницу с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Бразилии. Дипломатические отношения между Россией и Бразилией были впервые установлены 3 октября 1828 года. Впоследствии они несколько раз прерывались: в 1917 году после Октябрьской революции (восстановлены в 1945 году) и в 1947 году из-за установления в Бразилии военной диктатуры (восстановлены в 1961 году). Позже бразильцы одни из первых признали Российскую Федерацию в качестве государства-преемника СССР (26 декабря 1991 года). В июне 2000 года подписан базовый Договор о партнерских отношениях между Россией и Бразилией. В ноябре 2004 года состоялся визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Бразилию – первый в истории двусторонних отношений визит в эту страну главы российского государства. В последние годы российско-бразильские отношения характеризуются устойчивой позитивной динамикой. Состоялись официальные визиты президента России в Бразилию (ноябрь 2004 года, ноябрь 2008 года, июль 2014 года) и президента Бразилии в Россию (январь 2002 года, октябрь 2005 года, май 2010 года, декабрь 2012 года, июнь 2017 года). Кроме того, президенты России и Бразилии неоднократно встречались на полях различных саммитов и конференций. 28 июня 2019 года президент России Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару пообщались на полях саммита "Большой двадцатки" в ходе встречи лидеров стран БРИКС. Это была первая встреча лидеров двух стран. 13-14 ноября 2019 года президент России Владимир Путин посетил Бразилию, где принял участие в работе XI саммита БРИКС. Глава российского государства выступил на церемонии закрытия Делового форума БРИКС и присутствовал на встрече с членами Делового совета БРИКС и руководством Нового банка развития. Состоялась также двусторонняя встреча Владимира Путина с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. В ходе визита Владимир Путин также встретился с настоятелем православного храма в Бразилиа иереем Франциском. 4 июня 2021 президент Бразилии Жаир Болсонару по видеосвязи принял участие в пленарном заседании XXIV Петербургского международного экономического форума. 16 февраля 2022 года президент Бразилии посетил Москву с официальным визитом. В рамках визита президент Бразилии Жаир Болсонару также встретился с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. 31 октября 2022 года президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Луису Инасио Луле да Силве по случаю победы на выборах президента Бразилии. 20 декабря 2022 года Владимир Путин в ходе телефонного разговора с избранным президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой поздравил его с победой на выборах и пожелал успехов в государственной деятельности. В последующем лидеры России и Бразилии несколько раз общались по телефону: 26 мая и 23 октября 2023 года, 10 июня и 18 сентября 2024 года, 27 января и 21 апреля 2025 года. Осуществляются контакты внешнеполитических ведомств. 17 апреля 2023 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе поездки по странам латиноамериканского региона посетил Бразилию. В рамках визита Сергей Лавров был принят президентом Луисом Инасио Лулой да Силвой, состоялся его контакт со специальным помощником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом, переговоры с министром иностранных дел Бразилии Мауру Виейрой. Сергей Лавров также выступил с лекцией в бразильской дипломатической академии Институте Рио-Бранко. Сергей Лавров также встречался с министром иностранных дел Бразилии Мауру Виейрой 2 июня в Кейптауне на полях совещания министров иностранных дел стран БРИКС и 21 сентября в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 21-22 февраля 2024 года министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в СМИД "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро. 21 февраля состоялась встреча Сергея Лаврова с министром иностранных дел Бразилии Мауру Виейрой. 22 февраля он был принят президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Главы внешнеполитических ведомств России и Бразилии также встречались 10 июня в Нижнем Новгороде "на полях" совещания министров иностранных дел стран БРИКС, 9 сентября в Эр-Рияде на полях седьмого министерского заседания Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива и 27 сентября в Нью-Йорке на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 22-24 октября 2024 года министр иностранных дел Бразилии Мауру Виейра, возглавивший делегацию своей страны, посетил саммит стран БРИКС в Казани. 18-19 ноября 2024 года Сергей Лавров принял участие в работе саммита "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро. 21 февраля 2025 года министр иностранных дел России Сергей Лаврова на полях Совета министров иностранных дел "Группы двадцати" в Йоханнесбурге (ЮАР) встретился с министром иностранных дел Бразилии Мауру Виейрой. 