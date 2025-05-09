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Межгосударственные отношения России и Казахстана

Межгосударственные отношения России и Казахстана - 09.05.2025, ПРАЙМ

Межгосударственные отношения России и Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит парад Победы в Москве. | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T03:16+0300

2025-05-09T03:16+0300

2025-05-09T03:16+0300

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит парад Победы в Москве. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Казахстана. Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан установлены 22 октября 1992 года. Двусторонние связи и сотрудничество регулируются обширной договорно-правовой базой (подписано более 400 договоров и соглашений). Базовые российско-казахстанские документы – Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (1992), Декларация о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие (1998), Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке (2013). Между двумя странами поддерживаются интенсивные политические контакты на высшем и высоком уровнях. Регулярно проводятся телефонные разговоры лидеров двух стран и по линии глав правительств. В 2022 году состоялось более 10 очных встреч президентов России и Казахстана, 20 раз лидеры беседовали по телефону. В 2023 году лидеры России и Казахстана встречались шесть раз. 21 февраля 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего" в Казани. Прошла также его встреча с Владимиром Путиным. 8 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин приняли участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета, который проходил в Москве. 9 мая президент Казахстана присутствовал на военном параде в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 3 июля Владимир Путин встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане, куда президент России прибыл для участия в 24-м заседании Совета глав государств – членов ШОС. 8 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств – участников СНГ, которое прошло в Москве. 23–24 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Казань, где принял участие в заседаниях формата "БРИКС плюс". 27–28 ноября президент России Владимир Путин посетил Казахстан с государственным визитом. В первый день госвизита прошли российско-казахстанские переговоры. По итогам консультаций было подписано Совместное заявление глав государств, а также ряд межправительственных, межведомственных и коммерческих документов. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обратились также по видеосвязи к участникам пленарного заседания ХХ Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, состоявшегося в Уфе. На следующий день Владимир Путин принял участие в заседании СКБ ОДКБ. 25–26 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече руководителей государств – участников СНГ, которые прошли в Ленинградской области. Поддерживается активный диалог на уровне глав правительств, министерств и ведомств. 4 марта 2024 года премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов посетил Москву. Для него это был первый зарубежный визит после назначения на пост главы правительства Казахстана. В последующем премьер-министр посещал Москву в мае и в декабре 2024 года. 29–31 января 2025 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил с рабочим визитом Казахстан. Состоялись переговоры с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым. В рамках визита Михаил Мишустин был принят президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Премьер-министр России также принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое прошло в Алма-Ате. 21 апреля премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов посетил с официальным визитом Москву. Состоялись российско-казахстанские переговоры с участием премьер-министров двух стран. 25 февраля 2025 года в Астане прошла встреча заместителя председателя правительства России Александра Новака с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Между странами поддерживаются активные контакты между внешнеполитическими ведомствами. 2 марта 2024 года главы внешнеполитических ведомств России и Казахстана Сергей Лавров и Мурат Нуртлеу провели встречу в Анталье (Турция) "на полях" третьего Анталийского дипломатического форума. 20 мая министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе рабочей поездки в Астану для участия в совещании министров иностранных дел ШОС провел встречу с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу. В тот же день Сергей Лавров был принят президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Очередная встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялась 10 июня в Нижнем Новгороде "на полях" совещания министров иностранных дел стран БРИКС. 20–21 июня глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ, которое прошло под председательством Казахстана в Алма-Ате. 26 сентября 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу в Нью-Йорке (США) "на полях" недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 6–7 ноября 2024 года глава МИД России Сергей Лавров посетил Астану с рабочим визитом. Он был принят президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и провел переговоры с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Муратом Нуртлеу. В ходе визита Сергей Лавров выступил в Дипломатическом институте Академии государственного управления при президенте Казахстана, а также посетил Свято-Успенский кафедральный собор в Астане. 