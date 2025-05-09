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"Сумма!" В Киеве распереживались, что РФ окупит СВО за счет недр Украины - 09.05.2025, ПРАЙМ
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"Сумма!" В Киеве распереживались, что РФ окупит СВО за счет недр Украины
"Сумма!" В Киеве распереживались, что РФ окупит СВО за счет недр Украины - 09.05.2025, ПРАЙМ
"Сумма!" В Киеве распереживались, что РФ окупит СВО за счет недр Украины
Взяв под контроль еще несколько городов, Российская Федерация сможет покрыть затраты на СВО за счет полезных ископаемых Украины. Такое мнение в эфире... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T15:12+0300
2025-05-09T15:17+0300
спецоперация на украине
россия
сво
расходы
украина
полезные ископаемые
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Взяв под контроль еще несколько городов, Российская Федерация сможет покрыть затраты на СВО за счет полезных ископаемых Украины. Такое мнение в эфире YouTube-канала "Политэксперт" высказал украинский военный аналитик Дмитрий Снегирев.Он сообщил, что к сегодняшнему дню российские войска "взяли под свой контроль (украинских - прим. ред.) полезных ископаемых приблизительно, по самым минимальным расчетам, на 200 миллиардов американских денег". "Колоссальная сумма!" - подчеркнул эксперт. При этом он оценил российские затраты на проведение специальной военной операции за три года в $300-350 млрд. Вместе с тем Снегирев высказал уверенность, что по мере продолжения боевых действий на Украине Российская Федерация может взять под своей контроль еще ряд крупных месторождений. В частности, он упомянул, что на Покровском направлении располагаются богатейшие на территории Европы залежи коксующегося угля, отметив, что если Российская Федерация овладеет ими, тот тем самым "заблокирует украинскую тяжелую металлургию"."Без данных углей производительность украинских металлургических комбинатов с 6,5 миллионов тонн упадет до двух миллионов", - отметил эксперт.Также среди возможных потерь Украины Снегирев назвал крупнейшее на европейском континенте месторождение сланцевого газа, расположенное под Славянском. Если оно станет российским, то США, потеряют возможность получать оттуда сланцевый газ, как планировали еще в 2012 году, а Украина в итоге лишится шанса решить вопрос своей энергетической безопасности."И Россия это прекрасно понимает", – подытожил эксперт.
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россия, сво, расходы, украина, полезные ископаемые
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, СВО, расходы, УКРАИНА, полезные ископаемые
15:12 09.05.2025 (обновлено: 15:17 09.05.2025)
 
"Сумма!" В Киеве распереживались, что РФ окупит СВО за счет недр Украины

Снегирев: РФ может покрыть затраты на СВО за счет полезных ископаемых Украины

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Взяв под контроль еще несколько городов, Российская Федерация сможет покрыть затраты на СВО за счет полезных ископаемых Украины. Такое мнение в эфире YouTube-канала "Политэксперт" высказал украинский военный аналитик Дмитрий Снегирев.
Он сообщил, что к сегодняшнему дню российские войска "взяли под свой контроль (украинских - прим. ред.) полезных ископаемых приблизительно, по самым минимальным расчетам, на 200 миллиардов американских денег".
"Колоссальная сумма!" - подчеркнул эксперт. При этом он оценил российские затраты на проведение специальной военной операции за три года в $300-350 млрд.
Вместе с тем Снегирев высказал уверенность, что по мере продолжения боевых действий на Украине Российская Федерация может взять под своей контроль еще ряд крупных месторождений. В частности, он упомянул, что на Покровском направлении располагаются богатейшие на территории Европы залежи коксующегося угля, отметив, что если Российская Федерация овладеет ими, тот тем самым "заблокирует украинскую тяжелую металлургию".
Украина - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
"Сумма!" В Киеве распереживались, что РФ окупит СВО за счет недр Украины
15:12
"Без данных углей производительность украинских металлургических комбинатов с 6,5 миллионов тонн упадет до двух миллионов", - отметил эксперт.
Также среди возможных потерь Украины Снегирев назвал крупнейшее на европейском континенте месторождение сланцевого газа, расположенное под Славянском. Если оно станет российским, то США, потеряют возможность получать оттуда сланцевый газ, как планировали еще в 2012 году, а Украина в итоге лишится шанса решить вопрос своей энергетической безопасности.
"И Россия это прекрасно понимает", – подытожил эксперт.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯСВОрасходыУКРАИНАполезные ископаемые
 
 
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