28-29 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Рио-де-Жанейро, на полях которого встретился с министром иностранных дел Бразилии Мауру Виейрой. Осуществляется межпарламентское взаимодействие. 1 января 2023 года в качестве специального представителя президента России в церемонии инаугурации избранного руководства Бразилии участвовала председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко. Она была принята президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. 6-8 ноября 2024 года делегация Федерального Собрания РФ во главе с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым приняла участие в X юбилейном Саммите председателей парламентов государств "Группы двадцати" в Бразилиа. На полях саммита были проведены двусторонние встречи с руководством Национального конгресса Бразилии, включая председателя сената Родригу Пашеко, его первого заместителя Венезиано Витал ду Регу, координатора группы по взаимодействию со странами БРИКС, членом бразильской группы в МПС Нэльсиньу Траду. Действует Комиссия высокого уровня (КВУ) по сотрудничеству под руководством председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина и ее составные части – Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (12-е заседание МПК состоялось 26-27 февраля 2024 года в Москве), а также Политическая комиссия (очередное заседание состоялось 3 июля 2023 года в Москве). Активно работает созданный в 2004 году при Торгово-промышленной палате Российской Федерации Деловой совет Россия – Бразилия. Бразилия – ведущий торговый партнер России в Латинской Америке. По информации бразильского посла в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес, в 2023 году товарооборот России и Бразилии преодолел отметку в 11 миллиардов долларов. По итогам 2024 года Россия и Бразилия нарастили двустороннюю торговлю до рекордных 12,4 миллиарда долларов, в результате чего Россия впервые вошла в десятку основных торговых партнеров южноамериканской страны, заняв восьмое место. За год товарооборот увеличился на 9,3%. При этом российский экспорт вырос на 9,5% за год и составил максимальные в современной истории 10,96 миллиарда долларов. Одновременно увеличились бразильские поставки товаров в Россию – на 8,2%, до 1,45 миллиарда долларов. По данным главы московского представительства Бразильского агентства по поощрению экспорта и инвестиций Алмира Рибейру Америку, к росту объема торговли между странами привели поставки дизеля и удобрений из России в 2024 году в первую очередь. Кроме того, из Бразилии в Россию поставляется продукция растительного и животного происхождения, химическая и фармацевтическая продукция, а также машины и оборудование. Российский экспорт в Бразилию, помимо удобрений и нефтепродуктов, включает, металлы и изделия из них, изотопы для медицинского оборудования, продукцию обрабатывающей промышленности. Россия по итогам августа 2024 года стала шестым основным поставщиком металлов в Бразилию, поднявшись за год с десятой позиции. При этом РФ была второй по объему поставок железа и стали и пятой – по никелю. Главным образом Бразилия закупала железо и сталь – на 48,2 миллиона долларов, при этом годом ранее импорт был в 1,5 раза меньше. Более чем в шесть раз вырос ввоз никеля – до 2,6 миллиона долларов. При этом самый серьезный рост пришелся на алюминий – его покупки Бразилией за год увеличились почти в 50 раз, до 300 тысяч долларов. (РИА Новости, 8 сентября 2024 года, 08:30) Важная сфера сотрудничества – АПК. На Бразилию приходится треть в общем объеме товарооборота продукции АПК России со странами Латинской Америки. Россия стабильно наращивает поставки сельскохозяйственной продукции на бразильский рынок. За последние шесть лет экспорт в стоимостном выражении значительно увеличился. Драйвером роста является пшеница. Наша страна – один из главных поставщиков зерновых в Бразилию и входит в число ведущих по рыбной продукции. Россия и Бразилия эффективно взаимодействуют в сфере химической промышленности. Российские компании "Уралкалий", "ЕвроХим", "ФосАгро" поставляют на бразильский рынок удобрения. В области мирного использования атомной энергии активная работа ведется по линии госкорпорации "Росатом". В 2022 году "Росатом" заключил с компанией INB (Industrias Nucleares do Brasil) контракт на полное обеспечение в 2023-2027 годах обогащенным ураном единственной в Бразилии АЭС "Ангра". Весной 2023 года госкорпорация сообщала, что также подписала с организацией еще один контракт, но уже на поставку природного урана. Летом 2023 года Бразилия впервые с 1999 года импортировала из России 27,1 тонны топлива с обогащением по урану-235 на 18,9 миллиона долларов. Одновременно латиноамериканская страна завезла 26,9 тонны природного урана на 52,7 миллиона долларов, что произошло впервые как минимум с 1998 года – более ранних данных в открытом