10–11 апреля 2025 года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Алма-Ату. Состоялись переговоры с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу. В рамках визита Сергей Лавров принял участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ и провел встречу с главами внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии. Осуществляется межпарламентское взаимодействие. 4 марта 2024 года в Москве состоялась встреча председателя ГД Вячеслава Володина с председателем мажилиса парламента Казахстана Ерланом Кошановым, в ходе которой обсуждались вопросы развития межпарламентского сотрудничества. 2-3 июня председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин посетил с рабочим визитом в Алма-Ату, где 3 июня под его председательством прошло заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ. В тот же день Вячеслав Володин встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. 11 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с председателем Сената парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым в Душанбе "на полях" Международной парламентской конференции "30-летие Конституции Республики Таджикистан". 9 декабря председатель мажилиса парламента Казахстана Ерлан Кошанов посетил Москву для участия в заседании Совета ПА ОДКБ и пленарном заседании Ассамблеи. Он также принял участие во встрече президента России Владимира Путина с председателями парламентов государств — членов ОДКБ. С 2010 года Россия, Казахстан и Белоруссия объединились в Таможенный союз. С 1 января 2012 года действует Единое экономическое пространство, что придало дополнительный импульс более широким интеграционным процессам на постсоветском пространстве. 29 мая 2014 года в Астане был подписан Договор о Евразийском экономическом союзе, который вступил в силу 1 января 2015 года. Прочную основу двустороннего взаимодействия образуют глубоко структурированные торгово-экономические связи. Казахстан является основным торговым партнером России среди стран ближнего зарубежья в Азии. По итогам 2024 года товарооборот России и Казахстана увеличился на 2,7%, составив 27,8 миллиарда долларов. Объем экспортных поставок из России в Казахстан составил 18,2 миллиарда долларов (+8,3%), импорт - 9,5 миллиарда долларов (-6,5%). В числе экспортируемых Казахстаном в Россию товаров – машины и оборудование, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них, а импорт Казахстана из России состоит в основном из продовольственных товаров, минеральных продуктов, продукции химической промышленности и древесины. Доля национальных валют в структуре двусторонних расчетов составляет порядка 80%. С 1997 года функционирует российско-казахстанская Межправительственная комиссия по сотрудничеству (МПК). 25-е заседание Межправкомиссии состоялось 17 октября 2024 года в Москве. Российские компании входят в число ключевых инвесторов по объему вложенных средств в экономику Казахстана. За последние 20 лет российскими инвесторами вложено более 25 миллиардов долларов прямых инвестиций в экономику Казахстана. За этот же период казахстанские компании вложили в экономику России 8,7 миллиарда долларов. По итогам 2024 года Россия стала крупнейшим инвестором Казахстана. Вложения из России достигли 4,05 миллиардов долларов, что на 1 миллиард долларов превышает показатель 2023 года (+23,6%). В настоящее время в Казахстане работает более 23,5 тысяч российских компаний и более 5 тысяч совместных предприятий. Совокупный портфель двусторонних инициатив превышает 26 миллиардов долларов и включает 135 проектов. Около 40 – успешно реализованы, другие – на разных стадиях реализации и проработки. Это проекты компаний "ЕвроХим", "Татнефть", "Сибур", "Ростсельмаш" и другие. Ключевая область экономического взаимодействия – топливно-энергетический комплекс. Через Россию идет основной транзит казахстанской нефти на внешние рынки, а по территории Казахстана российская нефть поставляется в Китай. 7 октября 2023 года был дан старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. По данным компании "КазТрансОйл", объем транспортировки российской нефти транзитом через Казахстан в Китай и Узбекистан по итогам 2024 года составил 10,214 миллиона тонн, что на 70 тысяч тонн больше, чем в 2023 году. Российскими и казахстанскими предприятиями совместно осваиваются месторождения мирового уровня: Тенгиз и Карачаганак. В казахстанской части Каспия реализуются морские проекты: "Женис", "Аль-Фараби". Общая стоимость этих проектов – 6,5 миллиарда долларов. Кроме того, Россия и Казахстан приступили к освоению крупных месторождений: Каламкас-море, Хазар. Стратегическим партнером с российской стороны выступает компания "Лукойл". Общая стоимость проекта около пяти миллиардов долларов. В 2019 году открылся завод нефтяной компании "Лукойл" по производству смазочных материалов в Илийском районе Алматинской области. Общий объем инвестиций в предприятие составил 94 миллиона долларов, запланирован выпуск более 800 наименований продукции. В сентябре 2024 года "Лукойл" запустил в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 2 МВт в Казахстане. В 2024 году Россия одобрила возобновление действия соглашения с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве, в рамках которого российские нефтепродукты могут беспошлинно поставляться в республику, и его продление до января 2028 года. Осуществляется сотрудничество в космической области. Россия арендует расположенный в Казахстане комплекс "Байконур". В августе 2018 года в рамках форума "Армия-2018" Россия и Казахстан подписали соглашение о создании стартового комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур под новую ракету среднего класса "Союз-5". Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путем модернизации КРК "Зенит-М". Россия разрабатывает ракеты-носители "Союз-5" и "Союз-6", которые планирует запускать оттуда. В госкорпорации "Роскосмос" сообщили, что сейчас идут заводские испытания изделий для технического и стартового комплексов, а также проводятся испытания составных частей ракеты-носителя "Союз-5", идут строительно-монтажные работы по модернизации наземной инфраструктуры. Начало летных испытаний ракеты-носителя "Союз-5" с космического ракетного комплекса "Байтерек" запланировано в конце 2025 года. Россия и Казахстан сотрудничают в военной и военно-технической областях. 16 октября 2020 года Россия и Казахстан подписали Договор о военном сотрудничестве, который вступил в силу мае 2022 года. Страны договорились совместно планировать применение войск в интересах безопасности обеих сторон, проводить совместную оперативную и боевую подготовку, миротворческую деятельность, взаимодействовать в рамках военных делегаций в международных организациях и пр. Срок действия договора – 10 лет. Осуществляются поставки в Казахстан вооружения российского производства, оказывается содействие в ремонте и модернизации казахстанской военной техники. Россия арендует на территории Казахстана военно-испытательные полигоны. Холдинг "Вертолеты России" в начале 2019 года подписал контракт с компанией "Казахстан инжиниринг" и Авиаремонтным заводом № 405, в соответствии с которым должна быть организована сборка вертолетов Ми-8АМТ и Ми-171 в Казахстане, а также создана система поддержки жизненного цикла вертолетов, налажено обучение местных специалистов. В декабре 2020 года на территории Авиаремонтного завода № 405 в Алма-Ате презентовали первый вертолет казахстанской сборки МИ-8АМТ. В 2016-2020 годах на авиабазу Сил воздушной обороны Казахстана прибыли 12 новых ударных вертолетов Ми-35М. В 2019 году на территории Казахстана было развернуто совместное производство модернизированной версии российского легкого многоцелевого самолета Ил-103М. Министерство обороны Казахстана заинтересовано в подготовке военных кадров в военных учебных заведениях России по программам высшего и послевузовского образования, а также в направлении специалистов для переподготовки на базе специализированных учебных центров Вооруженных Сил Российской Федерации. Совершенствуется Единая региональная система ПВО России и Казахстана, за последние годы увеличилось количество совместных мероприятии боевой подготовки. Особое значение придается дальнейшему укреплению прямых связей между предприятиями российских и казахстанских регионов. Традиционным стало проведение тематических ежегодных форумов межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств. В 2024 году ХХ Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана прошел 26-27 ноября в Уфе (Башкортостан). Приоритетным является взаимодействие в сфере образования и науки. В российских вузах обучаются около 60 тысяч казахских студентов. Стороны взаимно заинтересованы в создании на территории Казахстана филиалов ведущих российских вузов. В Казахстане уже функционируют Казахстанский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, филиал МАИ "Восход" в городе Байконур, Костанайский филиал Челябинского государственного университета, Алматинский филиал Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. В 2022 году в Алма-Ате был открыт филиал российского МИФИ. Прорабатывается вопрос по созданию трех совместных школ с русским языком обучения в городах Кызылорде, Таразе и Туркестане. Осуществляется взаимодействие в культурной сфере. В сентябре 2024 года в рамках зарубежного направления программы "Большие гастроли" Калугу и Смоленск посетил Национальный русский театр драмы имени М.Ю. Лермонтова, а в октябре в Алматы выступил коллектив Московского театра "Et Cetera" под руководством Александра Калягина. В октябре на Новой сцене Большого театра России выступил Государственный театр оперы и балета "Астана Опера". В феврале 2025 года в рамках проекта "Большие гастроли" в Алма-Ате прошли гастроли Российского академического Молодежного театра. В 2025 году также пройдут Дни культуры Казахстана в России и открытие Аллеи вечной дружбы двух государств. В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне запланированы фотовыставки и художественные экспозиции, показы патриотических кинофильмов и исторической кинохроники, круглые столы, конференции, лекции и мастер-классы ведущих российских и казахстанских учреждений культуры. Продолжится сотрудничество в гастрольной деятельности театров, межмузейных проектов и кинематографа. Туризм – одна из наиболее перспективных сфер сотрудничества двух стран. В ноябре 2024 года Россия и Казахстан подписали межправительственное соглашение в сфере туризма. В 2023 году общий туристический поток из Казахстана в Россию составил 2,2 миллиона поездок, турпоток из России в Казахстан – 2,7 миллиона поездок. За три квартала 2024 года общий туристический поток составил почти 4 миллиона поездок.

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