доступе нет. В феврале 2025 года "Росатом" заключил соглашение с государственной компании INB на услуги по конверсии и обогащению урана, добываемого в Бразилии. Стоимость контракта составила около 40 миллионов долларов. Уран из Бразилии будут перерабатывать на российских предприятиях. Новый контракт открывает перспективы для дальнейшего расширения сотрудничества, включая увеличение объемов поставок обогащенного урана. Уже более пяти лет "Росатом" – крупнейший поставщик изотопной продукции для ядерной медицины Бразилии. Большинство процедур с использованием радиофармпрепаратов проводятся на российском сырье. Развиваются культурные связи между странами. Укреплению традиций культурного сотрудничества способствует растущее число артистических коллективов, выезжающих на гастроли в Латинскую Америку, организация там художественных выставок, недель российского кино, дней российской культуры. Знаковый совместный проект в этой области – первая и единственная зарубежная Школа Большого театра, действующая с 2000 года в городе Жоинвиле. В Москве в 2013 году открылся Бразильский культурный центр, где также регулярно проводятся лекции, концерты, семинары и другие мероприятия. В 2024 году в Бразилии впервые был проведен международного культурный проект "Русские сезоны". В мероприятиях приняли участие знаменитые артисты и коллективы, в том числе народный артист России, ректор Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе со своими студентами, всемирно известный бас Ильдар Абдразаков, лауреаты Международного конкурса имени П.И. Чайковского – Зинаида Царенко, Александр Давыдченко, Даниил Коган, – Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" имени Л.Г. Зыкиной, артисты одного из крупнейших в мире Театра кукол имени С.В. Образцова, Санкт-Петербургский академический театр балета Бориса Эйфмана. В ноябре 2024 года в Сан-Паулу прошел X Кинофестиваль советских и российских фильмов "Мосфильма", приуроченного к столетнему юбилею киноконцерна. В рамках кинофестиваля состоялась серия параллельных мероприятий, в том числе ярмарка русского народного ремесла и русской кухни, обучающие занятия по русскому языку и выставка матрешек. Кинофестиваль "Мосфильма" проводится в Сан-Паулу на ежегодной основе. 9 марта 2025 года в городе Кампина-дас-Миссойс бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул состоялось торжественное открытие Сада памяти в честь советских и бразильских ветеранов, отдавших свою жизнь за Победу в Великой Отечественной войне. Мемориальный сад был разбит рядом с Русской православной церковью имени Святого апостола Иоанна Богослова, а также в парке Святого Владимира. Расширяется межуниверситетское и научное сотрудничество. Российские университеты активно расширяют взаимодействие в рамках социальных и культурных инициатив: проводят обучение русскому языку и знакомят с отечественной культурой. В свою очередь Федеральный университет Минас-Жерайс (UFMG) запустил программы, направленные на углубление образовательных и культурных связей между Бразилией и Россией, включая бесплатные онлайн-курсы бразильского португальского языка для студентов из российских партнерских учреждений. С февраля 2022 года в штате Рио-де-Жанейро на базе средней общеобразовательной школы имени полковника Отавио Пинейро функционирует российско-бразильская межкультурная билингвальная школа при методическом содействии Российского университета дружбы народов. В марте 2025 года в рамках визита в Бразилию делегации Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) состоялась торжественная церемония открытия представительства СПбГУ на базе Государственного университета города Кампинас (штат Сан-Паулу) – одного из ведущих вузов Бразилии и Латинской Америки. Данный проект направлен на повышение престижа высшего образования России в Бразилии, развитие образовательных и научных программ, а также на укрепление взаимоотношений между вузами странами БРИКС. 22 ноября 2024 года в порту бразильского города Риу-Гранди (штат Риу-Гранди-ду-Сул) на борту научно-исследовательского судна "Академик Трешников" состоялись торжественные мероприятия, посвященные старту в Бразилии Второй Антарктической кругосветной экспедиции. Организацией российско-бразильского проекта занималась команда Полярного и климатического центра Института геонаук Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул и Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ, Санкт-Петербург). Судно "Академик Трешников" приняло на борт более 60 ученых из России, Бразилии, Аргентины, Китая, Чили, Индии и Перу, которые за 69 дней экспедиции актуализировали данные о состоянии природной среды Антарктики. По пути следования вокруг Антарктиды "Академик Трешников" посетил восемь антарктических станций Бразилии, Индии, Китая и России.

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